Iranul a transmis că situația din Strâmtoarea Ormuz nu se va modifica în raport cu restricțiile impuse de la începutul conflictului, cu excepția cazului în care SUA vor accepta un acord considerat rezonabil.

Informația a fost transmisă duminică de agenția iraniană Mehr, printr-o sursă apropiată discuțiilor de pace dintre Iran și Statele Unite, care s-au încheiat la Islamabad fără un rezultat după 21 de ore de negocieri, conform EFE.

În același context, Gardienii Revoluţiei (IRCG), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, a anunțat că va lua măsuri severe împotriva oricărei nave militare care traversează Strâmtoarea Ormuz. Potrivit televiziunii de stat iraniene, comandamentul naval al Gărzilor Revoluţiei susține că are autoritate deplină pentru gestionarea situației din zonă și avertizează că orice tentativă de traversare a strâmtorii de către nave militare va fi întâmpinată cu un răspuns ferm.

Totodată, autoritățile iraniene au precizat că accesul prin această rută maritimă ar putea fi permis exclusiv navelor civile și doar în condiții specifice, în funcție de reglementările impuse în actualul context de securitate.

„Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever. Marina IRGC are autoritate deplină de a gestiona în mod inteligent Strâmtoarea Ormuz”, a declarat comandamentul naval al Gardienilor Revoluţiei, potrivit televiziunii de stat, adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi „acordată doar navelor civile în anumite condiţii”.

Declarațiile vin după ce Comandamentul central al SUA a informat că două nave de război americane au traversat recent această cale navigabilă strategică, într-o misiune menită să neutralizeze minele amplasate de Teheran.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că nu exista așteptarea ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord încă din prima rundă de negocieri.

Oficialul iranian a precizat că discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă marcată de „neîncredere, suspiciune şi îndoială”. Esmaeil Baghaei a subliniat că nu era realist ca un acord să fie obținut într-o singură sesiune de negocieri, afirmând că o astfel de așteptare nu era împărtășită de niciuna dintre părți.

În același timp, purtătorul de cuvânt a subliniat că procesul diplomatic rămâne deschis, afirmând că diplomația nu se încheie niciodată, în ciuda dificultăților și a climatului tensionat în care au loc negocierile dintre cele două state.

„Nu ar fi trebuit să ne aşteptăm de la început că vom putea ajunge la un acord într-o singură sesiune. Nu cred că cineva avea astfel de aşteptări. Diplomaţia nu se termină niciodată”, a spus el pentru un canal media controlat de statul iranian.

Știrea inițială: Vicepreședintele american JD Vance a explicat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Islamabad, că discuțiile SUA-Iran au fost consistente și au inclus o serie de schimburi substanțiale cu partea iraniană. Cu toate acestea, rezultatul final nu a fost unul pozitiv, iar delegația americană s-a întors în Statele Unite fără un acord.

Potrivit lui Vance, negociatorii iranieni au refuzat să accepte condițiile propuse de Washington, pe care le-a descris drept flexibile. El a precizat că echipa americană a participat la negocieri cu bună-credință și a depus toate eforturile pentru a ajunge la un compromis, însă fără succes.

Unul dintre principalele puncte de blocaj a fost programul nuclear al Iranului. Vicepreședintele american a subliniat că Statele Unite solicită un angajament ferm din partea Teheranului că nu va urmări dezvoltarea unei arme nucleare și nici nu va încerca să obțină rapid capacitatea de a produce una. Acesta a arătat că un astfel de angajament trebuie să fie valabil pe termen lung, nu doar temporar, însă până în prezent nu a fost oferit de partea iraniană.

În urma negocierilor, partea americană a rămas cu o propunere pe care o consideră finală și cea mai bună ofertă, urmând să vadă dacă Iranul o va accepta în perioada următoare.

