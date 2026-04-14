State NATO precum Marea Britanie și Franța au transmis că nu vor lua parte la blocada impusă de SUA, preferând să susțină o inițiativă separată pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz după încheierea conflictului.

Președintele Donald Trump a anunțat că blocada a început luni și că armata americană va elimina orice navă iraniană care se apropie de zona restricționată. Inițial, liderul american a sugerat că măsura va fi implementată împreună cu alte state, însă ulterior s-a precizat că blocada vizează doar navele care intră sau ies din porturile iraniene.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a explicat că guvernul său nu susține blocada și că, în ciuda presiunilor, nu dorește implicarea într-un conflict militar. Acesta a arătat că obiectivul este protejarea transportului maritim și menținerea libertății de navigație după încheierea ostilităților.

„Nu susținem blocada”, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC, potrivit Reuters. „Decizia mea a fost foarte clară că, indiferent de presiune – și a existat o presiune considerabilă – nu vom fi atrași în război”, a spus el.

Franța, alături de Marea Britanie și alte state, pregătește o conferință pentru a stabili o misiune internațională care să asigure navigația în zonă. Președintele Emmanuel Macron a transmis că această misiune ar avea un caracter defensiv și ar fi desfășurată doar când situația o va permite.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi desfășurată de îndată ce situația va permite”, a spus Macron.

Potrivit planurilor discutate, misiunea ar urma să stabilească reguli pentru tranzitul sigur al navelor și să coordoneze escortarea petrolierelor. La inițiativă ar putea participa aproximativ 30 de țări, inclusiv state din Golf, dar și India, Grecia, Spania, Italia, Olanda și Suedia.

„Vreau să fie foarte clar, este vorba despre protejarea transportului maritim și susținerea libertății de navigație după încheierea conflictului. Obiectivul nostru comun este un plan coordonat, independent și multinațional”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Surse diplomatice au arătat că navele implicate ar avea un rol de descurajare și nu ar participa direct la conflict. De asemenea, Iranul și Statele Unite ar urma să fie informate despre misiune, fără a lua parte la aceasta.

Refuzul aliaților de a sprijini blocada reprezintă un nou punct de tensiune în relația cu administrația americană. Donald Trump a amenințat în trecut cu retragerea din alianță și analizează reducerea prezenței militare americane în Europa, după ce unele state au refuzat să permită utilizarea spațiului aerian pentru operațiuni împotriva Iranului.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a transmis guvernelor europene că Statele Unite solicită angajamente concrete pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Totuși, o eventuală misiune NATO ar necesita acordul tuturor celor 32 de state membre.

În același timp, Turcia a transmis că redeschiderea strâmtorii ar trebui realizată prin mijloace diplomatice. Ministrul de Externe Hakan Fidan a explicat că formarea unei forțe internaționale ar fi dificilă și a cerut reluarea dialogului în cadrul alianței.

Disensiuni în NATO: blocada SUA vs. inițiativa europeană