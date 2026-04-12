Retorica sa a provocat o reacție puternică din partea oficialilor de la Ierusalim, care au propus chiar întreruperea completă a relațiilor diplomatice, în contextul în care un tribunal turc a pus sub acuzare mai mulți lideri israelieni.

În cadrul unui discurs susținut duminică la Conferința Internațională a Partidelor Politice din Asia, organizată la Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a lansat critici dure la adresa Israelului, acuzându-l de atrocități în Palestina și Liban. El a descris statul israelian drept o „rețea de genocid pătată de sânge” și a afirmat că atacurile israeliene au determinat aproximativ 1,2 milioane de libanezi să își părăsească locuințele, în pofida faptului că SUA și Israelul au precizat anterior că Libanul nu este inclus în armistițiul recent cu Iranul.

Totodată, președintele turc l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că „este orbit de sânge” și a criticat o nouă lege adoptată de Knesset privind pedeapsa cu moartea pentru teroriști, susținând că aceasta vizează în mod special palestinienii. Ulterior, în fața presei, Erdogan a ridicat tonul declarațiilor, sugerând posibilitatea unei intervenții militare directe.

„Trebuie să fim puternici pentru a împiedica Israelul să facă asta Palestinei. Așa cum am intrat în Karabah, așa cum am intrat în Libia, vom face același lucru și cu ei. Nu există nimic care să ne împiedice să facem asta”, a transmis Recep Erdogan.

Declarațiile liderului de la Ankara au generat un răspuns ferm din partea ministrului israelian al patrimoniului, Amichai Eliyahu, care l-a acuzat pe Recep Tayyip Erdogan de ipocrizie, făcând referire la invazia turcă din Cipru de Nord, la situația kurzilor și la genocidul armean.

Eliyahu l-a descris pe președintele turc drept un „dictator megaloman”, cu „ambiții imperialiste”, numindu-l totodată un „tiran jalnic al unei țări cu o economie în colaps și o democrație fragilă”. Oficialul israelian a anunțat că va propune guvernului întreruperea completă a relațiilor diplomatice cu Turcia, considerând situația un „capitol trist” care trebuie închis.

În același context, ministrul a publicat și o imagine trucată în care premierul Benjamin Netanyahu apare înfigând steagul Israelului pe Muntele Templului, în timp ce Erdogan este reprezentat în genunchi, imagine interpretată ca o aluzie la declarațiile anterioare ale liderului turc privind suveranitatea asupra Ierusalimului.

טורקיה, שכבשה את צפון קפריסין ושולטת בשטחים כורדים במזרח,

מעזה ללמד אותנו מוסר. טורקיה, שבנתה את כלכלתה על רצח העם הארמני,

מעזה להאשים אותנו ברצח עם. טורקיה, שאוכפת איסלאמיזציה בכוח הזרוע,

מעזה לדבר על זכויות אדם. ארדואן הצבוע לא מרגש אף אחד עם הקרקס הנוכחי.

עם ישראל הורשע… pic.twitter.com/epvK8Xkgyi — 🇮🇱עמיחי אליהו – Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) April 12, 2026

Acest război al declarațiilor vine în contextul unei decizii juridice controversate luate vineri la Ankara. Un tribunal turc a decis punerea sub acuzare a 36 de oficiali israelieni în legătură cu interceptarea navei flotilei „Sumud” din Gaza, incident petrecut în octombrie 2025.

Printre persoanele vizate de mandatele de arestare emise de Turcia, care prevăd pedepse cu închisoarea, se numără premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Israel Katz și ministrul securității naționale Itamar Ben-Gvir. Acuzațiile vizează desfășurarea unei operațiuni militare împotriva civililor în ape internaționale, după reținerea participanților la flotilă, printre care s-a aflat și activista Greta Thunberg. În timp ce Ankara susține că acționează în baza dreptului internațional, Israelul respinge ferm aceste acuzații.

Tensiunile diplomatice s-au amplificat rapid și în spațiul online, pe platforma X (fostul Twitter), unde oficiali din ambele state au făcut schimb de declarații dure. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit pe Recep Tayyip Erdogan un „tigru de hârtie”, acuzându-l de represiuni împotriva populației kurde. La rândul său, Itamar Ben-Gvir a transmis un mesaj ofensator direct la adresa liderului turc.

Ministerul de Externe al Turciei a intervenit în conflictul verbal, reacționând la rândul său cu o etichetare extrem de dură la adresa lui Netanyahu, pe care l-a numit „un Hitler al timpurilor noastre”.