„Discutăm de 21 de ore şi am purtat o serie de discuţii substanţiale cu iranienii. Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord. Şi cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este o veste proastă pentru Statele Unite ale Americii. Aşadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am fost destul de concilianţi. Preşedintele ne-a spus: «Trebuie să veniţi aici cu bună-credinţă şi să depuneţi toate eforturile pentru a ajunge la un acord». Am făcut asta şi, din păcate, nu am reuşit să înregistrăm niciun progres. Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o modalitate de înţelegere care reprezintă oferta noastră finală şi cea mai bună. Vom vedea dacă iranienii o vor accepta”, a spus Vance în cadrul unei conferinţe de presă la Islamabad.

Pe parcursul discuțiilor trilaterale desfășurate în Pakistan, JD Vance a fost în contact constant cu președintele Donald Trump, cu care a vorbit de mai multe ori în cele 21 de ore de negocieri. De asemenea, vicepreședintele a comunicat în mod regulat cu alți oficiali de rang înalt din administrația americană, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul trezoreriei Scott Bessent și amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA.

În paralel, televiziunea de stat iraniană IRIB a susținut că eșecul negocierilor de la Islamabad a fost cauzat de cererile considerate nerezonabile ale Statelor Unite.

Autoritățile din Pakistan au reacționat după încheierea discuțiilor, îndemnând atât Statele Unite, cât și Iranul să continue să respecte armistițiul de două săptămâni aflat în vigoare, în ciuda lipsei unui acord de pace.

„Adevărul este că trebuie să vedem un angajament ferm din partea lor că nu vor urmări să obţină o armă nucleară şi că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obţină rapid o astfel de armă. Întrebarea este: «Vedem un angajament fundamental din partea iranienilor de a nu dezvolta arme nucleare nu doar acum, nu doar peste doi ani, ci pe termen lung?» Încă nu am văzut acest lucru, dar sperăm că îl vom vedea. Evident, am ţinut legătura constant cu preşedintele. Nu ştiu de câte ori am vorbit cu el, poate de vreo şase ori, poate de vreo douăsprezece ori în ultimele 21 de ore. (…) Am fost în permanenţă în legătură cu echipa, deoarece negociam cu bună-credinţă”, a mai spus Vance.

În același timp, Pakistanul a lansat un apel către SUA și Iran pentru menținerea armistițiului de două săptămâni aflat în vigoare, în ciuda eșecului negocierilor de pace desfășurate la Islamabad. Mesajul a fost transmis duminică, în contextul în care discuțiile dintre cele două părți nu au dus la un acord.

Ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a subliniat importanța respectării angajamentelor asumate de ambele părți, insistând asupra necesității continuării armistițiului. Oficialul a evidențiat rolul activ al Pakistanului în procesul diplomatic, precizând că țara sa a găzduit negocierile și a acționat ca mediator între Iran și Statele Unite ale Americii.

În același timp, Ishaq Dar a transmis că Pakistanul va continua să faciliteze dialogul dintre cele două state și în perioada următoare, în încercarea de a menține deschise canalele de comunicare și de a sprijini reluarea negocierilor.

„Este imperativ ca părţile să continue să-şi respecte angajamentul faţă de armistiţiu. Pakistanul şi-a jucat şi îşi va juca în continuare rolul de a facilita dialogul dintre Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii în zilele următoare”, a declarat ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Ishaq Dar, a cărui ţară a găzduit negocierile şi a servit drept mediator.

Televiziunea de stat iraniană IRIB a transmis că negocierile dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad, au eșuat din cauza cererilor considerate nerezonabile ale părții americane.

Potrivit sursei citate, delegația iraniană a purtat negocieri intense și neîntrerupte timp de 21 de ore, cu scopul de a apăra interesele naționale ale poporului iranian. În acest interval, reprezentanții Teheranului au venit cu mai multe inițiative în cadrul discuțiilor.

Cu toate acestea, televiziunea de stat iraniană susține că solicitările formulate de Statele Unite au blocat orice progres în cadrul negocierilor. În aceste condiții, discuțiile dintre cele două părți s-au încheiat fără a se ajunge la un rezultat privind oprirea războiului din Orientul Mijlociu.