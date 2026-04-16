Mircea Abrudean atrage atenția asupra tensiunilor din coaliția de guvernare și pune accent pe ideea că stabilitatea politică este esențială pentru parcursul României. El consideră că liniștea nu reprezintă un lux, ci o strategie de dezvoltare, iar stabilitatea politică se traduce prin predictibilitate și încredere în funcționarea statului.

Potrivit acestuia, o țară unită și predictibilă are o voce mai puternică pe plan internațional, inclusiv la Washington și Bruxelles. De asemenea, stabilitatea politică ar conduce în mod direct la un cadru fiscal predictibil, la atragerea de investiții și la dezvoltare economică, procese care, în opinia sa, au nevoie de liniște pentru a se desfășura eficient.

El mai afirmă că România nu vorbește suficient despre aceste efecte pozitive ale stabilității, deoarece ele se construiesc în timp, fără expunere publică intensă.

„Liniștea nu este un lux, este o strategie de dezvoltare. În aprilie 2026, România are nevoie de un parteneriat stabil între stat și cetățean. Stabilitatea politică înseamnă, de fapt, predictibilitate și încredere. Cea mai mare vulnerabilitate a unei țări este cearta internă. Când suntem uniți și predictibili, vocea noastră contează la Washington și la Bruxelles. Stabilitatea politică se traduce la final în fiscalitate predictibilă, investiții și dezvoltare, lucruri despre care nu vorbim suficient, pentru că ele se fac în liniște”, a scris Abrudean pe Facebook.

Mircea Abrudean își susține argumentele prin exemplul personal al județului Cluj, pe care îl consideră un reper de dezvoltare bazată pe stabilitate. Acesta arată că regiunea a devenit un hub de industrie high-tech și cercetare, unde investițiile au fost atrase pe termen lung datorită unui mediu predictibil.

El menționează că, în timp ce dezbaterile politice sunt intense, în zone precum Jucu și centrul Clujului, aproximativ 3.500 de ingineri români lucrează la proiecte din domeniul mobilității globale.

De asemenea, sunt prezentate investiții străine semnificative în zonă: compania Bosch a investit încă 100 de milioane de euro, motivată de existența unui ecosistem stabil și predictibil, iar grupul german Knauf a investit peste 70 de milioane de euro într-o fabrică de materiale de izolație construită de la zero într-o perioadă de incertitudine la nivel european.

„Eu sunt clujean, pentru mine acasă este reperul și exemplul cel mai bun pe care vi-l pot da că lucrurile bune cresc în liniște. Clujul a devenit un hub de industrie high-tech și cercetare, unde stabilitatea a atras investiții care nu vin pentru un an, ci pentru decenii. În timp ce noi ne pierdem în polemici la televizor, la Jucu și în centrul Clujului, 3.500 de ingineri români proiectează viitorul mobilității globale. Bosch a ales să investească încă 100 de milioane de euro aici nu pentru că am promis scutiri de moment, ci pentru că au găsit un ecosistem predictibil. Grupul german Knauf a investit peste 70 de milioane de euro într-o fabrică de materiale de izolație, ridicată de la zero într-o perioadă de incertitudine europeană”, a mai scris președintele Senatului.

Abrudean reafirmă că România este foarte aproape de aderarea la OCDE, organizație descrisă ca un club al celor mai importante economii ale lumii. Odată finalizat acest proces, România ar urma să participe la deciziile majore privind investițiile și economia globală.

În acest context, el ridică întrebări privind riscul destabilizării interne, sugerând că România nu ar trebui să pericliteze un obiectiv atât de important, mai ales într-un moment în care succesul pare tot mai aproape.

„România este mai aproape ca oricând de aderarea la OCDE, clubul celor mai selecte economii ale lumii, unde, odată finalizat acest proces, va fi parte la cele mai importante decizii privind investițiile și economia. De ce am periclita ceva de care suntem atât de aproape de a câștiga? De ce nu ne place liniștea?”, a conchis acesta.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reunește state cu economii dezvoltate sau aflate pe un parcurs stabil de creștere. Rolul ei nu este să ia decizii obligatorii pentru statele membre, ci să le ajute să își îmbunătățească politicile publice prin analize, comparații și recomandări bazate pe date.

Organizația funcționează ca un spațiu în care țările își compară performanțele economice și sociale și învață unele de la altele, folosind aceleași standarde și indicatori. Asta include domenii precum economia, educația, piața muncii sau fiscalitatea, unde sunt promovate bune practici considerate eficiente la nivel internațional.

În prezent, organizația reunește câteva zeci de state, în principal din Europa, America de Nord și Asia-Pacific, precum Statele Unite, Germania sau Japonia.