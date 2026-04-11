Întâlnirea programată la Washington marchează primul contact oficial între Israel și Liban, două state care nu au relații diplomatice. Potrivit informațiilor citate de France 24, discuțiile au fost pregătite în urma unor contacte diplomatice purtate anterior de ambasadorii celor două țări.

Ambasadorul Israelului, Yechiel Leiter, a arătat că negocierile vor reprezenta începutul unui dialog oficial cu guvernul libanez. În același timp, acesta a precizat că Israelul nu va discuta un armistițiu cu Hezbollah, considerată principalul obstacol în calea păcii.

„Israelul a acceptat să înceapă negocierile oficiale de pace” cu Libanul, a spus el. Dar a exclus orice discuție care să implice Hezbollah. „Israelul a refuzat să discute un armistițiu cu organizația teroristă Hezbollah, care continuă să atace Israelul și este principalul obstacol în calea păcii între cele două țări.”

De partea cealaltă, deputatul libanez Hassan Fadlallah, afiliat Hezbollah, a transmis că gruparea respinge ideea unor negocieri directe între Liban și Israel. Acesta a susținut că inițiativa ar încălca cadrul constituțional și ar accentua tensiunile interne într-un moment sensibil pentru țară.

„Ceea ce inamicul nu a reușit să realizeze pe teren nu va obține nici în cadrul negocierilor cu o autoritate lipsită de putere de decizie, care și-a abandonat îndatoririle cele mai elementare, nu a reușit să-și protejeze poporul și în care nu se poate avea încredere că va apăra suveranitatea națională”, a adăugat el.

În timp ce discuțiile sunt pregătite, situația din teren rămâne tensionată. Autoritățile libaneze afirmă că atacurile israeliene au provocat peste 1.950 de victime, dintre care peste 350 într-o singură zi.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că mai multe persoane, inclusiv membri ai echipelor de intervenție, au fost ucise în urma unor raiduri recente. Presa de stat a relatat atacuri asupra mai multor locații din sudul țării, inclusiv în zona Nabatiyeh, unde au fost distruse clădiri rezidențiale.

În acest context, autoritățile libaneze au acuzat Israelul că vizează în mod sistematic personalul de urgență, în timp ce armata israeliană continuă operațiunile, inclusiv acțiuni terestre în sudul Libanului.

Pe fondul conflictului mai amplu din regiune, care implică și Iran, Israelul își adaptează strategia.

Potrivit unei analize publicate de Politico, autoritățile israeliene încearcă să combine presiunea militară cu diplomația susținută de Statele Unite. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat încă de la începutul conflictului că obiectivul este eliminarea amenințării reprezentate de Iran, inclusiv prin limitarea programului nuclear.

În același timp, Israelul acordă prioritate coordonării cu președintele SUA, Donald Trump. Fostul consilier de securitate națională Yaakov Amidror a explicat că, în anumite situații, Israelul a acceptat să își ajusteze acțiunile pentru a menține această coordonare.

„De când a fost ales Trump, ori de câte ori putem, ne coordonăm cu americanii”, a declarat Yaakov Amidror. „De exemplu, acum, pentru a înceta atacurile asupra Iranului, acesta a fost prețul. Dar pentru noi, a fi alături de americani și a plăti prețul pe parcurs a fost mai important decât să o facem singuri.”

Trump a afirmat că Netanyahu ar fi fost de acord să reducă intensitatea atacurilor, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial de partea israeliană.

În paralel cu negocierile, Israelul continuă să urmărească obiective militare clare în Liban.

Armata israeliană încearcă să împingă Hezbollah dincolo de râul Litani și să reducă capacitatea grupării de a lansa atacuri. Oficialii israelieni au arătat că scopul este crearea unor condiții favorabile pentru negocieri viitoare.

Un oficial militar israelian a explicat că degradarea capacităților Hezbollah ar putea face mai realist un eventual acord, dacă presiunea militară va produce efecte concrete.

„Încercăm să creăm condițiile necesare pentru dezarmarea Hezbollahului”, a declarat oficialul militar israelian pentru Politico.

Conflictul are și implicații economice majore, în special pentru Iran. Potrivit unor evaluări citate de Politico, costurile de reconstrucție pentru Teheran ar putea varia între 7 și 44 de miliarde de dolari.

Aceste pierderi amplifică miza negocierilor viitoare dintre Washington și Teheran, în special în ceea ce privește programul nuclear. Israelul urmărește ca aceste discuții să nu conducă la o relaxare a sancțiunilor care ar putea consolida poziția Iranului.

Fostul oficial israelian Jacob Nagel a atras atenția că există riscul ca negocierile să se concentreze pe aspecte limitate, fără a elimina complet amenințarea nucleară.

„Iranienii pot renunța la stocuri, iar toată lumea va spune: «Uau, am câștigat războiul, pentru că uraniul puternic îmbogățit a dispărut». Nu este suficient”, a spus el.

În acest context, evoluțiile din următoarele săptămâni vor influența atât direcția conflictului, cât și eventualele rezultate ale eforturilor diplomatice.