Compania agricolă daneză FirstFarms A/S își consolidează poziția pe piața agricolă din România printr-o strategie clară de dezvoltare: extinderea suprafețelor cultivate exclusiv în zone cu sisteme de irigații funcționale și creșterea productivității prin investiții în infrastructură agricolă modernă.

Această abordare reflectă adaptarea companiei la schimbările climatice și la volatilitatea pieței agricole europene, unde eficiența resurselor devine un factor decisiv pentru profitabilitate.

În prezent, FirstFarms exploatează aproximativ 7.480 de hectare în România, în zone agricole importante precum Surdila Greci (județul Brăila), CA Rosetti și Rușețu (județul Buzău).

O parte semnificativă din aceste suprafețe este deja în proprietatea companiei, însă strategia de expansiune vizează achiziția de noi terenuri, cu o condiție strictă: existența infrastructurii de irigații operaționale.

Această condiționare evidențiază tranziția către un model agricol orientat spre stabilitate climatică, randament predictibil și reducerea riscurilor de producție.

În ultimul ciclu investițional, compania a extins suprafața irigabilă cu aproximativ 700 de hectare, atingând un total de 2.200 de hectare irigate.

În paralel, au fost realizate investiții în infrastructura post-recoltare:

dublarea capacității unui siloz la 46.000 de tone

instalarea unei unități moderne de curățare și uscare a cerealelor

Aceste investiții contribuie direct la creșterea eficienței logistice și la reducerea pierderilor post-recoltare, aspect esențial în agricultura intensivă modernă.

Conducerea FirstFarms A/S a anunțat o reevaluare a investițiilor și a cheltuielilor operaționale, cu posibilitatea amânării unor proiecte pentru 2027.

Obiectivul principal rămâne menținerea echilibrului financiar și eficientizarea operațiunilor, fără a compromite investițiile strategice în infrastructura de irigații.

România reprezintă în prezent singura țară din portofoliul FirstFarms unde sunt utilizate sisteme de irigații la scară semnificativă, în contextul în care grupul activează și în Slovacia, Cehia și Ungaria.

Această particularitate transformă piața locală într-un pilon strategic pentru dezvoltarea agriculturii intensive și testarea de modele de producție avansate.

Pentru 2026, compania urmărește extinderea culturilor irigate la cinci categorii principale:

porumb

soia

grâu

rapiță

floarea-soarelui

Un element important al strategiei agricole este implementarea culturilor duble pe terenuri irigate.

În 2025, compania a înregistrat un exemplu relevant de eficiență agricolă: după recoltarea orzului de toamnă, a fost cultivat porumb pe aceeași suprafață, obținându-se randamente de 8,5 tone/hectar pentru fiecare cultură.

Această practică confirmă potențialul agriculturii intensive în condiții de irigare controlată și climat favorabil.