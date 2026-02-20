Tesla, lider în producția de vehicule electrice, a introdus o nouă versiune mai accesibilă a camionetei Cybertruck pe piața din Statele Unite, concomitent cu reducerea prețului variantei de top Cyberbeast, ca parte a strategiei sale pentru 2026 de a atrage mai mulți cumpărători.

Noua versiune de bază a Cybertruck are un preț de 59.990 de dolari, devenind cea mai ieftină opțiune disponibilă până acum. În același timp, varianta Cyberbeast, destinată clienților care doresc performanță maximă, a fost redusă de la 114.990 dolari la 99.990 dolari.

O consecință a acestei ajustări de preț este eliminarea „Pachetului Luxe”, care includea conducere autonomă asistată și acces gratuit la rețeaua Tesla Supercharger.

Reducerea prețurilor face parte din strategia Tesla de a atrage cumpărători mai sensibili la costuri, fără a lansa modele complet noi. Aceasta vine într-un context în care piața vehiculelor electrice a încetinit după eliminarea bonusului guvernamental de 7.500 de dolari pentru EV-uri, în septembrie 2025.

Concurența pe piața globală a vehiculelor electrice pune presiune suplimentară asupra Tesla, iar analiștii avertizează că o creștere a volumului de vehicule cu preț redus ar putea diminua marjele operaționale, dacă nu vor exista reduceri ale costurilor de producție sau venituri suplimentare din software și servicii.

Recent, CEO-ul Elon Musk a anunțat încetarea producției SUV-ului Model X și a sedanului Model S, pentru a folosi fabrica din California în producția de roboți umanoizi, semnalând o schimbare strategică importantă în prioritățile Tesla.

Prin această mișcare, Tesla își propune să echilibreze provocările pieței vehiculelor electrice cu accesibilitatea produselor, inovația tehnologică și diversificarea portofoliului.

Tesla Cybertruck se remarcă ca un pickup electric cu design futurist, fiind recunoscut pentru caroseria sa unică din oțel inoxidabil nefinisat și pentru tehnologiile avansate care îl fac ușor de manevrat și extrem de funcțional. Disponibil în două versiuni cu tracțiune integrală, Cybertruck redefinește conceptul de camionetă electrică.

Exteriorul camionetei este realizat din panouri de oțel inoxidabil ultra-dure, concepute să reziste la lovituri, zgârieturi și coroziune pe termen lung. Această structură îi conferă un aspect distinctiv, dar și protecție superioară față de condițiile extreme.

Cybertruck include tehnologia steer-by-wire și direcție pe toate roțile, permițând un control precis cu efort minim la volan. Această combinație face ca camioneta, de dimensiuni mari, să aibă un diametru de viraj comparabil cu cel al unui SUV compact, facilitând manevrele în spații restrânse.