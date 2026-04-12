Donald Trump a subliniat că, din perspectiva sa, rezultatul negocierilor nu influențează situația SUA, considerând că țara sa se află într-o poziție favorabilă indiferent de deznodământ.

Liderul american Donald Trump a afirmat că Statele Unite au obținut un avantaj militar în raport cu Iranul, făcând referire la acțiuni desfășurate împotriva unor amenințări maritime și la distrugerea unor ambarcațiuni. În acest context, el a reiterat că nu consideră decisivă încheierea unui acord.

„Indiferent ce se va întâmpla, noi câştigăm. Fie că ajungem la un acord sau nu, pentru mine nu contează. (…) I-am învins militar. Au aruncat câteva mine subacvatice… Le-am distrus şi toate ambarcaţiunile. (…) Am învins complet acea ţară, aşa că să vedem ce se întâmplă. Poate că vor încheia un acord, poate că nu, mie nu-mi pasă. Din punctul de vedere al Americii, noi câştigăm”, a declarat Donald Trump.

.@POTUS: „They have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khamenei is gone. For many years he ruled; he’s gone. With all of that, let’s see what happens — but from my standpoint, I don’t care.” pic.twitter.com/mdOLlNVEiG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 11, 2026

În același timp, președintele american a transmis un avertisment către China, afirmând că această țară ar putea avea consecințe serioase în cazul în care ar decide să furnizeze arme Iranului.

După eșecul negocierilor dintre SUA și Iran desfășurate la Islamabad, președintele Donald Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social un articol care sugerează posibilitatea impunerii unui blocaj naval asupra Iranului, în cazul în care Teheranul nu acceptă condițiile formulate de Washington.

Materialul redistribuit, publicat de Just the News și intitulat „Asul din mânecă pe care îl are președintele dacă Iranul nu cedează: un blocaj naval”, prezintă această opțiune drept un instrument de presiune suplimentar asupra autorităților iraniene.

Potrivit articolului, o astfel de măsură ar putea afecta semnificativ economia iraniană și ar pune presiune inclusiv pe state precum China și India, care depind de exporturile de petrol iranian.

Scenariul descris are în vedere utilizarea prezenței navale americane în zona Golfului Persic pentru a restricționa exporturile de petrol ale Iranului prin Strâmtoarea Ormuz, conform Haaretz și Times of Israel. Articolul menționează că forțele navale americane ar putea asigura o supraveghere aeriană și maritimă extinsă și ar putea monitoriza traficul din această zonă strategică.

„Marina SUA poate asigura o supraveghere aeriană și maritimă extinsă și poate monitoriza tot ce intră și iese din acea strâmtoare. Ar fi foarte ușor pentru Marina SUA să exercite un control complet asupra a ceea ce intră și iese din strâmtoare în prezent”, este scris în articolul distribuit de Trump.

De asemenea, în material se arată că, potrivit unui expert în securitate națională citat, controlul asupra circulației în strâmtoare ar putea fi realizat cu ușurință în actualul context.

Articolul prezintă blocada navală ca pe o alternativă la acțiunile militare directe, în situația în care Iranul respinge propunerea americană descrisă anterior drept oferta finală și cea mai bună, formulată în cadrul negocierilor care s-au încheiat fără rezultat.

Totodată, materialul sugerează că o astfel de strategie ar reprezenta o reluare a unei abordări eficiente din trecut, făcând referire la o blocadă navală anterioară care a afectat economia Venezuelei înaintea capturării liderului Nicolás Maduro.

Amintim că în ţările din zona Golfului nu au fost semnalate atacuri în cursul zilei de sâmbătă, în contextul negocierilor care aveau loc între SUA și Iran în Islamabad, menţinând o stare relativă de calm în regiune după mai multe săptămâni de escaladare a conflictului.

Potrivit CNN, această perioadă a venit după un acord de încetare a focului convenit marţi, când Washingtonul și Teheranul au stabilit o pauză de două săptămâni în ostilităţi, cu scopul de a opri conflictul.

