Reforma apei din PNRR. În esență, reforma introduce principiul „recuperării costurilor”, utilizat la nivel european, prin care investițiile în infrastructura de apă sunt acoperite, cel puțin parțial, din tarifele plătite de utilizatori.

În România, necesarul de investiții depășește 23 de miliarde de lei, ceea ce ridică întrebări legitime despre ritmul și modalitatea de implementare.

În spațiul public, au apărut îngrijorări legate de o posibilă creștere rapidă a tarifelor. Deputatul Valeriu Munteanu a avertizat că aplicarea rigidă a acestui mecanism ar putea genera presiuni semnificative asupra populației.

Potrivit acestuia, reforma nu impune automat majorări bruște de prețuri, ci permite o implementare graduală, adaptată realităților economice și sociale. Critica principală vizează modul în care autoritățile aleg să aplice aceste măsuri, nu neapărat conținutul reformei în sine.

„Jalonul 4 din PNRR prevede adoptarea unei legi prin care România introduce un nou mecanism economic pentru resursele de apă. Mai concret, statul este obligat să aplice principiul „recuperării costurilor”, adică să acopere investițiile în infrastructura de apă – estimate la peste 23 de miliarde de lei – prin tarife, contribuții și penalități aplicate utilizatorilor. Problema nu este reforma în sine, ci modul brutal în care Guvernul vrea să o aplice: direct pe spinarea românilor și a economiei”, a declarat deputatul AUR.

Un aspect esențial al dezbaterii este impactul indirect asupra altor sectoare economice. Creșterea costului apei brute poate influența semnificativ industrii strategice, în special producția de energie.

Companii precum Hidroelectrica sau Nuclearelectrica depind de resursele de apă în procesele lor de producție. O majorare a costurilor în acest segment s-ar putea reflecta în prețul energiei electrice, generând un efect în lanț: facturi mai mari pentru consumatori și presiuni suplimentare asupra competitivității economiei românești.

„USR încearcă să prezinte această măsură ca pe o obligație externă, inevitabilă. Adevărul este că Jalonul 4 nu obligă România să aplice șocuri tarifare. Acesta prevede o reformă echilibrată, etapizată și adaptată realităților sociale. Alegerea de a împovăra cetățenii aparține integral Guvernului și miniștrilor care gestionează acest proces.” „Creșterea prețului la apa brută va lovi direct în producătorii de energie, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica. De aici, efectul este inevitabil: crește costul energiei, cresc facturile pentru populație și scade competitivitatea economiei românești.”

Un punct central al discuției este conceptul de „suportabilitate”, prezent în politicile europene privind gestionarea apei. Acesta presupune că orice ajustare tarifară trebuie să țină cont de capacitatea populației de a suporta costurile.

„Nu poți vorbi despre reformă când ignori impactul social. Nu poți cere sacrificii românilor fără să tai risipa din sistem. Iar astăzi, în loc de responsabilitate, vedem doar o fugă de răspundere și o transferare a costurilor către cetățeni.”

Criticii actualei abordări susțin că acest principiu riscă să fie ignorat în procesul decizional, ceea ce ar putea accentua inegalitățile și vulnerabilitatea anumitor categorii sociale.

Pentru a evita șocuri economice, au fost avansate mai multe soluții alternative care vizează o implementare mai sustenabilă a reformei:

Măsură propusă Descriere Beneficii principale Aplicare etapizată Introducerea treptată a noilor tarife pe o perioadă extinsă Reduce impactul imediat asupra populației și permite adaptarea graduală a economiei Tarife diferențiate Plafonarea sau subvenționarea costurilor pentru sectoare strategice Protejează industriile-cheie și previne scumpiri în lanț Finanțare mixtă Utilizarea combinată a fondurilor europene, bugetului de stat și PPP-uri Diminuează presiunea asupra consumatorilor și diversifică sursele de finanțare

Aceste măsuri ar putea reduce presiunea directă asupra consumatorilor și ar permite o adaptare mai eficientă a economiei la noile condiții.