Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a revenit pe Terra după o misiune de 10 zile în jurul părții îndepărtate a Lunii, amerizând în Oceanul Pacific, în largul coastelor din San Diego.

Expediția este considerată un moment de referință în explorarea spațială și este comparată cu celebra misiune Apollo 13, datorită complexității și distanței față de Pământ.

În ciuda performanței remarcabile, remunerația nu este una spectaculoasă. Potrivit datelor furnizate de NASA în 2024, salariul mediu anual al unui astronaut este de aproximativ 152.258 de dolari, fiind ajustat periodic în funcție de grila federală.

Pentru Jeremy Hansen, singurul membru non-american al echipajului, plata este asigurată de guvernul Canadei, la un nivel similar.

Un aspect surprinzător este că astronauții nu primesc bonusuri pentru misiunile spațiale. Nu există sporuri pentru risc, ore suplimentare sau performanță, chiar dacă aceștia sunt supuși unor condiții fizice și psihologice extreme. Salariul rămâne același indiferent dacă se află în spațiu sau la sol.

În schimb, aceștia beneficiază de pachete standard oferite angajaților federali, precum asigurări, concedii plătite și planuri de pensii, la care se adaugă facilități precum transport, cazare, mese sau acces la programe educaționale oferite de NASA.

Deși salariul este comparabil cu cel al unui specialist bine calificat, accesul în această profesie este extrem de dificil. NASA selectează, în medie, aproximativ 10 candidați din peste 8.000 de aplicanți, ceea ce face ca această carieră să fie una dintre cele mai selective din lume.

Există numeroase domenii în care veniturile sunt similare sau chiar mai mari fără riscurile asociate zborurilor spațiale. Funcții guvernamentale de rang înalt, precum agenți FBI aflați la conducerea unor birouri regionale sau ingineri din cadrul NASA, se încadrează în același interval salarial.

În sectorul privat, diferențele devin mai evidente. Profesii din sănătate și tehnologie, precum farmaciștii, managerii IT sau inginerii software seniori, pot ajunge la venituri de peste 150.000 de dolari anual.

Paradoxal, unele joburi aparent obișnuite depășesc semnificativ veniturile astronauților. În aviația comercială, copiloții pot câștiga între 120.000 și 260.000 de dolari anual, iar căpitanii companiilor aeriene ajung frecvent la venituri de 200.000 până la 500.000 de dolari.

În retail, managerii unor magazine Walmart pot depăși pragul de 400.000 de dolari anual, datorită bonusurilor și pachetelor de acțiuni.

De asemenea, potrivit datelor publicate de OpenTheBooks, salvamarii din Los Angeles pot ajunge la venituri totale de până la 500.000 de dolari anual, incluzând sporuri și beneficii.

Deși misiunile din cadrul Artemis Program sunt printre cele mai complexe și riscante activități realizate de om, recompensele financiare nu ies din tiparul profesiilor bine plătite de pe Pământ. Prestigiul, contribuția științifică și rolul istoric rămân principalele avantaje ale unei cariere de astronaut.