„Războiul continuă, inclusiv în zona de securitate din Liban”, a spus Netanyahu într-un videoclip publicat de biroul său, în care apare purtând vestă antiglonț și este înconjurat de soldați, relatează AFP. „Am dejucat amenințarea unei invazii pornind din Liban cu ajutorul acestei zone de securitate”, a adăugat el.

Vizita are loc la o zi după ce premierul a anunțat intenția de a crea o „zonă tampon de securitate” cu o adâncime de aproximativ opt până la zece kilometri în interiorul teritoriului libanez, măsură prezentată ca fiind menită să protejeze Israelul de atacurile Hezbollah.

Organizația de Medicină Legală din Iran a raportat duminică identificarea a 3.375 de persoane ucise de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie de Israel și Statele Unite, potrivit AFP.

Abbas Masjedi, șeful instituției aflate în subordinea sistemului judiciar iranian, a declarat pentru agenția oficială Irna că au fost identificate „cadavrele a 3.375 de martiri”, în cadrul conflictului recent. Acesta a precizat că bilanțul include 2.875 de bărbați, fără a oferi detalii suplimentare privind vârsta sau statutul civil al victimelor.

Pe de altă parte, organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a estimat un bilanț mai ridicat, de cel puțin 3.597 de morți până pe 6 aprilie, dintre care 1.665 de civili, inclusiv cel puțin 248 de copii.