Cei mai ieftini carburați din România miercuri, 15 Aprilie. Prețurile la benzină și motorină din România continuă să înregistreze variații de la o regiune la alta, însă în prezent există un județ care se detașează clar în topul celor mai ieftine zone de alimentare. Este vorba despre Constanța, unde șoferii pot găsi cele mai reduse tarife din țară.

Datele actuale arată că, deși diferențele dintre orașe sunt mici, ele rămân relevante pentru consumatorii care caută cel mai bun preț la pompă.

La acest moment, cel mai mic preț la benzină din România este de 8,70 lei/litru, iar la motorină de 9,55 lei/litru. Ambele valori sunt disponibile la o stație de alimentare din zona Eforie Nord.

Acest nivel plasează județul Constanța în poziția de lider național în ceea ce privește costurile minime pentru carburanți.

În marile centre urbane din țară, nivelurile minime sunt foarte apropiate între ele, dar ușor mai ridicate decât în Constanța. Printre acestea se numără:

Oraș / Zonă Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) Observații București 8,72 9,58 Nivel minim similar în marile orașe Cluj-Napoca 8,72 9,58 Diferențe minime între centre urbane Iași 8,72 9,58 Prețuri aliniate la media națională urbană Timișoara 8,72 9,58 Ușoare variații față de litoral Constanța (referință) 8,70 9,55 Cele mai mici prețuri din țară

Chiar dacă există variații regionale, nivelul actual al prețurilor la carburanți rămâne ridicat în comparație cu perioadele precedente.

Pentru anul 2026, media estimată la nivel național este:

8,21 lei/litru pentru benzină

8,66 lei/litru pentru motorină

Raportat la aceste valori, chiar și cele mai mici prețuri actuale sunt mai mari:

cu aproximativ 0,49 lei/litru la benzină

cu aproximativ 0,89 lei/litru la motorină

Analiza evoluției istorice confirmă o creștere graduală a costurilor:

2025: 7,32 lei/litru benzină și 7,55 lei/litru motorină

2024: 7,13 lei/litru benzină și 7,30 lei/litru motorină

2023: 6,75 lei/litru benzină și 7,18 lei/litru motorină

Tendința arată clar o creștere constantă a prețurilor, atât la benzină, cât și la motorină, comparativ cu anii anteriori.

În ciuda variațiilor din piață, Constanța rămâne în acest moment cel mai avantajos județ din România pentru alimentarea cu carburant. Totuși, chiar și aici, prețurile actuale sunt semnificativ mai mari decât mediile anilor trecuți, ceea ce confirmă presiunea generală asupra costului combustibililor la nivel național.

Pentru modelul BMW X1 sDrive18d, echipat cu motor diesel de 1.995 cm³ și un rezervor cu o capacitate de aproximativ 51 de litri, costul alimentării depinde direct de prețul motorinei la pompă.

În prezent, pe baza celui mai mic preț raportat pentru motorină, de 9,55 lei/litru, costul unui plin se calculează simplu, prin înmulțirea capacității rezervorului cu prețul per litru. Rezultatul obținut este de 487,05 lei, ceea ce înseamnă că un plin complet pentru acest model ajunge la aproximativ 487 de lei în condițiile actuale de piață.

Pentru o imagine mai realistă asupra variațiilor din piață, dacă alimentarea s-ar face la un preț ușor mai ridicat, de 9,58 lei/litru, costul total ar crește la 488,58 lei pentru același volum de carburant. Diferența este redusă, de aproximativ 1,5 lei per plin, ceea ce confirmă faptul că, în marile centre urbane, fluctuațiile de preț au un impact limitat asupra costului final de alimentare.