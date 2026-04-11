Mai multe nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit informațiilor apărute în Axios. Traversarea nu a fost coordonată cu Iranul și este prima de acest tip de la începutul războiului.

Un oficial american a explicat că operațiunea a avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale în utilizarea acestei rute esențiale pentru comerțul global. Acesta a precizat că acțiunea s-a concentrat pe libertatea de navigație în apele internaționale.

Navele au traversat strâmtoarea dinspre est către Golful Persic, după care s-au întors spre Marea Arabiei, parcurgând același traseu în sens invers.

Potrivit relatărilor din presa de stat iraniană, autoritățile de la Teheran au calificat această traversare drept o încălcare a armistițiului și au transmis amenințări privind posibile atacuri asupra navelor.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz este una dintre prevederile esențiale ale acordului de armistițiu dintre SUA și Iran. Ruta maritimă este vitală pentru economia globală, fiind una dintre cele mai importante căi de transport pentru petrol.

Cu toate acestea, în zilele care au urmat anunțării armistițiului, traficul prin strâmtoare a rămas redus, semn al incertitudinii persistente.

Sâmbătă dimineață, cel puțin trei superpetroliere au traversat strâmtoarea, potrivit datelor citate de CNN. Acestea reprezintă însă doar o mică parte din traficul obișnuit.

Majoritatea navelor care au trecut prin zonă sunt chinezești, iar restul operatorilor rămân reticenți.

Un oficial american a recunoscut anterior că multe nave evită traversarea din cauza intimidărilor venite din partea Iranului. În același timp, informații citate de The New York Times arată că Iranul nu a reușit să elimine toate minele amplasate în strâmtoare, ceea ce limitează reluarea traficului la scară normală.

Donald Trump a declarat că Statele Unite au început procesul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz pentru a sprijini comerțul internațional.

„Începem acum procesul de eliberare a Strâmtorii Hormuz ca o favoare pentru ţările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franţa, Germania şi multe altele”, a scris el.

Acesta a afirmat că amenințarea minelor marine este principalul instrument folosit de Iran pentru a descuraja traficul maritim. În același timp, liderul american a criticat alte state pentru că nu s-au implicat în acest demers.

„Incredibil, ei nu au curajul sau voinţa de a face această muncă singuri”, a adăugat Trump.

Trump a mai spus că petroliere goale din mai multe țări se îndreaptă spre Statele Unite pentru a se aproviziona, în contextul actualelor perturbări din regiune.

În paralel, negocierile dintre SUA și Iran se desfășoară la Islamabad, în Pakistan. Potrivit informațiilor citate de BBC și CNN, discuțiile includ atât întâlniri directe, cât și contacte indirecte.

Anterior, negocierile dintre cele două părți au fost în principal indirecte, prin intermediul unor mediatori din Oman, însă actualele discuții includ și contacte față în față.

Înainte de începerea negocierilor propriu-zise, premierul pakistanez a avut întâlniri separate cu delegațiile americană și iraniană, în încercarea de a facilita dialogul dintre cele două părți.