Declarația lui Trump vine în contextul în care la Islamabad au început negocierile dintre SUA și Iran, iar redeschiderea Strâmtorii Ormuz — rută prin care trece aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol — reprezintă una dintre condițiile-cheie ale discuțiilor.

„Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar în acest moment, spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu cel mai bun şi „cel mai dulce” petrol (şi gaz!) din lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două mari economii petroliere la un loc – şi de o calitate superioară. Vă aşteptăm. Reveniţi repede!”, a scris Donald Trump.

Acest mesaj pare să aibă legătură cu controlul continuu exercitat de Iran asupra strâmtorii Ormuz şi cu închiderea efectivă a acesteia.

Redeschiderea strâmtorii a fost o condiţie pusă de SUA pentru a începe armistiţiul cu Iranul. Cu toate acestea, în practică, strâmtoarea rămâne tot închisă, iar Iranul susţine că este minată.

Frustrat de creşterea preţului petrolului din cauza aceasta, Donald Trump a ameninţat de mai multe ori şi a somat Teheranul să deblocheze strâmtoarea, furia lui descărcându-se ocazional şi pe aliaţii SUA, pentru că nu s-au oferit să participe la redeschiderea strâmtorii.

Şi tot ocazional, Donald Trump spune că nu are nevoie de redeschiderea strâmtorii, pentru că SUA au propriile resurse de petrol şi gaz şi invită alte ţări să cumpere combustibil din America.

„Consiliul pentru Pace” creat de Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza se confruntă cu o criză majoră de finanțare, care blochează planurile privind viitorul enclavei palestiniene.

Din cele 17 miliarde de dolari promise, proiectul a primit până acum mai puțin de un miliard. Deși zece state s-au angajat să contribuie, doar trei au efectuat plăți efective: Emiratele Arabe Unite, Marocul și Statele Unite, potrivit unor surse citate de Reuters.

Cu zece zile înainte ca atacurile americano-israeliene asupra Iranului să declanșeze un nou conflict regional, Donald Trump a găzduit la Washington o conferință în cadrul căreia statele din Golf au promis miliarde de dolari pentru guvernarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, afectată de doi ani de distrugeri în urma conflictului cu Israelul.

Planul prevede reconstrucția amplă a enclavei de coastă, însă este condiționat de dezarmarea grupării palestiniene Hamas — ale cărei atacuri asupra Israelului au declanșat ofensiva din Gaza — și de retragerea trupelor israeliene.

Fondurile promise urmau să sprijine și înființarea Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), un grup de tehnocrați palestinieni susținuți de SUA, care ar urma să preia administrarea Fâșiei de la Hamas.

Doar trei dintre cele zece țări care s-au angajat să contribuie la finanțarea „Consiliului pentru Pace” au transferat efectiv fonduri, potrivit unei surse citate de Reuters, cu informații directe despre operațiunile programului.

Este vorba despre Emiratele Arabe Unite, Marocul și Statele Unite, iar suma totală strânsă până în prezent rămâne sub un miliard de dolari. Sursa a precizat că războiul din Iran a agravat dificultățile de finanțare deja existente și a afectat întregul proces de implementare.

Din cauza lipsei de fonduri și a problemelor de securitate, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG) nu a putut intra în Fâșia Gaza. Chiar și după armistițiul convenit în octombrie anul trecut, violențele au continuat, soldate cu sute de victime de ambele părți.

O altă sursă, un oficial palestinian familiarizat cu situația, a confirmat că NCAG a fost notificat că nu poate prelua administrarea Gaza în acest moment, din cauza constrângerilor financiare.