Contextul politic actual devine tot mai tensionat, iar ipoteza unei rupturi definitive în cadrul alianței de guvernare ridică întrebări esențiale despre stabilitatea Executivului. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a oferit detalii importante despre mecanismele care s-ar activa într-o astfel de situație de criză.

Prezent în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, la care a participat și Mirel Curea, liderul social-democrat a analizat rolul pe care președintele Nicușor Dan ar trebui să și-l asume în calitate de mediator.

Într-un scenariu în care tensiunile dintre partidele aflate la putere ar atinge un punct critic, intervenția șefului statului devine obligatorie prin prisma atribuțiilor constituționale. Claudiu Manda a explicat că Nicușor Dan va fi nevoit să aducă forțele politice la aceeași masă pentru a asigura continuitatea guvernării.

„La un moment dat președintele va trebui să medieze între puterile pro-europene. Să ne așezăm la masă dacă nu ne înțelegem noi. E în fișa postului. Invitați de domnia sa. E clar că în momentul în care miniștrii PSD se retrag, dacă mergem pe logica aceasta, să semneze decretul de numire pe provizorat.

Dincolo de mediere, procedura tehnică a demisiilor și a numirilor de noi miniștri reprezintă un punct delicat. Claudiu Manda a subliniat că eficiența unui guvern interimar depinde direct de capacitatea de a aduna o majoritate parlamentară solidă în jurul unui premier, oferind exemplul lui Ilie Bolojan. Fără o susținere clară în Legislativ, soluțiile de avarie, cum ar fi mandatele de 45 de zile, ar putea doar să prelungească instabilitatea fără a oferi o direcție clară țării.

„În momentul în care președintele nu semnează, miniștrii care și-au dat demisia nu sunt demiși până când nu există următorul. Dar, sigur că există o discuție, cred, în sensul acesta, atâta timp cât există, ca să zic așa, domnul Bolojan își asigură majoritatea, e clar că poate să vină în Parlament. Altfel, pui niște miniștri 45 de zile știind că în 45 de zile ajungi unde?”, a afirmat liderul PSD.

O altă temă de discuție în cadrul podcastului a vizat prezența social-democraților în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Jurnalistul Mirel Curea l-a întrebat pe Claudiu Manda cum a gestionat partidul faptul că are un singur reprezentant în această structură esențială. Secretarul general al PSD a precizat că această situație a fost rezultatul negocierilor inițiale și al priorităților interne ale formațiunii la momentul împărțirii portofoliilor.

„Ne-am asumat lucrurile acestea. La discuția pe ministere, eu nu eram atunci, au fost discuții între partide, a fost ordinea în care s-au tras. PSD a tras primul, două ministere, cred după aceea celelalte. Sunt ministerele pe care ni le-am asumat în interiorul partidului. Nu ne-am uitat la poziția din CSAT. Ministerele au fost luate într-o ordine de cădere, și PSD a avut propriile priorități”