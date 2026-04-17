Liderul AUR, George Simion, a vorbit despre relația actuală a partidului politic cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Se știe că Georgescu, căruia i-a fost interzisă candidatura la alegerile prezidențiale din mai 2025, l-a susținut pe Simion după ce acesta a pierdut finala prezidențială în fața lui Nicușor Dan. Întrebat la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” ce relație mai are cu Georgescu, Simion a spus că legătura lor, atât personală cât și politică, a rămas normală și că AUR este printre puținele grupuri care nu s-au dezis de el și care l-au sprijinit în momentele dificile.

Întrebat și dacă Georgescu ar putea face parte dintr-un viitor guvern susținut de AUR, în locul actualului executiv condus de Ilie Bolojan, Simion a spus că această posibilitate există. El a explicat că decizia depinde și de Georgescu, dar că susținerea pentru acesta continuă, deoarece oamenii l-au votat. A adăugat că, în lipsa unor soluții clare pentru criza economică, ar fi logic, din punctul lor de vedere, ca acesta să fie luat în calcul pentru o viitoare guvernare.

Totuși, Simion a menționat că, în ultimii ani, multe lucruri care par normale nu mai sunt luate în considerare și că, în opinia lui, Georgescu a avut dreptate în ceea ce a spus, lucru care s-ar vedea și din crizele actuale.

„Relația a rămas cât se poate de normală. Noi am rămas printre puținii care nu s-au dezis, nu și-au bătut joc de voința poporului român. În toate greutățile pe care le-a întâmpinat, am fost alături de domnul Călin Georgescu. Asta va trebui să-l întrebați pe dumnealui, însă ceea ce pot eu să vă spun este că, atâta timp cât oamenii au votat, susținerea pentru dumnealui continuă. Cât timp nu există variante pentru a depăși criza economică în care România se află, vă dați seama că e o chestiune logică, din punctul nostru de vedere (n.r. – să fie cooptat într-o viitoare guvernare AUR). Dar nimic din ceea ce pare logic și normal, în ultimii ani nu pare că mai este ascultat. În tot ce a zis, în toate aformațiile sale, a avut dreptate. Vedem ce se întâmplă și actualele crize”, a declarat Simion.

Călin Georgescu consideră că România ar avea nevoie de un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL. El a explicat, într-o intervenție televizată, că în perioade de criză ar trebui să primeze voința oamenilor, nu alte interese, așa cum crede că se întâmplă în prezent.

În opinia sa, tensiunile dintre PNL și PSD au apărut din cauza dificultăților economice și a lipsei de soluții concrete. Georgescu susține că partidele ajung să intre în conflict atunci când nu reușesc să gestioneze economia, iar efectele se resimt direct în viața oamenilor. El a subliniat că România traversează o perioadă economică dificilă și că este nevoie urgentă de un astfel de guvern, care să includă cele mai votate trei partide și să contribuie la redresarea țării atât din punct de vedere economic, cât și moral.

Totodată, Georgescu a afirmat că nu judecă partidele politice, menționând că PSD este cea mai mare formațiune și că fiecare partid a avut și realizări. Despre AUR a spus că este un partid relativ nou, care nu a fost la guvernare, iar liderul său, George Simion, a promovat ideea de suveranism, pe care o consideră importantă. În același context, el a inclus și PNL ca posibil partener într-o astfel de formulă de guvernare.

Întrebat la Realitatea PLUS dacă propune concret o alianță între aceste partide, Georgescu a răspuns că ele ar putea colabora pentru a ajuta la refacerea țării într-un moment dificil. El a mai spus că ar trebui lăsate deoparte acuzațiile legate de trecut sau de trădări și a atras atenția că situația actuală este gravă, atât la nivel național, cât și internațional, subliniind importanța diplomației și a concentrării pe viitor.