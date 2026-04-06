Planul lui Mugur Isărescu cu aurul României. Aurul a redevenit un element central în politicile de rezervă ale băncilor centrale, într-un context marcat de volatilitate economică, inflație persistentă și riscuri geopolitice crescute. În timp ce numeroase state își consolidează agresiv rezervele de aur, România menține o strategie stabilă și conservatoare, fără modificări semnificative de aproape două decenii.

Datele recente indică o divergență clară între tendința globală și politica internă a României, cu implicații directe asupra modului în care este gestionată rezerva națională.

Rezerva de aur a BNR se situează la aproximativ 103,6 tone, nivel menținut constant în ultimii ani. Această stabilitate contrastează puternic cu dinamica internațională, unde achizițiile de aur au atins niveluri record.

În paralel, politica monetară a României a pus accent pe consolidarea rezervelor valutare, considerate esențiale pentru:

stabilizarea cursului de schimb

gestionarea deficitului de cont curent

intervenții rapide în perioade de volatilitate financiară

acoperirea nevoilor de lichiditate externă

Această abordare reflectă o strategie de tip „liquidity-first”, adaptată unui profil de economie emergentă.

La nivel global, datele World Gold Council confirmă o schimbare structurală în comportamentul băncilor centrale.

În ultimii ani:

achizițiile anuale au depășit constant praguri istorice

cererea globală de aur a trecut de 5.000 de tone în 2025

peste 30 de state și-au majorat rezervele

Această tendință este alimentată de:

riscuri geopolitice multiple

diversificarea rezervelor față de dolar

protecția împotriva inflației

incertitudini privind datoria suverană globală

În același timp, prețul aurului a atins noi maxime istorice, consolidând rolul său de activ de refugiu.

În contrast cu statele care își cresc agresiv expunerea pe aur, România menține o abordare stabilă. Potrivit specialiștilor, această strategie nu indică neapărat o întârziere, ci o alegere de structură macroeconomică.

Economia României are nevoie de rezerve ușor utilizabile în situații de stres financiar. În acest context, rezervele valutare sunt preferate deoarece:

pot fi convertite rapid

susțin intervențiile pe piața valutară

oferă flexibilitate în gestionarea șocurilor externe

Adrian Codîrlașu, reprezentant CFA România, susține că structura rezervelor reflectă o decizie strategică internă a Băncii Naționale a României, bazată pe evaluarea riscurilor macroeconomice.

“Este vorba despre strategia BNR de a-și stabili ponderile diferitelor instrumente în care își păstrează rezerva țării. Fiecare bancă centrală își definește structura rezervelor în funcție de evaluarea propriilor riscuri”.

Analistul Adrian Negrescu subliniază că, în actualul context geopolitic, lichiditatea este prioritară. În opinia sa, rezerva valutară în creștere contribuie direct la stabilitatea cursului și la capacitatea de intervenție a statului în piețe.

“Eu cred că Mugur Isărescu se pregătește în momentul de față pentru momentele grele care vor urma. Din această perspectivă, cash is king, lichiditatea este principala metodă prin care investitorii și inclusiv băncile centrale încearcă să se protejeze în fața provocărilor generate de criza din Orientul Mijlociu. Faptul că noi avem rezerve valutare în creștere e un lucru pozitiv care ajută, iată, inclusiv cursul de schimb în momentul de față pentru a face față provocărilor. BNR a cheltuit peste un miliard de euro în ultima lună pentru a ține cursul la un nivel stabil”, spune acesta, adăugând “Este normal să nu te apuci să cumperi aur atunci când prețurile sunt foarte sus. Probabil asta urmărește guvernatorul Mugur Isărescu, să mute achizițiile de aur într-un alt orizont de timp în care probabil prețurile se vor mai tempera”.

Economistul Cristian Păun consideră că aurul și-a pierdut relevanța monetară în sistemul actual, fiind mai degrabă un activ cu costuri ridicate de stocare și securizare decât un instrument monetar activ.

“Pentru băncile centrale, această cantitate de aur devine mai degrabă o povară. Nu mai reprezintă niciun element de relevanță pentru câți bani tipăresc băncile centrale. Dimpotrivă, toate băncile centrale din lume vor să fugă de această legătură dintre cantitatea de bani de cantitatea de aur. Practic cei care sunt în fruntea acestor bănci centrale și care nu consideră valoarea aurului ca fiind relevantă monetar, evident că îl trec undeva la și altele”.

Evoluția rezervelor de aur nu poate fi separată de schimbările sistemului monetar internațional.

După abandonarea standardului aur, decizie asociată cu administrația Richard Nixon, sistemul monetar global a intrat într-o nouă etapă.

Ulterior, colapsul sistemului de la Bretton Woods System Collapse a consolidat trecerea către monede fiat și flexibilitate monetară.

În acest context, aurul a devenit un activ de rezervă, nu un pilon direct al politicii monetare.