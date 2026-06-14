PSD analizează desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Mihai Fifor: „Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale”

PSD nu respinge din start nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, însă anunță că va analiza în detaliu propunerea făcută de președintele Nicușor Dan. Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis că social-democrații își mențin obiectivul de a susține o guvernare pro-occidentală, dar a subliniat că partidul are în continuare rezerve față de anumite formule politice discutate în ultimele săptămâni.

La câteva ore după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, deputatul PSD Mihai Fifor a transmis prima reacție oficială din partea social-democraților.

Potrivit acestuia, nominalizarea reprezintă un pas important în procesul de formare a unui nou Executiv și în încercarea de a construi o majoritate parlamentară funcțională.

„Propunerea președintelui Nicușor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile.”

Fifor a precizat că PSD rămâne consecvent poziției sale privind susținerea unei guvernări orientate către valorile europene și euro-atlantice.

„Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan.”

Fifor consideră că desemnarea lui Adrian Veștea are loc într-un context politic complicat, marcat de dificultățile întâmpinate în formarea unei majorități parlamentare după retragerea lui Eugen Tomac.

În opinia sa, orice variantă care poate conduce la stabilitate politică trebuie analizată cu atenție.

„Această nominalizare vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate.”

PSD susține că decizia finală va depinde de programul de guvernare și de măsurile pe care noul premier desemnat intenționează să le promoveze.

„Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România.”

Mihai Fifor a mai subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea nu a fost precedată de discuții cu Partidul Social Democrat.

Din acest motiv, conducerea formațiunii urmează să se reunească pentru a analiza implicațiile politice ale acestei decizii.

„Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice.”

Poziția PSD este considerată esențială pentru viitorul Guvern, în condițiile în care social-democrații dețin cel mai mare grup parlamentar.

După retragerea lui Eugen Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare se reiau practic de la zero.

În zilele următoare, noul premier desemnat va trebui să prezinte programul de guvernare și să obțină sprijinul partidelor parlamentare pentru a putea trece de votul de învestitură din Parlament.