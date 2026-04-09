”Zilele acestea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington. Vizita lui la Casa Albă nu este un episod de protocol și nici o simplă întâlnire de rutină între secretarul general al NATO și președintele american Donald Trump. Ea are loc într-un moment de criză reală pentru Alianță: NATO a anunțat oficial deplasarea lui Rutte la Washington în perioada 8–12 aprilie 2026, inclusiv întâlnirea din 8 aprilie cu Donald Trump, într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile Washingtonului față de poziționarea unor aliați europeni și de semnalele tot mai dure privind angajamentul american în NATO. Ce știm despre întâlnirea de aproape două ore dintre președintele Trump și Mark Rutte? Nimic. De ce? Pentru simplul fapt că nimeni nu a comunicat oficial nimic. Tăcere. Ceea ce este fără precedent. Faptul că această vizită este lăsată intenționat să treacă aproape neobservată spune, de fapt, foarte mult despre cât de mult s-a degradat normalitatea strategică dintre SUA și NATO. Când secretarul general al NATO merge la Casa Albă pentru a gestiona o relație aflată sub presiune, nu mai vorbim despre diplomație curentă. Vorbim despre un semnal de alarmă privind însăși coeziunea politică a NATO. Dar partea cu adevărat neobișnuită – și gravă – vine după această întâlnire. Casa Albă nu a avut nicio reacție publică relevantă. Niciun comunicat clar. Nicio poziționare strategică. Nici măcar acel „readout” standard care, în mod normal, însoțește orice întrevedere la acest nivel. Or, nu vorbim despre o întâlnire informală sau despre o vizită privată. Vorbim despre secretarul general al NATO în Biroul Oval, într-un moment în care se discută explicit despre viitorul angajamentului american în Alianță”, arată Mihai Fifor.

În același cadru interpretativ, se afirmă că incertitudinea privind poziția Washingtonului ar putea determina statele europene să accelereze discuțiile despre consolidarea autonomiei strategice în domeniul apărării.

Chiar și în lipsa unei decizii formale privind o eventuală modificare a angajamentului american, simpla percepție a unei posibile repoziționări ar influența planificarea de securitate la nivel european.

Este evidențiat și faptul că, din punct de vedere juridic, președintele Statelor Unite nu poate retrage unilateral țara din NATO fără aprobarea Congresului.

Totuși, în analiza prezentată, se atrage atenția că influența politică a administrației prezidențiale poate afecta semnificativ nivelul de implicare al SUA în Alianță, chiar și în absența unei retrageri formale.

În interpretarea atribuită lui Mihai Fifor, elementul central al situației nu este lipsa unor declarații explicite, ci absența unui mesaj clar de comunicare instituțională după o întâlnire de nivel înalt.