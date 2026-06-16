Mihai Fifor lansează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan privind blocarea formării unui nou Guvern

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi cerut unor lideri liberali să blocheze formarea unui nou Executiv. Social-democratul leagă aceste presupuse discuții de tensiunile politice din jurul instalării guvernului și susține că situația actuală este amplificată de atitudinea liderului liberal.

Fifor susține că există indicii conform cărora Ilie Bolojan ar fi avut discuții interne cu membri ai PNL în care ar fi fost invocată ideea împiedicării instalării unui nou guvern. În opinia sa, aceste presupuse acțiuni ar putea avea ca efect menținerea unei instabilități politice cu impact asupra percepției economice a României.

„Dacă până acum doar îl bănuiam pe Ilie Bolojan că are o agendă paralelă cu agenda României și a românilor, astăzi cred că puțini mai pot avea îndoieli. Cu fiecare zi care trece, le arată românilor o față tot mai urâtă: fața unui politician pentru care interesul personal pare să fi devenit mai important decât interesul național. Un om care acționează cu disperarea celui care simte că își pierde puterea și privilegiile și care pare dispus să sacrifice orice pentru a-și conserva influența și grupurile de interese mufate la resursele statului”, a explicat Mihai Fifor în postarea sa de pe Facebook.

Deputatul PSD precizează că partidul său nu intenționează să intervină în conflictele interne din PNL, însă consideră că orice acțiune care afectează stabilitatea guvernamentală trebuie discutată public și criticată. El face referire la responsabilitatea politică într-un context pe care îl descrie ca fiind sensibil pentru echilibrul instituțional.

„Nu este treaba PSD să se amestece în luptele pentru putere din interiorul PNL. Este însă datoria PSD și a oricărui român de bună-credință să condamne fără echivoc orice tentativă de sacrificare a interesului național pe altarul ambițiilor personale”, susține liderul PSD.

Fifor invocă informații apărute în spațiul public, potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi discutat despre blocarea instalării unui nou guvern și despre posibile consecințe asupra evaluărilor financiare internaționale ale României. El leagă aceste scenarii de riscuri economice majore.

„În ultimele zile au apărut în spațiul public informații extrem de grave, potrivit cărora, în cadrul unor întâlniri restrânse cu lideri ai PNL, Ilie „Bolo-Junk” le-ar fi cerut acestora să blocheze prin orice mijloace instalarea unui nou guvern, astfel încât România să fie retrogradată de agențiile de rating la categoria „Junk”. Scopul? Ca apoi să poată arunca vina asupra PSD și a președintelui Nicușor Dan pentru o criză politică și economică provocată chiar de propriile sale acțiuni”, continuă social-democratul.

El adaugă că, dacă aceste informații s-ar confirma, impactul asupra stabilității economice ar fi semnificativ, cu efecte asupra percepției investitorilor și a funcționării instituțiilor statului.

Deputatul PSD avertizează că o eventuală retrogradare a României la categoria „Junk” ar putea genera consecințe economice importante, de la costuri mai mari de finanțare până la presiune suplimentară asupra bugetului și populației. În acest context, el afirmă că stabilitatea politică are implicații directe asupra economiei.

„Românii trebuie să înțeleagă ce înseamnă o eventuală retrogradare la categoria „Junk”: investiții mai puține, costuri mai mari de finanțare, dobânzi mai ridicate pentru stat și pentru cetățeni, presiune suplimentară asupra economiei și, în cele din urmă, o scădere a nivelului de trai.”

În același mesaj, Mihai Fifor solicită plecarea lui Ilie Bolojan din pozițiile de decizie, susținând că actuala situație politică ar avea efecte negative asupra funcționării statului.

„Fiecare zi în care Ilie Bolojan ține captiv Guvernul României pentru a-și continua războiul politic personal reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității economice a țării și o vulnerabilitate serioasă pentru securitatea națională. România nu poate fi ținută ostatică ambițiilor unui singur om și nici sacrificată pentru calculele sale de putere. În loc să contribuie la stabilitate și la instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, Bolojan pare dispus să împingă România într-o criză tot mai profundă, doar pentru a-și continua propriul război politic. Este o atitudine iresponsabilă, ale cărei costuri riscă să fie suportate de milioane de români. Ilie Bolojan iese urât din politica mare. Nu ca un reformator, nu ca un om de stat, ci ca politicianul meschin care și-a pus propriile ambiții deasupra interesului țării. Ca omul dispus să sacrifice stabilitatea economică a României pentru a rămâne agățat de putere până în ultima clipă. Ilie Bolojan trebuie să plece. A făcut deja prea mult rău acestei țări pentru ca România să își mai permită să rămână captivă calculelor sale politice și obsesiilor sale patologice de putere”, conchide social-democratul.

Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au ajuns marți la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse politice. Întâlnirea are loc după o serie de discuții purtate de Veștea cu reprezentanți ai PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu ar susține în acest moment un guvern condus de acesta, ceea ce complică aritmetica parlamentară necesară învestirii noului Executiv.

Surse politice afirmă că Adrian Veștea și Sorin Grindeanu se află la Palatul Cotroceni, unde au loc discuții cu președintele Nicușor Dan privind situația politică actuală și opțiunile pentru formarea unei majorități guvernamentale funcționale.

Potrivit acelorași surse, Sorin Grindeanu a ajuns la Cotroceni venind direct de la Palatul Parlamentului, în contextul intensificării negocierilor dintre partidele parlamentare.

Întâlnirea survine după consultări desfășurate în cursul zilei între premierul desemnat și reprezentanți ai UDMR, dar și cu Grupul Unit pentru România, condus de Victor Ponta. Surse politice indică faptul că, în urma discuțiilor recente, Adrian Veștea ar fi ajuns la concluzia că formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea Guvernului este mai dificilă decât estimările inițiale.

În acest context, sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul mandatului de premier desemnat, inclusiv varianta retragerii acestuia, în lipsa unei susțineri parlamentare clare pentru instalarea noului Executiv.