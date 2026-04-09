Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat mai multe capitale europene că președintele SUA, Donald Trump, dorește angajamente concrete în următoarele zile pentru a sprijini securizarea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor diplomați europeni citați de Reuters. Demersul vine într-un context tensionat, marcat de divergențe între Washington și aliații săi privind conflictul cu Iranul.

Rutte s-a întâlnit miercuri cu Trump, la Washington, într-un moment în care relațiile din interiorul alianței sunt puse sub presiune de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Diplomații europeni au transmis că la nivelul capitalelor există o percepție clară privind nemulțumirea administrației americane, însă au subliniat că Statele Unite nu au consultat aliații nici înainte, nici după declanșarea conflictului.

Aceștia au explicat că NATO, ca organizație, nu va avea un rol direct într-un eventual război împotriva Iranului, însă statele membre sunt dispuse să contribuie la identificarea unor soluții pe termen lung pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

„Observăm frustrarea de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război. NATO, ca atare, nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să fie de ajutor în căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi util”, a explicat un diplomat european pentru jurnaliștii Reuters.

Donald Trump a criticat în mod repetat alianța nord-atlantică, în ultimele săptămâni, pe care a descris-o drept lipsită de eficiență, și a sugerat inclusiv posibilitatea retragerii SUA. Liderul american a invocat faptul că aliații europeni s-au bazat excesiv pe garanțiile de securitate oferite de Washington, fără a contribui suficient la eforturile militare ale SUA și Israelului în Iran.

Deși marți Trump a anunțat suspendarea atacurilor asupra Iranului în cadrul unui armistițiu de două săptămâni, tensiunile nu s-au diminuat. După întâlnirea cu Rutte, președintele american a transmis pe rețelele sociale că NATO nu a fost alături de SUA atunci când acestea au avut nevoie și că nu se așteaptă la sprijin nici în viitor.

Rutte a declarat, într-un interviu acordat CNN, că Trump este vizibil dezamăgit de o parte dintre aliații NATO și că îi înțelege punctul de vedere.

Trump „este în mod clar dezamăgit (de mulţi aliaţi NATO – n.r.) Şi îi înţeleg punctul de vedere”, a transmis Rutte la postul de televiziune american.

În paralel, eforturile internaționale pentru redeschiderea și securizarea Strâmtorii Ormuz sunt în curs, însă perspectivele unei soluții rapide rămân limitate. Marea Britanie coordonează un grup format din aproximativ 40 de state, care lucrează la un plan militar și diplomatic, dar diplomații recunosc că nu există indicii clare privind un rezultat imediat.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că în jur de 15 țări sunt pregătite să sprijine reluarea traficului prin strâmtoare. Cu toate acestea, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a subliniat că redeschiderea completă a rutei maritime nu va fi posibilă fără un acord durabil între SUA și Iran.

În același timp, Italia și Marea Britanie au transmis că ideea vehiculată de Iran privind introducerea unei taxe pentru tranzitarea strâmtorii este inacceptabilă, ceea ce complică și mai mult negocierile.

Un alt diplomat european a explicat că discuțiile privind Ormuz sunt în desfășurare independent de întâlnirea de la Casa Albă, dar a recunoscut că există o presiune evidentă din partea SUA pentru accelerarea deciziilor. Acesta a arătat că Rutte încearcă să se poziționeze astfel încât să fie util în aceste negocieri și că statele europene sunt dispuse să adopte declarații și eventual măsuri adecvate în viitor.