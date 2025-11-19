Noua legislație privind rețelele digitale va înlocui actualul regulament pentru a ușura investițiile operatorilor în infrastructura 5G și în rețelele de foarte mare capacitate. Documentul vine după ani în care companiile de telecomunicații au reclamat reguli rigide și o piață fragmentată, despre care afirmă că le limitează extinderea și rentabilitatea.

Vivek Badrinath, șeful GSMA, a spus că „niciodată conectivitatea nu a fost atât de importantă”, însă industria se confruntă în continuare cu dificultăți în obținerea unui randament adecvat al investițiilor.

În paralel, marii operatori europeni au cerut într-un mod insistent implicarea platformelor care consumă volume mari de date în acoperirea costurilor de rețea. Comisia Europeană analizează acum posibile soluții, inclusiv mecanisme pentru gestionarea disputelor între operatori și furnizorii de conținut.

Oponenții unor astfel de intervenții avertizează însă că o reglementare nepotrivită ar putea afecta principiul neutralității internetului. Aceștia consideră că anumite măsuri ar da operatorilor un avantaj excesiv în relația cu platformele digitale.

În discuțiile legate de viitorul rețelelor, reprezentanți ai Comisiei au subliniat că Europa a pierdut timp în implementarea tehnologiilor de generație nouă. Roberto Viola, înalt funcționar european, a spus recent că „adevăratul 5G abia dacă există” și că dezbaterile îndelungate privind spectrul radio au întârziat dezvoltările din ultimele decenii.

Vodafone subliniază că Legea Rețelelor Digitale reprezintă o oportunitate pentru relansarea competitivității europene. Compania arată că, în ciuda avantajelor pe care le aduce conectivitatea modernă, Europa rămâne în urma altor mari economii din cauza reglementărilor neuniforme și a investițiilor insuficiente.

Potrivit companiei, piața unică digitală poate genera anual sute de miliarde de euro și numeroase locuri de muncă dacă va fi armonizată legislația dintre statele membre. O soluție propusă este stabilirea unui cadru unitar de licențiere a spectrului, pentru a reduce costurile operatorilor și a permite dezvoltarea serviciilor transfrontaliere.

De asemenea, compania consideră necesară armonizarea regulilor pentru comunicațiile prin satelit.

Vodafone atrage atenția și asupra diferențelor de reglementare dintre operatorii telecom și platformele digitale. Compania afirmă că două servicii cu funcții similare ar trebui să respecte același cadru juridic, iar actualele asimetrii distorsionează competiția.

Un alt punct evidențiat de industrie este simplificarea cadrului de reglementare. Operatorii consideră că regulile suprapuse și procedurile diferite între statele membre descurajează investițiile și încetinesc inovația.

Eliminarea obligațiilor depășite, precum anumite prevederi privind serviciul universal, și integrarea unor norme în Legea Rețelelor Digitale ar putea oferi un cadru mai clar și mai eficient.

Potrivit Vodafone, scopul noii legislații trebuie să fie finalizarea rețelelor de foarte mare capacitate și crearea unui mediu competitiv, fără riscul revenirii la structură monopolistă. Reprezentanții companiei consideră că acest cadru ar trebui să sprijine investițiile și să asigure continuitatea implementării rețelelor la nivel european.