Ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, urmează să anunțe în această săptămână un set extins de măsuri destinate companiilor afectate de costurile ridicate ale energiei, într-un context economic tensionat la nivel global.

Într-un articol publicat în The Sunday Times, oficialul britanic a precizat că executivul va prezenta o nouă etapă a strategiei economice, cu accent pe susținerea competitivității și reducerea presiunilor asupra mediului de afaceri.

”Mai târziu în această săptămână voi prezenta următoarea etapă a planurilor noastre pentru a creşte competitivitatea Marii Britanii”, a scris Reeves.

Autoritățile de la Londra recunosc că evoluțiile din regiune, în special perturbările din zona Strâmtoarea Ormuz, afectează direct costurile energiei și lanțurile de aprovizionare.

Blocajele sau restricțiile din această rută strategică – esențială pentru transportul global de petrol – amplifică volatilitatea prețurilor și creează presiuni suplimentare asupra economiilor europene, inclusiv asupra Regatul Unit.

Rachel Reeves a criticat lipsa unei strategii clare din partea aliaților occidentali pentru gestionarea situației generate de conflict și a avertizat asupra impactului inevitabil:

”Războiul din Iran va avea un cost pentru familiile şi companiile britanice. Nu ştim încă dimensiunea completă a acestor costuri, dar prioritatea imediată trebuie să fie asigurarea respectării armistiţiului.”

Executivul britanic admite că problemele din sectorul industrial nu sunt noi, însă au fost accentuate de criza actuală. Industria manufacturieră se confruntă de ani de zile cu prețuri la energie mai ridicate decât competitorii internaționali.

Reeves a subliniat că această situație a afectat capacitatea firmelor de a investi, de a produce eficient și de a concura pe piețele externe.

În acest context, noul plan guvernamental va include principii clare pentru sprijinirea companiilor pe termen mediu:

”Voi prezenta, de asemenea, principiile care vor ghida modul în care vom sprijini companiile în lunile următoare.”

Măsurile analizate includ extinderea reducerilor de taxe energetice, sprijin direct pentru sectoarele mari consumatoare de energie și accelerarea implementării acordurilor economice.

În paralel cu lansarea planului intern, Rachel Reeves va participa la reuniunile Fondul Monetar Internațional de la Washington, unde va aborda împreună cu partenerii internaționali problema securității energetice.

Un subiect central al discuțiilor îl reprezintă garantarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, considerată vitală pentru stabilitatea piețelor globale și pentru evitarea unor noi șocuri de preț.

Aceste consultări sunt esențiale în condițiile în care orice perturbare majoră în regiune poate declanșa efecte în lanț asupra economiei globale.

Pe lângă măsurile dedicate companiilor, guvernul britanic analizează și intervenții pentru gospodării, în contextul în care facturile la energie sunt așteptate să crească din nou în perioada următoare.

Ministrul de Finanțe a indicat că sprijinul va fi direcționat în special către categoriile vulnerabile, în funcție de nivelul veniturilor, pentru a limita impactul social al scumpirilor.

Această abordare reflectă presiunea asupra guvernului de a echilibra nevoia de sprijin economic cu menținerea disciplinei bugetare.

Planul pregătit de guvernul britanic vine într-un moment critic, în care autoritățile trebuie să gestioneze simultan mai multe riscuri: inflația, încetinirea creșterii economice și volatilitatea piețelor energetice.

Executivul încearcă să evite măsuri excesive care ar putea afecta finanțele publice, dar în același timp este forțat să intervină pentru a proteja economia reală.

În lipsa unei stabilizări rapide a situației din Orientul Mijlociu, impactul asupra economiei britanice ar putea deveni mai profund, iar măsurile anunțate de Rachel Reeves ar putea reprezenta doar primul pas într-o serie mai amplă de intervenții.