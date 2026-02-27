Starlink face un pas strategic pe piața locală, înființând o entitate juridică proprie în România, după ce serviciile sale au fost autorizate încă din primăvara anului 2022. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, subsidiara nou-creată are sediul în București și este autorizată să desfășoare activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, fără cablu și prin satelit.

Compania funcționează sub denumirea Starlink Internet Services Romania și este administrată de doi executivi cu poziții-cheie în cadrul grupului. Lauren Ashley Dreyer ocupă funcția de vicepreședinte Starlink pentru operațiuni globale, iar Jinu Richard Lee este trezorier și vicepreședinte fiscal în cadrul SpaceX.

Înființarea subsidiarei are loc la aproape patru ani de la momentul în care serviciile Starlink au devenit disponibile în România. Autorizarea inițială a permis furnizarea de internet prin satelit pe piața locală, însă operarea se realiza până acum fără o entitate juridică înregistrată direct în țară.

Starlink este serviciul de internet prin satelit dezvoltat și operat de compania spațială și de apărare SpaceX, deținută de Elon Musk, și oferă acces la internet în special în zone izolate sau slab deservite de infrastructura tradițională de comunicații.

Extinderea prezenței Starlink în România vine după o perioadă de testări tehnice realizate cu sprijinul autorităților locale de reglementare.

În toamna anului 2024, sursa citată a anunțat, în premieră, că Starlink derulează teste în România, cu acordul și sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), prin care încearcă să demonstreze că o normă globală ce datează din anii ’90 și care limitează tehnic sateliții de generație nouă, non-geostaționari, precum cei ai Starlink, poate fi relaxată fără a fi afectată funcționarea sateliților clasici, geostaționari.

Norma la care face referire compania a fost adoptată într-o perioadă în care tehnologia sateliților non-geostaționari era la început de drum. Rețeaua Starlink utilizează mii de sateliți plasați pe orbită joasă, diferiți de sateliții geostaționari tradiționali, iar compania susține că actualizarea cadrului tehnic ar permite o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe.

Serviciile Starlink sunt autorizate și disponibile în România din martie 2022, iar utilizatorii pot contracta pachete de internet prin satelit destinate atât consumatorilor individuali, cât și companiilor. Oferta este orientată în special către zonele rurale sau greu accesibile, unde infrastructura de fibră optică sau rețelele mobile nu asigură viteze ridicate.

În plan comercial, compania a adoptat recent o strategie de extindere accelerată, iar SpaceX a început să ofere gratuit echipamentele Starlink în afara Statelor Unite, pentru a atrage noi abonați. Măsura vizează stimularea cererii pe piețele internaționale și consolidarea poziției serviciului în fața competiției.

La nivel global, Starlink a depășit pragul de 10 milioane de utilizatori, în creștere rapidă față de aproximativ 4 milioane înregistrate în urmă cu doi ani. Serviciul este disponibil în 155 de țări, iar constelația companiei numără peste 6.000 de sateliți activi.

Pe lângă utilizatorii individuali, compania furnizează servicii și pentru clienți de mari dimensiuni, inclusiv companii aeriene și operatori de croaziere, care folosesc conexiunile prin satelit pentru a asigura acces la internet pasagerilor și echipajelor.