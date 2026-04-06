Mihai Fifor: USR promovează comportament politic bazat pe ipocrizie și scandaluri morale
Deputatul PSD Mifai Fifor a afirmat pe contul său de Facebook că USR reprezintă un izvor inepuizabil de nenorociri morale și că principiul de funcționare al partidului pare a fi zicala „hoțul strigă hoții”. El a susținut că există un model de comportament repetitiv, cu exemple precum Dominic Fritz – incompatibil, Ionuț Moșteanu – prins cu minciuna, Clotilde Armand – incompatibilă pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public, și Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă – implicați în anchete penale și decizii cu prejudicii de peste 700 de milioane de euro pentru România.
Fifor a menționat că cel mai recent caz, cel al lui Radu Miruță, depășește orice limită, referindu-se la ancheta jurnalistică realizată de Dragoș Boța pentru Antena 3 CNN, care ar fi scos la iveală fapte documentate ce ar putea impune demisia sau demiterea ministrului Apărării. El a spus că aceste fapte ar include declarații false, incompatibilitate, venituri nejustificate și consecințe directe într-un dosar penal sensibil, subliniind că afirmația publică repetată a lui Miruță – că nu a făcut expertize și nu a încasat bani – s-ar fi dovedit falsă.
Fifor a arătat că, potrivit dosarului DIICOT, comportamentul lui Miruță ridică probleme ce depășesc zona etică și intră în responsabilitatea publică, prin tergiversarea unei expertize într-o cauză sensibilă, ceea ce a dus la întârzieri, blocaje și consecințe juridice ireversibile. El a adăugat că acest comportament este incompatibil cu orice funcție publică, cu atât mai mult cu una de vârf, cum este cea de vicepremier și ministru al Apărării.
Fifor a subliniat că Ministerul Apărării este o instituție sensibilă, care funcționează pe disciplină, rigoare și încredere, iar onoarea este o condiție de bază. El a criticat faptul că un ministru al Apărării care încalcă regulile nu poate cere loialitate și disciplină sau să reprezinte credibil România în fața aliaților. Deputatul PSD a afirmat că situația reprezintă nu doar o problemă de imagine, ci una de securitate instituțională, întrebând cât timp mai poate rămâne Miruță în funcție dacă documentele indică că aceste fapte sunt reale.
În final, Fifor a spus că USR a construit un discurs despre moralitate, „oameni noi” și standarde înalte, dar realitatea arată practici care se dovedesc a fi regula în partid, pe care el le-a caracterizat drept ipocrizie, iar în cazul lui Miruță – profund periculoasă. El a încheiat întrebând USR-iștii dacă mai au standarde morale sau dacă acesta este adevăratul standard pentru conducerea României.
Mesajul complet al lui Mihai Fifor
„USR este un izvor inepuizabil de nenorociri morale, al cărui unic principiu de funcționare pare a fi bătrâneasca zicală „hoțul strigă hoții!”. Avem deja patentat un model de comportament, un tipar care se repetă cu o constanță îngrijorătoare.
Dominic Fritz – incompatibil. Ionuț Moșteanu – prins cu minciuna. Clotilde Armand – incompatibilitate pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public cu o aroganță greu de explicat. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă – anchete penale și decizii cu prejudicii uriașe, pentru care România este astăzi obligată să plătească peste 700 de milioane de euro. Și acum, cazul care depășește orice limită: Radu Miruță.
Pe Antena 3 CNN, o anchetă jurnalistică realizată de Dragoș Boța scoate la iveală lucruri extrem de grave. Nu vorbim despre speculații, ci despre fapte documentate care, dacă se confirmă în integralitatea lor, nu mai lasă loc de interpretări: discutăm despre o situație care ar trebui să ducă imediat la demisia sau demiterea ministrului Apărării. Pentru că ceea ce reiese este mai mult decât un simplu derapaj.
Declarații false, incompatibilitate, venituri care nu apar unde ar trebui să apară și, poate cel mai grav, consecințe directe într-un dosar penal sensibil. Există documente, există traseu procedural, există onorariu încasat. Și există o declarație publică repetată – „nu am făcut expertize, nu am încasat bani” – care se dovedește falsă.
Aici nu mai e loc de nuanțe. Aici vorbim despre minciună în formă continuată. Cu aroganța specifică USR.
Mai mult, comportamentul din dosarul DIICOT ridică o problemă care depășește zona etică și intră direct în zona de responsabilitate publică: tergiversarea unei expertize într-o cauză sensibilă, în condițiile în care instanța avertiza asupra riscului de prescriere. Rezultatul? Întârziere, blocaj, consecințe juridice ireversibile.
Acesta nu este doar un episod personal nefericit. Este un comportament incompatibil cu orice funcție publică – cu atât mai mult cu una aflată în vârful statului.
Iar aici intervine problema majoră. Radu Miruță nu este un simplu parlamentar. Este vicepremier în Guvernul Bolojan. Este ministrul Apărării.
Iar Ministerul Apărării nu este o instituție oarecare. Este una dintre cele mai sensibile structuri ale statului român. Funcționează pe disciplină, pe rigoare, pe încredere.
În interiorul Armatei Române, onoarea nu este un slogan – este o condiție de bază.
Cum poate cere un ministru al Apărării respectarea regulilor, când el însuși le ocolește? Cum poate cere loialitate și disciplină, când propriul său parcurs este marcat de ambiguități și neadevăruri? Cum poate reprezenta România în fața aliaților, când credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării?
Aici nu mai este doar o problemă de imagine. Este o problemă de securitate instituțională. Și, inevitabil, apare întrebarea: dacă aceste lucruri sunt reale – și documentele indică asta – cât timp mai poate rămâne în funcție?
Pentru că într-un stat serios, astfel de situații nu se gestionează cu explicații. Se gestionează cu demisii sau demiteri.
USR a construit ani de zile un discurs despre moralitate, despre „oameni noi”, despre standarde mai înalte. Realitatea de astăzi arată însă altceva: practici pe care le condamnau cu vehemență se dovedesc de fapt a fi regula după care se construiesc vârfurile partidului lor.
Diferența? Ipocrizia.
Și, în cazul lui Miruță, această ipocrizie nu mai este doar ridicolă. Este profund periculoasă.
Întrebarea e: USR-iștilor… mai aveți? Sau acesta este, în realitate, standardul vostru moral și etic pentru conducerea României?”, a scris el.
