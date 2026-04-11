Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance și din care fac parte emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, precum și Jared Kushner, ginerele acestuia, se afla în drum spre Islamabad, după o escală de realimentare la Paris.

De cealaltă parte, delegația iraniană, condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și de ministrul de externe Abbas Araqchi, a sosit încă de vineri.

IRANUL „NU ARE NICIO CARTE”, SPUNE TRUMP

Qalibaf a declarat că SUA ar fi fost de acord anterior cu deblocarea activelor iraniene și cu o încetare a focului în Liban, unde atacurile israeliene asupra Hezbollah au provocat aproape 2.000 de victime din martie, și a precizat că negocierile nu vor începe fără respectarea acestor angajamente.

În timp ce SUA și Israelul susțin că operațiunile din Liban nu fac parte din acordul de încetare a focului, Iranul afirmă contrariul.

El a mai spus că Iranul este dispus la un acord, dacă Washingtonul oferă unul „autentic” și respectă drepturile Teheranului.

Casa Albă nu a comentat, însă Donald Trump a afirmat pe rețelele sociale că iranienii „sunt încă în viață doar pentru a negocia”.

Vance a declarat, în timpul deplasării spre Pakistan, că se așteaptă la un rezultat pozitiv al discuțiilor, dar a avertizat că, dacă partea adversă va încerca să inducă în eroare delegația americană, va descoperi că echipa de negociere nu va fi deloc receptivă.

Între timp, Islamabadul a fost plasat sub un nivel de securitate fără precedent, cu mii de paramilitari și militari mobilizați pe străzi, înaintea unor discuții pe care premierul pakistanez Shehbaz Sharif le-a descris drept „decisive”.

Donald Trump anunțase anterior o încetare a focului de două săptămâni în conflict, care a dus la oprirea loviturilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului.

Cu toate acestea, blocada iraniană asupra Strâmtorii Ormuz continuă, afectând grav aprovizionarea globală cu energie, iar conflictul paralel dintre Israel și Hezbollah din Liban rămâne în desfășurare.

Donald Trump a lansat un avertisment dur, afirmând că Iranul are o singură șansă de a ajunge la un acord și amenințând cu reluarea operațiunilor militare „cu o intensitate și mai mare” în cazul în care negocierile eșuează.

În același timp, vicepreședintele JD Vance a declarat că Washingtonul rămâne deschis dialogului, însă a avertizat Teheranul să nu încerce să „păcălească” Statele Unite.

Președintele Donald Trump a declarat vineri, în fața reporterilor, că Statele Unite vor avea Strâmtoarea Ormuz „deschisă destul de curând”, însă nu a oferit detalii și a admis că procesul nu va fi unul ușor, potrivit Reuters.

El a mai sugerat că alte țări ar putea oferi sprijin în acest demers, fără a preciza însă despre ce state este vorba.

„Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem alte ţări care se oferă să ne ajute”, a spus Trump. „Nu va fi uşor… Aş spune asta – o vom deschide destul de curând”, a adăugat Trump.

Delegația iraniană a sosit la Islamabad înainte de miezul nopții. Negociatorii, printre care președintele Parlamentului și ministrul de externe de la Teheran, au fost întâmpinați cu buchete de flori la sosire.

Nic Robertson, jurnalist: ”Totul este pregătit aici (la Islamabad). Pakistanul consideră că este o chestiune de onoare națională faptul că poate găzdui aceste discuții.” JD Vance: „ Aşteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor fi pozitive. Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem cu siguranță dispuși să le întindem mâna. Dacă încearcă să ne înșele, atunci vor constata că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă. Președintele ne-a dat câteva linii directoare, destul de clare, și vom vedea.”

Delegația Iranului la negocierile de la Islamabad este alcătuită din 71 de persoane, incluzând negociatori, experți, reprezentanți ai presei și personal de securitate, potrivit agenției de stat Tasnim, citată de CNN.

Grupul este condus de Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, și îl include și pe ministrul de externe Abbas Araghchi.

„Având în vedere complexitatea şi sensibilitatea ridicată a negocierilor dintre Iran şi Statele Unite, delegaţia iraniană include nu doar principalii negociatori, ci şi comitete tehnice şi de experţi pentru consultările necesare”, se arată în raport.

Propunerea în 15 puncte a administrației Trump, care nu a fost făcută publică integral, ar include angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, predarea uraniului îmbogățit, limitarea capacităților de apărare ale Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Delegația americană va fi condusă de vicepreședintele JD Vance, alături de emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

De cealaltă parte, Teheranul, prin vocea președintelui Parlamentului, a solicitat ca înaintea oricăror negocieri de pace cu Washingtonul să fie instituit un armistițiu în Liban și să fie deblocate activele iraniene înghețate în urma sancțiunilor.

Atât Statele Unite, cât și Israel resping includerea Libanului în acordul de armistițiu.

„Iranienii nu par să realizeze că nu au niciun atuu… Singurul motiv pentru care sunt încă în viață este acela de a negocia" a scris Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare. Marc Stone, corespondent Sky News: „Cele două tabere par să fie la ani-lumină distanță una de cealaltă. Iranienii au o propunere în 10 puncte, care include cereri maximaliste pe care americanii nu le-ar putea accepta niciodată. Trump părea să sugereze public că planul în 10 puncte era ceva asupra căruia se putea negocia. Apoi, în privat, mi-a spus la telefon că cele 10 puncte despre care vorbesc iranienii sunt diferite de cele 10 puncte asupra cărora negociază el, de fapt. "

Președintele SUA a avertizat Iranul să nu impună taxe petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, precizând că o astfel de măsură trebuie evitată sau oprită imediat.

În replică, oficiali iranieni au transmis că strâmtoarea nu va reveni la vechiul regim de control, fiind plasată sub supravegherea strictă a forțelor armate și a structurilor de securitate.

În același timp, premierul britanic Keir Starmer a anunțat eforturi diplomatice pentru securizarea traficului prin Ormuz, discutând cu mai mulți lideri regionali și cu președintele american Donald Trump, în contextul fragilității armistițiului și al necesității unui acord durabil.

Totodată, ACI Europe avertizează că aeroporturile europene ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în următoarele trei săptămâni dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

Potrivit POLITICO, Marea Britanie va găzdui săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții cu aliații non-americani privind deblocarea Strâmtorii Ormuz, la care urmează să participe oficiali din 41 de țări, prima reuniune de acest tip după anunțarea armistițiului dintre SUA și Iran.

De această dată, negocierile vor avea un nivel mai scăzut decât runda anterioară, din 2 aprilie, fiind implicați direct oficiali de rang de directori politici, nu miniștri de externe.

Discuțiile vor viza soluții economice și politice, inclusiv posibile sancțiuni și cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională pentru eliberarea navelor blocate în Golful Persic.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a provocat perturbări majore în aprovizionarea globală cu energie, prin acest punct trecând aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze lichefiate.

În acest context, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de implicarea limitată a aliaților NATO, iar secretarul general Mark Rutte a transmis guvernelor europene că Washingtonul solicită angajamente rapide pentru securizarea strâmtorii.