Contextul geopolitic global rămâne tensionat vineri, 10 aprilie 2026, în ajunul negocierilor de pace programate să aibă loc în Pakistan între SUA și Iran. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o serie de avertismente dure la adresa Teheranului, subliniind că regimul iranian nu deține nicio pârghie reală de negociere în afara controlului asupra Strâmtorii Ormuz.

Într-o intervenție pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă a sugerat că autoritățile de la Teheran par să ignore faptul că singura lor carte de joc este extorcarea comunității internaționale prin blocarea căilor maritime esențiale.

Mai mult, acesta a afirmat, pe un ton tăios, că singurul motiv pentru care Iranul mai are oportunitatea de a dialoga în prezent este tocmai existența acestor negocieri iminente.

„Iranienii nu par să îşi dea seama că nu au nicio carte în mână, în afară de extorcarea pe termen scurt a restului lumii folosind căile maritime internaţionale. Singurul motiv pentru care sunt încă în viaţă este pentru a negocia”, a scris Trump.

Liderul american nu s-a limitat doar la analiza strategică, ci a atacat și capacitatea administrativă a adversarilor săi. Trump a opinat că oficialii iranieni sunt mult mai bine pregătiți să manipuleze mass-media și să gestioneze campanii de relații publice decât să se implice într-un conflict militar direct.

„Iranienii sunt mai dotaţi pentru a gestiona media mincinoase şi ‘relaţiile publice’ decât pentru a se bate!”, a precizat președintele SUA într-un alt mesaj.

Aceste declarații vin într-un moment de maximă fragilitate, în care comunitatea internațională așteaptă cu sufletul la gură redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală prin care, în perioade de stabilitate, tranzita aproximativ 20% din volumul mondial de țiței.

Deși fusese anunțat un armistițiu de două săptămâni, realitatea din teren arată că fluxul maritim este aproape paralizat și acum, doar un număr infim de nave reușind să traverseze zona după încetarea temporară a focului.

În paralel cu mesajele publice, Donald Trump a oferit detalii despre poziția militară a Statelor Unite într-un interviu acordat cotidianului New York Post. Președintele a confirmat că forțele armate americane sunt în plin proces de pregătire pentru lansarea unor noi lovituri în cazul în care discuțiile din Pakistan eșuează.

El a explicat că arsenalul este în curs de reîmprospătare, navele fiind dotate cu cele mai avansate muniții și tehnologii militare produse vreodată.

„Repornim totul. Încărcăm navele cu cele mai bune muniţii, cele mai bune arme construite vreodată, şi mai bune decât cele pe care le aveam înainte, când am făcut deja totul să explodeze. Dacă nu va exista un acord, le vom utiliza, şi le vom utiliza foarte eficace”, a spus Donald Trump pentru New York Post.

De cealaltă parte, răspunsul Iranului a venit sub forma unor condiții stricte care pun sub semnul întrebării desfășurarea negocierilor de sâmbătă.

Oficialii de la Teheran, prin vocea președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, au transmis că discuțiile nu pot avansa fără deblocarea activelor iraniene înghețate în băncile străine din cauza sancțiunilor americane.

Ghalibaf a susținut că aceste măsuri, împreună cu instaurarea unui armistițiu în Liban, fuseseră convenite anterior cu Washingtonul.

Ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a întărit această poziție, solicitând explicit încetarea atacurilor aeriene israeliene asupra teritoriului libanez ca precondiție pentru dialogul cu delegația condusă de vicepreședintele american JD Vance.

În timp ce diplomații se pregătesc de plecare, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne alarmantă. Vineri, raportările indicau un trafic maritim extrem de selectiv, navele iraniene navigând fără restricții, în timp ce ambarcațiunile aparținând altor state rămâneau blocate.

Un superpetrolier iranian cu o capacitate de 2 milioane de barili a fost printre puținele care au traversat strâmtoarea, un contrast izbitor față de cele 140 de nave care tranzitau zilnic zona înainte de izbucnirea ostilităților. Această strangulare a aprovizionării cu energie a generat deja unde de șoc în economia mondială, alimentând o inflație galopantă care ar putea persista luni de zile.

Efectele economice sunt vizibile și în Statele Unite, unde datele oficiale publicate vineri au arătat o creștere a prețurilor de consum cu 0,9% doar în luna martie. Aceasta reprezintă cea mai accelerată rată de inflație de la criza din 2022, punând o presiune imensă pe umerii administrației Trump.

În ciuda optimismului rezervat afișat de JD Vance la plecarea spre Pakistan, acesta a avertizat că echipa sa de negociere nu va fi receptivă la tentativele de manipulare ale Teheranului.