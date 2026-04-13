Executivul condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat un set de măsuri menite să reducă impactul scumpirilor asupra populației și companiilor. Potrivit publicației Die Welt, pachetul include reduceri temporare de taxe și scheme de sprijin.

Decizia vine după creșterea accelerată a prețurilor la combustibili, care a afectat puternic transporturile, industria și bugetele gospodăriilor.

Cea mai importantă măsură vizează reducerea temporară a accizei pentru benzină și motorină. Nivelul taxei pe energie va fi diminuat cu aproximativ 17 cenți pe litru, pentru o perioadă de două luni.

Autoritățile mizează pe faptul că această reducere va fi transferată integral în prețul final, astfel încât consumatorii să resimtă direct scăderea la pompă. Impactul total al măsurii este estimat la aproximativ 1,6 miliarde de euro, sumă care ar urma să ajungă atât la populație, cât și la mediul de afaceri.

Pe lângă intervențiile din sectorul energetic, guvernul german permite angajatorilor să acorde, în 2026, prime de până la 1.000 de euro angajaților, fără taxe și contribuții sociale.

Această facilitate va fi susținută prin majorarea taxei pe tutun, o măsură care mută presiunea fiscală către alte zone de consum.

În același pachet este inclusă și o reformă a impozitului pe venit, programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu scopul de a reduce povara fiscală pentru veniturile mici și medii.

Guvernul de la Berlin lucrează, în paralel, la o reformă a sistemului de sănătate, care ar urma să fie finalizată până la finalul verii. Planul se bazează pe recomandările unei comisii de experți și vizează eficientizarea cheltuielilor și îmbunătățirea serviciilor.

Executivul german susține și inițiativa Comisia Europeană de a analiza introducerea unei taxe pe profiturile excesive din sectorul petrolier, similară celei aplicate în 2022, în timpul crizei energetice.

Potrivit Die Welt, o parte din costurile pachetului de sprijin ar putea fi acoperite prin astfel de instrumente fiscale sau prin măsuri de reglementare a pieței.

Creșterile puternice ale prețurilor la carburanți au fost declanșate de perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute globale pentru transportul petrolului.

În perioada de vârf, motorina s-a scumpit cu până la 70 de cenți pe litru, iar benzina cu peste 40 de cenți. Deși a existat o scurtă perioadă de corecție, tendința ascendentă a revenit după eșecul negocierilor dintre SUA și Iran.

În prezent, prețurile rămân ridicate și volatile, determinând guvernele europene, inclusiv pe cel din Germania, să adopte măsuri rapide pentru a limita impactul asupra economiei și populației.