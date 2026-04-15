Volodimir Zelenski a spus că Ucraina nu este interesată de o aderare „parțială” la Uniunea Europeană. El a explicat ideea printr-o comparație, spunând că Europa nu ar avea nevoie nici de o versiune „slăbită” a armatei ucrainene. Potrivit propunerii discutate în UE, Ucraina ar putea intra în Uniunea Europeană, dar cu drepturi de decizie mult reduse.

Jurnaliștii l-au întrebat despre acest concept în cadrul unei conferințe de presă de la Berlin, unde a participat împreună cu cancelarul german Friedrich Merz. Discuția a avut loc pe tema ideii de aderare „parțială”, analizată la nivelul Uniunii Europene.

Zelenski a respins clar atât ideea unei aderări parțiale la UE, cât și la NATO. El a afirmat că Europa are nevoie de Ucraina ca partener complet și puternic și a reiterat că nu este necesară o variantă „slăbită” a armatei ucrainene. Zelenski a spus că poziția Ucrainei este cunoscută în Europa și că țara nu dorește o Uniune Europeană sau un NATO „mai slab”, ci parteneriate depline și solide.

Merz a declarat în aceeași conferință că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu poate avea loc rapid.

În UE încă se discută posibilitatea aderării Ucrainei în 2027, dar nu există încă un plan clar sau finalizat pentru acest proces.

„Toată lumea din Europa cunoaște poziția noastră. Nu avem nevoie de o UE «light», la fel cum nu avem nevoie de un NATO «light». De asemenea, cred că țările din Europa și din NATO au nevoie de Ucraina ca partener puternic cu drepturi depline. Au nevoie de armata noastră – o armată puternică. Pentru că nimeni nu are nevoie de o armată ucraineană «light». Ce fel de protecție ar fi aceea?”, a întrebat Zelenski.

Ucraina este o țară democratică și suverană care a decis în mod liber să își exprime dorința de a deveni parte a familiei europene. În acest sens, a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la sfârșitul lunii februarie 2022, la doar câteva zile după începutul invaziei ruse la scară largă. Uniunea Europeană colaborează cu autoritățile ucrainene pentru a sprijini acest parcurs și pentru a facilita îndeplinirea criteriilor de aderare.

Comisia Europeană a emis un aviz favorabil privind cererea Ucrainei în iunie 2022, iar în aceeași lună toate statele membre i-au acordat statutul de țară candidată. Ulterior, în decembrie 2023, liderii UE au decis deschiderea negocierilor de aderare, iar acestea au fost lansate oficial în iunie 2024, în cadrul primei conferințe interguvernamentale.

Procesul de aderare presupune ca țările candidate să își adapteze legislația și instituțiile la normele Uniunii Europene, cunoscute sub denumirea de acquis comunitar. Ucraina a demonstrat progrese importante în acest sens, chiar și în condițiile războiului, realizând reforme în domenii precum justiția, economia de piață, combaterea spălării banilor, modernizarea administrației publice și protejarea minorităților naționale. Înainte de deschiderea negocierilor, a fost necesară o evaluare detaliată a gradului de pregătire, proces finalizat de Ucraina în septembrie 2025.

După această etapă, Comisia Europeană transmite statelor membre rapoarte cu recomandări privind deschiderea capitolelor de negociere, organizate pe șase domenii principale. Ucraina a îndeplinit deja condițiile pentru deschiderea a trei dintre aceste clustere, urmând ca statele membre să decidă pașii următori.

În paralel, Uniunea Europeană sprijină integrarea treptată a Ucrainei în piața unică și extinderea beneficiilor pentru cetățeni și companii. Relațiile economice sunt reglementate de Acordul de asociere din 2014, care include zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Acest acord a contribuit la creșterea semnificativă a comerțului, UE devenind principalul partener comercial al Ucrainei, cu peste jumătate din schimburile sale externe. În 2025 a intrat în vigoare un acord comercial actualizat, menit să consolideze și mai mult aceste legături.

Integrarea economică este completată de participarea Ucrainei la Programul privind piața unică din 2023, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, cooperarea se extinde în domeniul cercetării și educației prin programe precum Orizont Europa și Erasmus+, care au facilitat mii de schimburi și proiecte comune.

În ceea ce privește conectivitatea, Ucraina este implicată în Mecanismul pentru interconectarea Europei, ceea ce permite finanțarea proiectelor de transport, energie și digitalizare. Se pregătește, totodată, integrarea în zona de roaming a UE începând cu 2026, iar tarifele de comunicații au fost deja reduse prin acorduri între operatori.

Sprijinul european vizează și domeniul cultural, prin finanțări destinate protejării patrimoniului și susținerii artiștilor ucraineni. În plus, UE consideră că aderarea Ucrainei ar consolida stabilitatea, securitatea și valorile democratice ale Europei, ar extinde piața unică și ar aduce beneficii economice și culturale ambelor părți.

În ansamblu, Ucraina este văzută ca un partener democratic activ, cu instituții funcționale chiar și în timp de război, iar procesul de integrare europeană este prezentat ca un obiectiv comun, susținut atât de autoritățile ucrainene, cât și de instituțiile Uniunii Europene.