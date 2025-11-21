Serviciul funcționează printr-o constelație de mii de sateliți aflați pe orbită joasă, care transmit date către antena instalată la sol la client. Antena, cunoscută sub numele de „dish”, trebuie să aibă vedere liberă către cer, fără obstacole majore, pentru a asigura o conexiune stabilă. După instalare, echipamentul se conectează la sursa de curent electric și oferă acces la internet similar unui router Wi-Fi obișnuit, cu porturi Ethernet disponibile pentru dispozitive fixe.

Diferențele dintre Starlink și internetul clasic sunt semnificative. În timp ce internetul prin fibră sau cablu transportă datele prin infrastructură terestră, Starlink trimite informațiile prin spațiu, ceea ce permite accesul în zone rurale, montane sau izolate. Deși internetul clasic poate oferi latențe mai mici în anumite condiții, sateliții Starlink, aflați pe orbită joasă, reduc semnificativ întârzierea comparativ cu sateliții tradiționali geostaționari, oferind o experiență aproape similară cu cea a unui broadband terestru.

Viteza serviciului Starlink în România se situează între aproximativ 100 și 200 Mbps, ceea ce permite utilizarea normală pentru streaming, jocuri sau lucru de acasă, chiar dacă fibră optică poate oferi viteze mai mari în orașe.

În România, un abonament rezidențial Starlink costă 230 de lei pe lună, iar kitul hardware necesar pentru conectare, format din antenă și router, are un preț de aproximativ 1.189 de lei. Există și opțiuni pentru utilizare itinerantă, cu abonamente care variază între 205 și 359 de lei pe lună, în funcție de cantitatea de date inclusă sau dacă se optează pentru date nelimitate. Unele promoții permit chiar obținerea kitului gratuit dacă utilizatorul se abonează pentru cel puțin 12 luni.

Abonamentul Starlink oferă acces la internet nelimitat, viteze de sute de Mbps, router Wi-Fi și porturi Ethernet pentru conectarea dispozitivelor. Serviciul reprezintă o soluție practică în zonele unde infrastructura terestră nu ajunge, oferind un internet stabil și rapid. Totuși, costul inițial al echipamentului, necesitatea unei vizibilități clare spre cer și consumul de curent electric sunt aspecte de luat în considerare, mai ales pentru cei care au deja acces la internet prin fibră optică.

Starlink se dovedește astfel a fi o alternativă viabilă la internetul clasic pentru locuitorii din zone izolate, oferind o combinație între independența față de infrastructura terestră și performanța unei conexiuni broadband. Reducerea prețului abonamentului și promoțiile pentru kit-ul de instalare fac tehnologia mai accesibilă ca niciodată pentru utilizatorii din România.

Starlink se dovedește util și în situațiile în care internetul clasic întâmpină probleme sau cade temporar. Datorită faptului că funcționează prin satelit și nu depinde de infrastructura terestră, utilizatorii pot continua să acceseze online serviciile esențiale chiar și atunci când cablurile sau rețelele locale sunt afectate. Această independență îl face o soluție de rezervă extrem de valoroasă pentru firme, instituții sau persoane care nu își permit întreruperi ale conexiunii, oferind un nivel suplimentar de siguranță și continuitate digitală.