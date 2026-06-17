Tesla este acuzată că a umflat statisticile de siguranță. Ancheta cerută în SUA poate avea ecou și în Europa

Tesla se confruntă cu noi presiuni din partea autorităților americane, după ce doi senatori democrați au cerut o verificare a modului în care compania își prezintă statisticile privind siguranța sistemului Full Self-Driving (FSD). Scrisoarea a fost transmisă către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA), care este solicitată să analizeze datele folosite de producătorul auto. Demersul vine în urma unei investigații Reuters publicate recent și ridică semne de întrebare asupra afirmațiilor făcute de Tesla și de CEO-ul Elon Musk privind performanțele tehnologiei de conducere asistată. Cazul are implicații inclusiv pentru procesul de aprobare a sistemului pe piața europeană.

Tesla se află în centrul unei solicitări oficiale adresate autorităților federale americane, după ce senatorii democrați Edward Markey și Richard Blumenthal au cerut NHTSA să analizeze în detaliu statisticile privind accidentele asociate sistemului Full Self-Driving.

Cei doi parlamentari susțin că analiza utilizată de companie pentru a-și susține afirmațiile privind siguranța tehnologiei este „slabă și înșelătoare”, generând ceea ce ei descriu drept o problemă urgentă de siguranță publică.

În scrisoarea transmisă agenției federale, senatorii solicită clarificări privind modul în care NHTSA verifică declarațiile companiilor care dezvoltă tehnologii autonome și cer să afle dacă autoritatea a analizat datele brute privind accidentele folosite de Tesla pentru a formula aceste statistici.

De asemenea, parlamentarii solicită întărirea obligațiilor de raportare pentru companiile care utilizează sisteme de conducere autonomă sau tehnologii avansate de asistență a șoferului. Potrivit acestora, în forma actuală a reglementărilor, autoritățile nu dispun de instrumente suficiente pentru a verifica dacă „afirmațiile privind siguranța publică au vreo legătură cu realitatea”. NHTSA a primit termen până la 7 iulie pentru a răspunde întrebărilor formulate de cei doi senatori.

Până în prezent, nici Tesla și nici NHTSA nu au transmis un punct de vedere oficial privind solicitarea.

Controversa a fost amplificată după publicarea unei investigații Reuters, care a analizat modul în care compania își construiește argumentele privind siguranța sistemului FSD.

În ultimul an, Elon Musk și alți directori ai producătorului american au afirmat în repetate rânduri că tehnologia Full Self-Driving poate face vehiculele de până la zece ori mai sigure decât cele conduse exclusiv de șoferi umani.

Potrivit cercetătorilor consultați în cadrul investigației, aceste concluzii sunt însă influențate de metodologia utilizată pentru comparații. Una dintre criticile principale vizează faptul că Tesla ia în calcul, în statisticile sale privind FSD, doar accidentele suficient de grave pentru a declanșa airbagurile. Aceste date sunt apoi comparate cu statistici naționale care includ toate tipurile de accidente rutiere raportate în Statele Unite, inclusiv coliziuni minore.

Experții mai susțin că rezultatele sunt influențate și de comparația dintre flota modernă a Tesla și parcul auto mediu din SUA. Vehiculele Tesla sunt, în general, mult mai noi și beneficiază de sisteme moderne de siguranță care reduc riscul de accidente, indiferent dacă funcția de conducere asistată este activată sau nu.

Criticii consideră că aceste diferențe metodologice pot conduce la o supraestimare a avantajelor reale oferite de sistemul Full Self-Driving și pot crea o imagine mai favorabilă decât cea rezultată dintr-o comparație realizată în condiții similare.

Presiunea asupra companiei nu se limitează la Statele Unite. Potrivit unor informații publicate recent, Tesla a utilizat aceleași statistici privind siguranța sistemului FSD în discuțiile cu autoritățile europene, în contextul procesului de obținere a aprobării pentru introducerea tehnologiei pe piața Uniunii Europene.

Acest aspect atrage o atenție suplimentară asupra modului în care sunt prezentate datele privind performanța sistemelor autonome și asupra necesității unor standarde comune de raportare și verificare.

Dezbaterea privind siguranța tehnologiilor de conducere asistată a devenit tot mai intensă pe măsură ce producătorii auto accelerează dezvoltarea funcțiilor autonome. În acest context, solicitarea senatorilor americani ar putea deschide o nouă etapă de analiză a modului în care companiile prezintă publicului și autorităților informațiile referitoare la siguranța acestor sisteme.