Această pauză temporară a permis statelor din regiunea Golfului să evalueze impactul atacurilor recente asupra infrastructurii și economiei. În Qatar, autorităţile au prezentat imagini care arată efectele loviturilor din ultimele săptămâni, inclusiv pagube produse drumurilor, bazelor militare și instalaţiilor petroliere.

De asemenea, Arabia Saudită a publicat o analiză privind scăderea producţiei de petrol, corelând diminuarea producției cu avariile suferite de principalele instalaţii energetice în timpul conflictului.

În același timp, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunea militară împotriva Iranului nu s-a încheiat, în timp ce Statele Unite și Iranul purtau negocieri de încetare a focului în Islamabad, în cadrul eforturilor de a opri conflictul regional.

Într-o declarație televizată difuzată sâmbătă seara, Netanyahu a afirmat că, deși campania militară continuă, au fost obținute rezultate pe care le-a descris drept istorice. Discursul său, cu o durată de aproximativ 13 minute și adresat în principal publicului intern, a inclus o prezentare a realizărilor atribuite Israelului în timpul conflictului.

Printre aceste afirmații, liderul israelian a menționat eliminarea conducerii de vârf a Iranului și distrugerea unor capacități nucleare și de rachete ale acestuia. De asemenea, el a făcut referire la stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, precizând că acesta ar urma să fie eliminat fie printr-un acord, fie prin alte mijloace.

Benjamin Netanyahu a mai afirmat că Iranul ar solicita un armistițiu și a susținut că regimul de la Teheran este slăbit și se află într-o situație de supraviețuire politică și militară, făcând ecou unor declarații similare ale fostului președinte american Donald Trump.

În paralel, el a precizat că, în ciuda retoricii oficiale, mai multe sondaje realizate la nivel național indică faptul că majoritatea cetățenilor nu consideră că Statele Unite și Israelul au obținut o victorie în conflictul cu Iranul.

„Campania nu s-a încheiat încă, dar se poate spune deja în mod clar – am obţinut rezultate istorice. Iranul imploră un armistiţiu. Regimul de teroare este profund slăbit. Ei luptă pentru propria supravieţuire”, a declarat Netanyahu.

În plan diplomatic, Netanyahu a anunțat că a aprobat desfășurarea unor discuții directe cu Liban, programate să aibă loc la Washington în săptămâna următoare. Aceste discuții ar urma să includă condiții legate de dezarmarea Hezbollah și posibilitatea unui acord de pace durabil, pe termen lung.

De partea cealaltă, Iranul a transmis că va adopta măsuri severe împotriva oricărei nave militare care traversează Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul naval al Gărzilor Revoluţiei susține că are autoritate deplină pentru gestionarea situației din strâmtoare și avertizează că orice tentativă a navelor militare de a traversa zona va fi întâmpinată cu o reacție severă. În același timp, autoritățile iraniene au precizat că accesul ar putea fi permis exclusiv navelor civile și doar în condiții specifice.

„Orice încercare a navelor militare de a traversa strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu o reacţie severă. Marina Gărzii Revoluţiei dispune de autoritate totală pentru a gestiona în mod inteligent strâmtoarea Ormuz”, a declarat comandamentul naval al Gărzii, potrivit televiziunii de stat (Irib), adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi „acordată doar navelor civile în condiţii specifice”.

Anunțul survine după ce Comandamentului Central american a informat că două nave de război americane au traversat sâmbătă această rută maritimă strategică, în cadrul unor operațiuni menite să neutralizeze mine amplasate în zonă.

În paralel, surse citate au indicat că discuțiile dintre Statele Unite și Iran desfășurate la Islamabad au avut un ton general relativ pozitiv, însă rămâne blocaj în privința controlului asupra Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, surse apropiate echipei de negociatori iraniene au afirmat că partea americană ar fi formulat cerințe considerate inacceptabile legate de această zonă, în timp ce și presa de stat iraniană a relatat existența unor dezacorduri similare în cadrul negocierilor.