Armata americană va institui, începând de luni, de la ora 14:00 GMT (17:00 ora României), o blocadă asupra porturilor iraniene, potrivit unui anunț al CENTCOM. Măsura vine în contextul în care negocierile pentru oprirea conflictului din regiune nu au produs un rezultat concret.

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea va viza toate navele comerciale care intră sau ies din porturile Iranului, indiferent de pavilion.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparţial împotriva navelor de toate naţionalităţile care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (n.r., denumire utilizată de administraţia americană pentru a desemna Golful Persic) şi în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

Totuși, oficialii americani au subliniat că tranzitul maritim internațional nu va fi complet afectat.

„Forţele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigaţie a navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către şi dinspre porturi non-iraniene”, a precizat CENTCOM într-o declaraţie pe reţelele sociale.

Înainte de aplicarea efectivă a blocadei, marinarii comerciali vor primi notificări oficiale cu detalii suplimentare privind restricțiile.

De cealaltă parte, autoritățile de la Teheran susțin că negocierile cu SUA au fost foarte aproape de un deznodământ favorabil. Ministrul de externe iranian a transmis că discuțiile din Pakistan ar fi putut duce la un acord.

„În timp ce eram la un pas de «protocolul de acord de la Islamabad», ne-am confruntat cu intransigenţă, cerinţe schimbătoare şi blocaj”, a declarat Abbas Araghchi, a doua zi după eșecul negocierilor.

Versiunea Washingtonului diferă, oficialii americani indicând refuzul Iranului de a renunța la programul nuclear drept principal obstacol.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat escaladarea presiunii asupra Iranului, inclusiv prin blocarea unor puncte strategice de transport energetic.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global, este în centrul tensiunilor, după ce liderul de la Casa Albă a ordonat măsuri de restricționare.

În același timp, Trump a transmis un mesaj ferm privind negocierile:

„Nu-mi pasă dacă revin sau nu. Dacă nu revin, este ok pentru mine”, le-a spus Trump reporterilor la Baza Andrews din Maryland.

Liderul american a reiterat și poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian:

„Iranul nu va avea o armă nucleară… ei încă o doresc şi au arătat clar acest lucru”. „Armata lor a dispărut, iar rachetele lor sunt în mare parte epuizate. Capacitatea de producţie a rachetelor şi a dronelor este în mare parte distrusă”, a adăugat liderul american.

Oficialii iranieni au reacționat dur la anunțurile venite din SUA. Șeful marinei iraniene, Shahram Irani, a calificat declarațiile privind blocada drept lipsite de credibilitate.

„Oamenii curajoşi ai forţelor navale (…) supraveghează şi controlează toate mişcările” americane din regiune”, a declarat acesta. „Ameninţările preşedintelui Statelor Unite de a institui un blocaj maritim împotriva Iranului (…) sunt absolut ridicole şi amuzante”.

La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj de fermitate:

„Dacă ei luptă, vom lupta şi noi, iar dacă dau dovadă de raţiune, vom acţiona cu raţiune. Nu vom ceda în faţa niciunei ameninţări; să-i lăsăm să ne testeze încă o dată, pentru a le putea da o lecţie şi mai bună”.

Anunțul blocadei și schimbul de declarații dure între Washington și Teheran indică o deteriorare rapidă a situației de securitate în Orientul Mijlociu. Controlul asupra rutelor maritime, în special în zona Strâmtorii Ormuz, rămâne un punct critic cu impact global, inclusiv asupra piețelor energetice.

În lipsa unui acord diplomatic, tensiunile riscă să se transforme într-un conflict deschis cu consecințe economice și geopolitice majore.