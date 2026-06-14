Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. De la Primăria Râșnov la conducerea Guvernului

Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după retragerea lui Eugen Tomac. Cu o experiență de peste două decenii în administrația publică, Veștea a ocupat funcții importante la nivel local, județean și central, fiind considerat unul dintre cei mai experimentați administratori din Partidul Național Liberal.

Născut la 14 decembrie 1973, în orașul Râșnov din județul Brașov, Adrian Veștea și-a început activitatea politică în cadrul PNL, partid din care face parte încă din anul 1994.

Ascensiunea sa în administrație a început la nivel local, unde și-a construit imaginea de politician apropiat de problemele comunității. În 2004 a fost ales primar al orașului Râșnov, funcție pe care a ocupat-o timp de trei mandate consecutive, până în anul 2016.

În această perioadă, administrația locală din Râșnov a derulat mai multe proiecte de dezvoltare urbană, modernizare a infrastructurii și atragere de investiții, iar Veștea a devenit una dintre figurile importante ale liberalilor din județul Brașov.

După încheierea mandatelor de primar, Adrian Veștea a făcut pasul către administrația județeană. În 2016 a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție care i-a oferit posibilitatea de a coordona proiecte de dezvoltare la nivelul întregului județ.

În cei aproape șapte ani petrecuți la conducerea Consiliului Județean, Veștea a fost implicat în proiecte de infrastructură rutieră, dezvoltare economică și investiții publice. Tot în această perioadă, Brașovul a devenit unul dintre județele care au atras fonduri europene importante pentru proiecte de modernizare.

Activitatea sa în fruntea administrației județene l-a propulsat în prima linie a politicii naționale și i-a consolidat reputația de administrator cu experiență în gestionarea proiectelor complexe și a bugetelor publice.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

În această funcție a coordonat programele naționale de investiții, proiectele dedicate autorităților locale și măsurile privind dezvoltarea regională. Ministerul Dezvoltării gestionează unele dintre cele mai importante programe de finanțare pentru comunitățile locale, ceea ce i-a oferit lui Veștea o perspectivă extinsă asupra nevoilor administrațiilor din întreaga țară.

În timpul mandatului său, accentul a fost pus pe investițiile în infrastructura locală, modernizarea serviciilor publice și continuarea proiectelor finanțate prin programe naționale și europene.

În noiembrie 2024, Adrian Veștea a părăsit Guvernul pentru a reveni la conducerea Consiliului Județean Brașov, după ce a câștigat un nou mandat în urma alegerilor locale.

Pe lângă funcțiile executive ocupate, Adrian Veștea a deținut și poziția de președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), organizație care reprezintă interesele tuturor administrațiilor județene din țară.

În această calitate, el a participat la negocieri privind finanțarea proiectelor locale, descentralizarea administrativă și relația dintre autoritățile locale și Guvern.

Experiența acumulată în cadrul UNCJR l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai administrației publice locale din România.

Numele lui Adrian Veștea este asociat cu mai multe proiecte importante de dezvoltare din județul Brașov. Printre acestea se numără investițiile în infrastructura rutieră și susținerea unor proiecte strategice pentru regiune.

Președintele Nicușor Dan a amintit, în momentul desemnării sale, și implicarea în dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură realizate în ultimii ani în România.

Șeful statului a subliniat că Adrian Veștea este un politician care a demonstrat capacitatea de a atrage fonduri europene și de a administra proiecte de anvergură, experiență considerată esențială într-o perioadă marcată de provocări economice și politice.

Nominalizarea lui Adrian Veștea a venit după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, în contextul dificultăților de a construi o majoritate parlamentară.

În prezentarea făcută la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a insistat asupra experienței administrative a lui Veștea, arătând că acesta a trecut prin toate nivelurile administrației publice: primărie, consiliu județean și minister.

Președintele a evidențiat faptul că noul premier desemnat este o persoană orientată către dialog, cu experiență în gestionarea fondurilor publice și cu o viziune prooccidentală.

Dacă va reuși să obțină sprijinul necesar în Parlament, Adrian Veștea ar putea deveni unul dintre puținii politicieni care au parcurs întregul traseu administrativ, de la conducerea unei primării până la funcția de prim-ministru al României.