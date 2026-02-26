Cele mai dorite mașini electrice în Europa. În luna ianuarie 2026, SUV-ul ceh Skoda Elroq a devenit cel mai vândut autoturism electric din Europa, înregistrând 8.426 de unități vândute, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de anul precedent, când Tesla Model Y domina piața europeană, în ciuda scăderilor înregistrate pe majoritatea piețelor. În topul primei luni ale acestui an, Tesla Model Y a coborât pe locul al treilea, cu 6.601 unități vândute, înregistrând o scădere de 28%.

Pe poziția a doua s-a clasat Renault 5 E-Tech, în timp ce Tesla Model 3 a ieșit complet din Top 10, semnalând o redistribuire rapidă a preferințelor cumpărătorilor de mașini electrice în Europa.

Analizând clasamentul pe mărci, Volkswagen a ocupat prima poziție, cu 17.230 de înmatriculări, urmat de Renault cu 14.447 și Skoda Auto cu 14.022.

Tesla a coborât surprinzător pe locul zece, cu doar 7.794 de unități, fiind depășită de Peugeot (8.105) și de producătorul chinez BYD (8.711).

În ianuarie 2026, mașinile electrice au reprezentat 19,3% din totalul înmatriculărilor auto din Europa, indică datele ACEA. Vorbim despre o creștere cu 4,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului precedent, indicând un avans clar al adoptării vehiculelor electrice pe continent.

În ianuarie 2026, au fost înmatriculate 154.230 de autoturisme electrice noi, reprezentând 19,3 % din cota de piață a UE. Cele patru piețe cele mai mari din UE, care împreună reprezintă 60 % din înmatriculările de autoturisme electrice cu baterie, au înregistrat rezultate mixte: Franța (+52,1 %) și Germania (+23,8 %) au înregistrat o creștere puternică, în timp ce Belgia (-11,5 %) și Țările de Jos (-35,4 %) au înregistrat scăderi.

Cifrele din ianuarie 2026 au arătat, de asemenea, că înmatriculările de mașini hibride electrice noi în UE au crescut la 308 364 de unități, susținute de creșterea din Italia (+24,9 %) și Spania (+9 %), în timp ce Franța a rămas stabilă. Completând cele patru piețe majore, Germania a înregistrat o scădere de 1,8 % față de ianuarie 2025. În ansamblu, modelele hibride-electrice au reprezentat 38,6 % din piața totală a UE.

Înmatriculările de autoturisme hibride-electrice plug-in continuă să înregistreze o creștere puternică, ajungând la 78 741 de unități în prima lună a anului 2026. Aceasta a fost determinată de creșterea volumelor pe piețele cheie, precum Italia (+134,2 %), Spania (+66,7 %) și Germania (+23 %). Ca urmare, mașinile electrice hibride plug-in noi reprezintă acum 9,8 % din înmatriculările din UE, în creștere față de 7,4 % în ianuarie anul trecut.

În ianuarie 2026, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu 28,2%, toate piețele importante înregistrând scăderi. Franța a înregistrat cea mai mare scădere, cu o reducere a înmatriculărilor de 48,9%, urmată de Germania (-29,9%), Italia (-25,5%) și Spania (-22,5%).

Cu 175.989 de autoturisme noi înmatriculate luna trecută, cota de piață a autoturismelor pe benzină a scăzut la 22 % de la 29,5 % în aceeași lună a anului trecut.

Piața autoturismelor diesel a continuat tendința descendentă, înmatriculările scăzând cu 22,3 % și reprezentând 8,1 % din înmatriculările de autoturisme noi în ianuarie anul trecut.