Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor SUA–Iran. Cotațiile internaționale ale petrolului au revenit pe creștere joi, după o perioadă de volatilitate accentuată.

Brent crude a urcat cu 2,52%, ajungând la 97,14 dolari/baril

WTI (West Texas Intermediate) a crescut cu 2,72%, până la 96,96 dolari/baril

Ambele benchmark-uri sunt stabilite pe baza contractelor futures, instrumente financiare care reflectă anticipațiile investitorilor privind evoluția viitoare a prețurilor și nivelul riscurilor globale din piața energetică.

Această revenire vine imediat după o sesiune în care petrolul american a consemnat cea mai puternică scădere zilnică din 2020, confirmând instabilitatea ridicată a pieței.

Creșterea prețurilor este direct legată de deteriorarea percepției de risc geopolitic în Orientul Mijlociu.

Iranul a acuzat Statele Unite că ar fi încălcat termenii unui armistițiu de două săptămâni, relansând tensiunile diplomatice și militare din regiune.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a susținut că există un „tipar repetat” de nerespectare a angajamentelor internaționale de către Washington.

Potrivit declarațiilor oficiale de la Teheran, ar fi fost încălcate mai multe puncte ale propunerii de armistițiu, inclusiv:

continuarea atacurilor în Liban

pătrunderea unei drone în spațiul aerian iranian

respingerea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu

Partea americană a transmis un ton diferit, mai nuanțat.

Fostul președinte Donald Trump a sugerat anterior că propunerea Iranului ar putea constitui un punct de plecare pentru eventuale negocieri diplomatice.

În schimb, vicepreședintele JD Vance a respins unele interpretări ale acordului și a minimalizat incidentul privind drona. Oficialul american a subliniat că armistițiile sunt „în mod inerent complexe” și a reiterat poziția SUA: Iranul nu trebuie să dețină capacitatea de îmbogățire a uraniului.

Analiștii din industria transportului maritim avertizează că revenirea la normalitate este puțin probabilă în următoarele două săptămâni.

Tomer Raanan, specialist în risc maritim la Lloyd’s List, susține că proprietarii de nave vor încerca să evacueze zona Golfului Persic, dar vor evita reluarea imediată a rutelor comerciale obișnuite.

În plus, atacurile recente asupra infrastructurii petroliere și reducerea producției au afectat structura întregului lanț logistic energetic, menținând un nivel ridicat de incertitudine operațională.

Piața petrolului este extrem de sensibilă la riscurile geopolitice, deoarece orice perturbare a lanțurilor de aprovizionare poate influența imediat prețurile globale.

Zone strategice precum Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz joacă un rol critic în transportul petrolului, aproximativ 20% din livrările globale tranzitând această rută.

În astfel de condiții, chiar și simple declarații politice pot declanșa mișcări semnificative pe piață.

Nivelurile actuale ale prețului petrolului, situate sub pragul de 100 de dolari/baril, sunt considerate de unii actori din industrie o fereastră de achiziție avantajoasă pentru rafinării.

Totuși, experții avertizează asupra unui risc de dezechilibru.

Janiv Shah, vicepreședinte pentru piețele de mărfuri la Rystad Energy, atrage atenția că întârzierea achizițiilor în așteptarea unor scăderi suplimentare de preț, combinată cu restricțiile din fluxurile fizice de petrol, poate amplifica deficitul de produse petroliere.

Înainte de escaladarea conflictului, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol tranzita Strâmtoarea Ormuz — o rută esențială pentru exporturile din regiunea Golfului Persic.

Blocajele din timpul conflictului au dus la creșteri semnificative ale prețurilor pentru petrol, combustibili și produse rafinate, precum motorina și kerosenul.

Analiștii avertizează că, în lipsa unei redeschideri complete și stabile a strâmtorii, piața globală ar putea rămâne vulnerabilă la penurii și la noi episoade de volatilitate extremă.

Acordul de încetare a focului, anunțat ca fiind valabil două săptămâni, are ca obiectiv principal reluarea tranzitului sigur prin Strâmtoarea Ormuz — unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul global de petrol.

Președintele american Donald Trump a declarat că implementarea armistițiului depinde de acceptul Iranului privind deschiderea completă și sigură a strâmtorii. Totodată, acesta a susținut că majoritatea punctelor de dispută dintre cele două părți ar fi fost deja convenite și că perioada de două săptămâni va fi utilizată pentru formalizarea unui acord final.

În paralel, ministrul iranian de externe Seyed Abbas Araghchi a confirmat că Teheranul va permite trecerea în siguranță a navelor, însă doar în condiții strict coordonate și cu respectarea unor limitări tehnice. Oficialul a precizat că încetarea operațiunilor defensive depinde de oprirea atacurilor asupra Iranului.

Deși acordul a fost anunțat cu puțin timp înainte de termenul-limită impus de Washington, efectele în teren sunt limitate.

Datele companiilor de analiză maritimă indică faptul că traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz nu a revenit la niveluri normale. În continuare, doar un număr redus de nave traversează zona, în timp ce multe petroliere rămân blocate în regiune.

Analistul Matt Smith de la Kpler estimează că traficul zilnic ar putea rămâne la 10–15 nave, similar cu perioada de conflict, deoarece verificările de securitate continuă.