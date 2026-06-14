Scandal politic după desemnarea lui Adrian Veștea! Ilie Bolojan acuză o încercare de „rupere a PNL”: Una act ostil. Nu am fost informaţi anterior

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a provocat reacții dure în interiorul Partidului Național Liberal. Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că partidul nu a fost consultat înaintea deciziei luate de președintele Nicușor Dan și califică gestul drept un act ostil. În același timp, Eugen Tomac și-a explicat retragerea din cursa pentru formarea Guvernului și a transmis un mesaj de rămas-bun susținătorilor săi.

La scurt timp după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de premier, conducerea PNL a reacționat critic.

Ilie Bolojan a afirmat că nici el și nici structurile de conducere ale partidului nu au fost informate înainte de luarea deciziei și a acuzat o tentativă de destabilizare a formațiunii.

„Am luat act de faptul că preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pentru funcţia de prim-ministru pe domnul Adrian Veştea. Nici conducerea PNL şi nici eu, personal, nu am fost informaţi anterior de preşedinte în privinţa acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenţie intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a scris Bolojan pe Facebook.

Liderul liberalilor consideră că desemnarea unui premier provenit din partid fără o consultare prealabilă reprezintă o încălcare a regulilor de colaborare politică și a anunțat convocarea conducerii formațiunii.

„În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a transmis acesta.

Desemnarea lui Adrian Veștea a venit după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat.

Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a explicat că actualul context politic impune o soluție susținută direct de partidele parlamentare.

„În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a subliniat șeful statului.

Președintele a argumentat alegerea lui Adrian Veștea prin experiența sa administrativă, atât la nivel local, cât și central, precum și prin orientarea sa prooccidentală.

La rândul său, noul premier desemnat a declarat că își asumă această misiune într-un moment dificil și că obiectivul său este formarea unui executiv politic capabil să implementeze reforme importante.

După desemnare, Adrian Veștea a transmis că prioritatea sa este construirea unui guvern care să mențină România pe direcția occidentală și să accelereze proiectele strategice ale țării.

El a vorbit despre continuarea reformelor asumate prin PNRR, aderarea la OCDE și implementarea programului SAFE, considerat esențial pentru consolidarea securității naționale.

Totodată, Veștea s-a declarat deschis dialogului cu formațiunile parlamentare democratice și prooccidentale pentru formarea unei majorități.

În paralel cu anunțul făcut la Cotroceni, Eugen Tomac a publicat un mesaj în care și-a explicat decizia de a renunța la mandat.

Fostul premier desemnat a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată și a susținut că a încercat să formeze un guvern capabil să aducă schimbări importante.

„Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid ţării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor şi regret acest lucru”, a declarat Tomac.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a transmis că pleacă din această competiție cu sentimentul că și-a făcut datoria.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător. Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!”

Schimbarea premierului desemnat nu a pus capăt incertitudinii politice. Dimpotrivă, reacția dură a conducerii PNL arată că desemnarea lui Adrian Veștea riscă să genereze noi tensiuni într-un moment în care formarea unei majorități parlamentare este esențială.

În perioada următoare, noul premier desemnat va trebui să poarte negocieri cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară învestirii Guvernului. În paralel, conducerea PNL urmează să decidă poziția oficială a partidului față de nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan.