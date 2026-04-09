Iranul limitează traficul prin Strâmtoarea Ormuz la 15 nave pe zi. Decizia vine după o perioadă de tensiuni generate de războiul declanșat de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie. Ca reacție, Iranul a restricționat anterior tranzitul navelor prin acest punct strategic, permițând doar treceri selective.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un coridor maritim esențial, situat între Iran și Oman, având în cel mai îngust punct o lățime de aproximativ 34 de kilometri. Prin acest pasaj este transportat aproximativ 20% din petrolul la nivel global, dar și alte produse importante, precum îngrășămintele chimice, conform informațiilor publicate de Reuters.

Restricțiile impuse au avut efecte semnificative asupra traficului maritim, peste 200 de nave rămânând blocate în Golful Persic în urma limitării accesului prin strâmtoare. În acest context, armistițiul convenit între Iran și SUA a fost perceput ca o oportunitate de deblocare temporară a situației și de reluare parțială a fluxului comercial.

Totuși, situația rămâne fragilă, întrucât autoritățile iraniene au avertizat că acordul poate fi revocat. Mai exact, Iranul a transmis că ar putea reveni asupra armistițiului și ar putea bloca din nou Strâmtoarea Ormuz dacă Israelul continuă atacurile asupra Libanului, ceea ce menține incertitudinea asupra stabilității traficului maritim în zonă.

Loviturile recente asupra Libanului au generat reacții dure din partea liderilor iranieni, în contextul escaladării tensiunilor din regiune și al negocierilor aflate în pregătire între Washington și Teheran.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis că atacurile care au provocat peste 200 de morți și aproximativ 1.000 de răniți sunt considerate un eșec al respectării angajamentelor de către Israel și au pus sub semnul întrebării utilitatea negocierilor viitoare. Acesta a afirmat că Iranul rămâne ferm în sprijinul său pentru Liban, înaintea discuțiilor programate la finalul săptămânii, care urmează să aibă loc cu medierea Pakistanului.

„Rămânem cu mâinile pe trăgaci. Iranul nu îşi va abandona niciodată fraţii şi surorile libanezi”, a adăugat Pezeshkian, înaintea negocierilor prevăzute la sfârşitul acestei săptămâni între Washington şi Teheran, cu medierea Pakistanului.

În același context, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a subliniat că Libanul este considerat parte integrantă a acordului de armistițiu și că orice încălcare ar putea atrage un răspuns ferm din partea Iranului. El a menționat că Libanul și aliații din așa-numita Axă a Rezistenței sunt incluși în cadrul încetării focului convenite cu Statele Unite, iar nerespectarea acesteia ar avea consecințe clare, avertizând asupra necesității opririi imediate a violențelor.

„Libanul şi întreaga Axă a Rezistenţei, ca aliaţi ai Iranului, formează o parte inseparabilă a încetării focului” încheiate cu SUA cu medierea Pakistanului, a scris joi preşedintele parlamentului într-un mesaj pe X.

Pe de altă parte, Israelul a susținut că armistițiul anunțat între SUA și Iran nu acoperă conflictul său cu Hezbollah, miliția șiită din Liban. Această poziție a fost contestată de oficialii iranieni, care au invocat declarațiile premierului pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit cărora Libanul ar fi inclus în înțelegerea de încetare a focului. În acest context, Ghalibaf a afirmat că poziția exprimată public de liderul pakistanez confirmă includerea Libanului, sugerând că nu există spațiu pentru reinterpretări sau retrageri din această interpretare.