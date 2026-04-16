Contextul politic actual devine tot mai tensionat, iar ipoteza unei rupturi definitive în cadrul alianței de guvernare ridică întrebări esențiale despre stabilitatea Executivului. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a oferit detalii importante despre mecanismele care s-ar activa într-o astfel de situație de criză.
Prezent în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, la care a participat și Mirel Curea, liderul social-democrat a analizat rolul pe care președintele Nicușor Dan ar trebui să și-l asume în calitate de mediator.
Rolul de mediator al președintelui în situații de blocaj
Într-un scenariu în care tensiunile dintre partidele aflate la putere ar atinge un punct critic, intervenția șefului statului devine obligatorie prin prisma atribuțiilor constituționale. Claudiu Manda a explicat că Nicușor Dan va fi nevoit să aducă forțele politice la aceeași masă pentru a asigura continuitatea guvernării.
„La un moment dat președintele va trebui să medieze între puterile pro-europene. Să ne așezăm la masă dacă nu ne înțelegem noi. E în fișa postului. Invitați de domnia sa. E clar că în momentul în care miniștrii PSD se retrag, dacă mergem pe logica aceasta, să semneze decretul de numire pe provizorat.
Dilema numirilor provizorii și majoritatea parlamentară
Dincolo de mediere, procedura tehnică a demisiilor și a numirilor de noi miniștri reprezintă un punct delicat. Claudiu Manda a subliniat că eficiența unui guvern interimar depinde direct de capacitatea de a aduna o majoritate parlamentară solidă în jurul unui premier, oferind exemplul lui Ilie Bolojan. Fără o susținere clară în Legislativ, soluțiile de avarie, cum ar fi mandatele de 45 de zile, ar putea doar să prelungească instabilitatea fără a oferi o direcție clară țării.
„În momentul în care președintele nu semnează, miniștrii care și-au dat demisia nu sunt demiși până când nu există următorul. Dar, sigur că există o discuție, cred, în sensul acesta, atâta timp cât există, ca să zic așa, domnul Bolojan își asigură majoritatea, e clar că poate să vină în Parlament. Altfel, pui niște miniștri 45 de zile știind că în 45 de zile ajungi unde?”, a afirmat liderul PSD.
Explicațiile PSD privind reprezentarea în CSAT
O altă temă de discuție în cadrul podcastului a vizat prezența social-democraților în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Jurnalistul Mirel Curea l-a întrebat pe Claudiu Manda cum a gestionat partidul faptul că are un singur reprezentant în această structură esențială. Secretarul general al PSD a precizat că această situație a fost rezultatul negocierilor inițiale și al priorităților interne ale formațiunii la momentul împărțirii portofoliilor.
„Ne-am asumat lucrurile acestea. La discuția pe ministere, eu nu eram atunci, au fost discuții între partide, a fost ordinea în care s-au tras. PSD a tras primul, două ministere, cred după aceea celelalte. Sunt ministerele pe care ni le-am asumat în interiorul partidului. Nu ne-am uitat la poziția din CSAT. Ministerele au fost luate într-o ordine de cădere, și PSD a avut propriile priorități”
