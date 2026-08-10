Comandă de până la 720.000 de tone de grâu. România este printre furnizorii favoriți ai Algeriei

Algeria pregătește o nouă achiziție de grâu de pe piața internațională, iar volumul contractat ar putea ajunge la aproximativ 720.000 de tone. Licitația a fost organizată miercuri, 5 august, de agenția de stat OAIC. Comercianții indică România și Bulgaria printre principalele surse probabile pentru cerealele care vor ajunge pe piața algeriană. Prețurile sunt însă considerabil mai mari decât la precedenta achiziție realizată de statul nord-african.

Noua achiziție de grâu a Algeriei a fost lansată printr-o licitație internațională organizată de Oficiul Algerian Interprofesional pentru Cereale (OAIC), instituția de stat responsabilă de astfel de importuri. Procedura din 5 august a vizat grâu destinat măcinării, iar estimările comercianților plasează cantitatea cumpărată între 540.000 și 720.000 de tone.

OAIC nu a comunicat deocamdată oficial volumul final al tranzacției. Informațiile provenite de la participanții la piață indică însă faptul că achiziția s-ar situa în partea superioară a intervalului estimat.

Cei mai mulți comercianți consultați consideră astfel că agenția algeriană ar fi contractat aproximativ 720.000 de tone, ceea ce transformă licitația într-una dintre tranzacțiile importante de pe piața internațională a cerealelor din această perioadă.

Costul noii achiziții arată o creștere semnificativă față de precedenta licitație importantă derulată de Algeria. Potrivit informațiilor disponibile pe piață, ofertele acceptate de OAIC s-au situat în jurul nivelului de 289-290 de dolari pe tonă C&F.

Formula C&F, abreviere pentru „Cost and Freight”, înseamnă că suma include atât prețul mărfii, cât și costul transportului până la portul de destinație. Valoarea permite astfel o comparație directă cu achizițiile anterioare realizate în condiții similare.

În luna iunie, agenția algeriană ar fi cumpărat peste 800.000 de tone de grâu la un preț de aproximativ 264-265 de dolari pe tonă C&F. În numai câteva săptămâni, diferența a ajuns astfel la circa 25 de dolari pentru fiecare tonă achiziționată, ceea ce reflectă majorarea costurilor de aprovizionare de pe piața internațională.

România ar putea beneficia direct de dimensiunea noii achiziții, în condițiile în care licitația OAIC nu a impus o anumită țară de origine pentru cerealele contractate. Comercianții estimează însă că o parte importantă a cantității ar urma să fie furnizată de România și Bulgaria.

Poziționarea celor două țări în regiunea Mării Negre și capacitatea lor de export le plasează printre sursele luate în calcul pentru acoperirea necesarului Algeriei. Dimensiunea tranzacției este relevantă pentru exportatorii regionali atât prin volumul ridicat, cât și prin perioada stabilită pentru efectuarea livrărilor.

Grâul rusesc s-a regăsit, la rândul său, printre ofertele depuse și ar fi beneficiat inclusiv de avantajul unui preț mai mic. Informațiile furnizate de participanții la piață indică însă un interes redus pentru marfa de origine rusească.

Poziția cumpărătorilor față de ofertele rusești ar fi fost influențată de incertitudinile privind transportul și securitatea rutelor comerciale. Atacurile recente asupra infrastructurii portuare rusești au amplificat riscurile asociate operațiunilor logistice și transportului maritim.

Într-o tranzacție care presupune deplasarea unor volume foarte mari într-un interval bine stabilit, siguranța lanțului logistic reprezintă un criteriu important pentru cumpărător. Acest context ar putea explica de ce ofertele mai ieftine nu au fost suficiente pentru a atrage un interes mai mare către grâul rusesc.

Cerealele achiziționate de OAIC urmează să ajungă în Algeria în trei intervale de livrare stabilite pentru această toamnă. Calendarul începe la 15 septembrie și se încheie la 31 octombrie.

Pentru furnizorii aflați la distanțe mai mari de porturile algeriene sunt prevăzute condiții diferite de expediere. În cazul mărfurilor provenite din America de Sud, India sau Australia, plecarea transporturilor trebuie programată cu aproximativ o lună mai devreme.

Diferența de calendar are rolul de a compensa durata mai mare a transportului maritim din aceste regiuni și de a permite respectarea perioadelor în care OAIC solicită sosirea cerealelor.

Noua licitație are relevanță și pentru piața cerealelor din România, deoarece Algeria se numără printre importatorii importanți de grâu la nivel mondial. Achizițiile de mari dimensiuni realizate de OAIC pot susține cererea pentru marfa disponibilă la export în bazinul Mării Negre.

În cazul în care estimările comercianților privind originea cerealelor se confirmă, România și Bulgaria ar putea asigura o parte importantă din cele aproximativ 720.000 de tone contractate în această rundă. Volumul exact și distribuția între țările furnizoare vor putea fi stabilite după apariția informațiilor definitive privind tranzacția.