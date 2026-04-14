Aliații NATO refuză implicarea în blocadă și propun o soluție după încetarea conflictului
State NATO precum Marea Britanie și Franța au transmis că nu vor lua parte la blocada impusă de SUA, preferând să susțină o inițiativă separată pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz după încheierea conflictului.
Președintele Donald Trump a anunțat că blocada a început luni și că armata americană va elimina orice navă iraniană care se apropie de zona restricționată. Inițial, liderul american a sugerat că măsura va fi implementată împreună cu alte state, însă ulterior s-a precizat că blocada vizează doar navele care intră sau ies din porturile iraniene.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a explicat că guvernul său nu susține blocada și că, în ciuda presiunilor, nu dorește implicarea într-un conflict militar. Acesta a arătat că obiectivul este protejarea transportului maritim și menținerea libertății de navigație după încheierea ostilităților.
„Nu susținem blocada”, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC, potrivit Reuters.
„Decizia mea a fost foarte clară că, indiferent de presiune – și a existat o presiune considerabilă – nu vom fi atrași în război”, a spus el.
Planurile europene vizează o misiune multinațională pentru securizarea transportului maritim
Franța, alături de Marea Britanie și alte state, pregătește o conferință pentru a stabili o misiune internațională care să asigure navigația în zonă. Președintele Emmanuel Macron a transmis că această misiune ar avea un caracter defensiv și ar fi desfășurată doar când situația o va permite.
„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi desfășurată de îndată ce situația va permite”, a spus Macron.
Potrivit planurilor discutate, misiunea ar urma să stabilească reguli pentru tranzitul sigur al navelor și să coordoneze escortarea petrolierelor. La inițiativă ar putea participa aproximativ 30 de țări, inclusiv state din Golf, dar și India, Grecia, Spania, Italia, Olanda și Suedia.
„Vreau să fie foarte clar, este vorba despre protejarea transportului maritim și susținerea libertății de navigație după încheierea conflictului. Obiectivul nostru comun este un plan coordonat, independent și multinațional”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.
Surse diplomatice au arătat că navele implicate ar avea un rol de descurajare și nu ar participa direct la conflict. De asemenea, Iranul și Statele Unite ar urma să fie informate despre misiune, fără a lua parte la aceasta.
Tensiunile cresc în interiorul NATO, iar situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne incertă
Refuzul aliaților de a sprijini blocada reprezintă un nou punct de tensiune în relația cu administrația americană. Donald Trump a amenințat în trecut cu retragerea din alianță și analizează reducerea prezenței militare americane în Europa, după ce unele state au refuzat să permită utilizarea spațiului aerian pentru operațiuni împotriva Iranului.
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a transmis guvernelor europene că Statele Unite solicită angajamente concrete pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Totuși, o eventuală misiune NATO ar necesita acordul tuturor celor 32 de state membre.
În același timp, Turcia a transmis că redeschiderea strâmtorii ar trebui realizată prin mijloace diplomatice. Ministrul de Externe Hakan Fidan a explicat că formarea unei forțe internaționale ar fi dificilă și a cerut reluarea dialogului în cadrul alianței.
Disensiuni în NATO: blocada SUA vs. inițiativa europeană
|Actor / Perspectivă
|Poziția Oficială și Acțiuni
|Obiectiv Principal
|Statele Unite (Donald Trump)
|A impus unilateral o blocadă militară începând de luni; amenință cu eliminarea oricărei nave iraniene.
|Izolarea totală a porturilor iraniene și presiune maximă asupra Teheranului.
|Marea Britanie (Keir Starmer)
|Refuză categoric participarea la blocadă; invocă evitarea atragerii regatului într-un nou război.
|Protejarea libertății de navigație, dar numai după încetarea ostilităților.
|Franța (Emmanuel Macron)
|Propune o misiune multinațională defensivă, distinctă de părțile beligerante.
|Securizarea tranzitului petrolierelor prin escorte coordonate internațional.
|NATO (Mark Rutte)
|Transmite solicitările SUA pentru angajamente concrete; amintește că o misiune oficială necesită acordul celor 32 de membri.
|Menținerea coeziunii alianței în fața presiunilor de retragere ale SUA.
|Turcia (Hakan Fidan)
|Susține calea diplomatică; sceptică față de fezabilitatea unei forțe internaționale în zonă.
|Evitarea escaladării militare și redeschiderea strâmtorii prin dialog.
|Misiunea Propusă (Planul European)
|Conferință pentru o forță de descurajare formată din ~30 de țări (inclusiv India, Italia, statele din Golf).
|Stabilirea unor reguli de tranzit sigur și escortă, fără implicare directă în conflict.
