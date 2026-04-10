Amazon a anunțat că mult așteptatul său serviciu de internet prin satelit, rivalul direct al rețelei Starlink deținute de Elon Musk, va deveni în sfârșit funcțional la „mijlocul anului 2026”.

Directorul executiv Andy Jassy a declarat într-o scrisoare către acționari că gigantul tehnologic este „pe punctul de a lansa Amazon Leo” și că a securizat deja „angajamente de venituri din partea companiilor și guvernelor” pentru acest proiect, scrie The Guardian.

Conceput inițial în 2019 sub numele de Project Kuiper, înainte de a fi redenumit anul trecut, proiectul Leo are în prezent 200 de sateliți pe orbită joasă. Jassy a promis lansarea a „încă câteva mii” în anii următori.

Deși planurile plasează Leo pe locul al doilea ca prezență comercială de sateliți în spațiu, Amazon rămâne mult în urma SpaceX. Starlink are deja aproape 10.000 de sateliți pe orbită și vizează un total de 42.000 de unități operaționale în viitor.

Jassy a promis că Leo va încorpora în funcționarea sa software-ul de cloud computing Amazon Web Services (AWS).

„Leo se va integra perfect cu AWS pentru a permite companiilor și guvernelor să transfere date pentru stocare, analiză și inteligență artificială”, a afirmat Andy Jassy.

De asemenea, acesta a anunțat că Delta Air Lines a desemnat Leo ca viitor furnizor de Wi-Fi la bord, urmând să implementeze serviciul pe 500 de aeronave începând cu anul 2028.

Delta se va alătura altor clienți importanți precum JetBlue, AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, rețeaua națională de bandă largă din Australia și NASA.

Pe lângă faptul că află la câțiva ani în spatele rivalilor precum Starlink și OneWeb, eforturile Amazon au fost îngreunate și de necesitatea de a se baza pe rachetele concurenților pentru lansări. Totuși, au fost anunțate planuri prin care Blue Origin, companie deținută tot de Jeff Bezos, va prelua responsabilitatea principală pentru lansarea sateliților Leo începând cu 2027.

Rivalitatea dintre Amazon și SpaceX, și implicit dintre proprietarii lor, este de așteptat să modeleze industria spațială comercială în deceniile următoare.

Atât Bezos, cât și Musk sunt dornici să înființeze centre de date pe orbită și să normalizeze călătoriile spațiale comerciale, un domeniu în care Blue Origin deține în prezent un ușor avantaj.