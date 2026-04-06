Deputatul PSD Mifai Fifor a afirmat pe contul său de Facebook că USR reprezintă un izvor inepuizabil de nenorociri morale și că principiul de funcționare al partidului pare a fi zicala „hoțul strigă hoții”. El a susținut că există un model de comportament repetitiv, cu exemple precum Dominic Fritz – incompatibil, Ionuț Moșteanu – prins cu minciuna, Clotilde Armand – incompatibilă pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public, și Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă – implicați în anchete penale și decizii cu prejudicii de peste 700 de milioane de euro pentru România.

Fifor a menționat că cel mai recent caz, cel al lui Radu Miruță, depășește orice limită, referindu-se la ancheta jurnalistică realizată de Dragoș Boța pentru Antena 3 CNN, care ar fi scos la iveală fapte documentate ce ar putea impune demisia sau demiterea ministrului Apărării. El a spus că aceste fapte ar include declarații false, incompatibilitate, venituri nejustificate și consecințe directe într-un dosar penal sensibil, subliniind că afirmația publică repetată a lui Miruță – că nu a făcut expertize și nu a încasat bani – s-ar fi dovedit falsă.

Fifor a arătat că, potrivit dosarului DIICOT, comportamentul lui Miruță ridică probleme ce depășesc zona etică și intră în responsabilitatea publică, prin tergiversarea unei expertize într-o cauză sensibilă, ceea ce a dus la întârzieri, blocaje și consecințe juridice ireversibile. El a adăugat că acest comportament este incompatibil cu orice funcție publică, cu atât mai mult cu una de vârf, cum este cea de vicepremier și ministru al Apărării.

Fifor a subliniat că Ministerul Apărării este o instituție sensibilă, care funcționează pe disciplină, rigoare și încredere, iar onoarea este o condiție de bază. El a criticat faptul că un ministru al Apărării care încalcă regulile nu poate cere loialitate și disciplină sau să reprezinte credibil România în fața aliaților. Deputatul PSD a afirmat că situația reprezintă nu doar o problemă de imagine, ci una de securitate instituțională, întrebând cât timp mai poate rămâne Miruță în funcție dacă documentele indică că aceste fapte sunt reale.

În final, Fifor a spus că USR a construit un discurs despre moralitate, „oameni noi” și standarde înalte, dar realitatea arată practici care se dovedesc a fi regula în partid, pe care el le-a caracterizat drept ipocrizie, iar în cazul lui Miruță – profund periculoasă. El a încheiat întrebând USR-iștii dacă mai au standarde morale sau dacă acesta este adevăratul standard pentru conducerea României.