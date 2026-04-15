Viitorul motoarelor termice în UE. Dezbaterea privind eliminarea motoarelor cu ardere internă în Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, după ce Germania a stabilit o poziție comună mai flexibilă în negocierile cu Bruxelles.

Noua abordare susține ideea de neutralitate tehnologică și ar putea permite continuarea utilizării unor tehnologii considerate anterior incompatibile cu obiectivul climatic 2035.

În urma unui acord politic intern între CDU/CSU și SPD, Berlinul a decis să adopte o poziție unitară în cadrul discuțiilor europene privind viitorul industriei auto.

Mesajul transmis către Uniunea Europeană este unul clar: tranziția energetică în sectorul auto nu trebuie să fie exclusiv orientată către o singură tehnologie, ci să permită coexistenta mai multor soluții.

Această schimbare este susținută public de cancelarul german Friedrich Merz, care promovează o strategie de „deschidere tehnologică” în negocierile de la Bruxelles.

Noua direcție politică are implicații majore pentru producătorii auto, furnizori și consumatori. Dacă anterior se discuta despre o interdicție strictă a înmatriculării mașinilor noi cu motoare termice după 2035, acum scenariul include excepții importante.

Printre acestea se numără:

menținerea pe piață a vehiculelor hibride plug-in

acceptarea tehnologiilor „range extender”

recunoașterea combustibililor sintetici și biocombustibililor ca alternative cu emisii reduse

Această abordare ar putea schimba semnificativ structura pieței auto europene, oferind producătorilor mai mult timp de adaptare.

Dezbaterea rămâne intens polarizată. Lideri regionali precum Markus Söder avertizează că o tranziție accelerată exclusiv către electrificare ar putea afecta competitivitatea industriei auto europene și locurile de muncă.

În același timp, reprezentanți ai guvernului federal, inclusiv Lars Klingbeil, susțin că viitorul pe termen lung aparține mobilității electrice, dar recunosc necesitatea unei faze de tranziție mai flexibile.

Această tensiune reflectă o realitate mai largă în cadrul UE: echilibrul dificil între obiectivele climatice și menținerea competitivității industriale.

Conceptul de neutralitate tehnologică, susținut de Germania, presupune că reglementările nu ar trebui să favorizeze exclusiv vehiculele electrice, ci să permită mai multe soluții pentru reducerea emisiilor.

În practică, acest lucru ar putea însemna: