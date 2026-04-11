Capsula Orion a amerizat în Oceanul Pacific, sub aplauzele celor care au urmărit momentul, marcând depășirea cu succes a celei mai riscante etape a operațiunii.

La reintrarea în atmosferă, nava a atins o viteză de aproape 40.000 km/h, în timp ce temperatura exterioară a urcat până la aproximativ 2.800 de grade Celsius.

”Amerizare terminată. Un nou capitol din explorarea vecinului nostru ceresc este încheiat. Astronauții s-au întors pe Pământ”. ”Toți cei patru membri ai echipajului au fost extrași”.

Capsula Orion a amerizat în largul coastei orașului San Diego, în jurul orei 03:00, ora României. La scurt timp după aterizare, cei patru astronauți ai misiunii Artemis II au fost recuperați de echipe ale NASA și ale armatei americane și transportați cu elicoptere către o navă militară. Acolo au fost supuși unor evaluări medicale, în timp ce erau duși spre țărm, urmând să fie transferați ulterior la centrul din Houston.

Revenirea echipajului pe Pământ nu a fost lipsită de riscuri, existând temeri legate de rezistența scutului termic al capsulei Orion.

Nava a reintrat în atmosferă cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât cea a sunetului, iar temperatura la exterior a ajuns la aproximativ 2.800 de grade Celsius. Cei patru astronauți – trei americani și un canadian – se pot lăuda acum că au văzut partea nevăzută a Lunii.

Jeremy Hansen, astronaut Artemis II și al Agenției Spațiale Canadiene: ”Aveai senzația că nu te afli într-o capsulă și că ai ajuns direct pe partea nevăzută a Lunii. A fost o experiență extraordinară, aproape copleșitoare!”.

Reid Wiseman, astronaut: ”Ne-am luat 3-4 minute doar pentru noi pentru a reflecta unde ne aflăm, apoi am revenit la activitățile științifice. A fost un sentiment ireal”.

Jared Isaacman, administrator al NASA: ”Vă mulțumim că ne-ați luat cu voi spre Lună!”.

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe platforma Truth Social în care le urează bun venit membrilor echipajului reveniți pe Pământ și îi invită la Casa Albă.

„Felicitări echipajului extraordinar şi foarte talentat al misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru! Aştept cu nerăbdare să vă văd pe toţi în curând la Casa Albă. O vom face din nou şi apoi, următorul pas, Marte!”, a spus Trump.