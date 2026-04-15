Ken Griffin, CEO al fondului de investiții Citadel, a lansat un avertisment fără echivoc privind evoluția economiei mondiale, în cazul în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat pe termen lung.

”Să presupunem că strâmtoarea rămâne închisă pentru următoarele şase până la douăsprezece luni, lumea va ajunge într-o recesiune. Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru.”, a spus Griffin pe scena conferinţei Semafor World Economy, organizată la Washington.

Potrivit acestuia, o astfel de situație ar avea consecințe majore asupra lanțurilor globale de aprovizionare și ar accelera tranziția către surse alternative de energie, precum cea eoliană, solară sau nucleară.

Șeful Citadel a subliniat că impactul conflictului din Orientul Mijlociu ar fi putut fi chiar mai sever dacă Statele Unite ar fi amânat intervențiile militare, permițând Iranului să își consolideze capacitățile.

În același timp, piețele financiare au reușit să își revină după șocul inițial generat de atacul american asupra Iranului din februarie. Cu toate acestea, optimismul investitorilor rămâne fragil și depinde în mod direct de durata conflictului.

Analiștii avertizează că riscurile reale nu sunt încă reflectate complet în cotațiile bursiere.

Prețul petrolului continuă să se mențină în jurul pragului de 100 de dolari pe baril, mult peste nivelurile de dinaintea conflictului, când cotațiile erau sub 70 de dolari.

Această evoluție pune presiune pe economiile globale, în special pe cele dependente de importuri energetice, din Asia.

Blocada impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz nu afectează doar Iranul, ci generează tensiuni majore și în relațiile Washingtonului cu marile economii asiatice.

China, principalul client al petrolului iranian — unde ajunge aproximativ 98% din export — a reacționat dur la măsurile americane.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a criticat decizia Washingtonului, calificând-o drept „periculoasă și iresponsabilă” și avertizând că aceasta nu face decât să „agraveze tensiunile”.

În același timp, administrația americană a reluat presiunile asupra Beijingului, inclusiv prin amenințarea cu tarife vamale de 50% dacă China ar furniza arme Iranului.

„China va răspunde ferm prin contramăsuri oricărei încercări a SUA de a folosi vânzările de arme drept pretext pentru tarife suplimentare”, a spus Guo Jiakun.

India resimte la rândul ei efectele conflictului, fiind una dintre cele mai vulnerabile economii la șocurile din piața energiei.

Recent, New Delhi a reluat importurile de petrol și gaze din Iran, după o pauză de șapte ani, în baza unor garanții privind siguranța transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Premierul Narendra Modi a declarat, după o discuție de aproape 40 de minute cu Donald Trump, că India „susține dezescaladarea și restabilirea păcii cât mai curând” și că dialogul a fost „un schimb util de opinii”.

Impactul crizei energetice este diferit pentru cele două mari economii asiatice.

China este mai bine poziționată:

dispune de stocuri semnificative de petrol;

are surse de energie diversificate;

poate absorbi mai ușor șocurile de pe piață.

Datele companiei Windward arată că aproximativ 157,7 milioane de barili de petrol iranian se aflau în tranzit marți, aproape toate având ca destinație China.

India, în schimb, este mult mai expusă:

importurile nete de petrol reprezintă aproximativ 3,5% din PIB;

stocurile acoperă mai puțin de 60 de zile;

dependența de energie externă este ridicată.

Situația este critică mai ales în cazul gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat pe scară largă pentru consumul casnic. În lipsa importurilor, rezervele ar ajunge doar pentru două-trei săptămâni.

Criza din Strâmtoarea Ormuz depășește granițele unui conflict regional și devine un risc sistemic pentru economia globală.

Durata blocadei și evoluția tensiunilor geopolitice vor fi decisive pentru stabilitatea piețelor, pentru prețul energiei și, implicit, pentru riscul unei recesiuni mondiale.