România continuă să piardă teren în fața altor destinații europene, iar dezechilibrul înregistrat în turism devine tot mai evident. Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, a atras atenția asupra unei situații îngrijorătoare: românii lasă peste hotare cu 5 miliarde de euro mai mult decât cheltuiesc vizitatorii străini pe teritoriul țării.

Potrivit lui Cristian Popa, diferența uriașă dintre banii cheltuiți de români în vacanțe și veniturile generate de turiștii străini arată clar problemele de competitivitate ale sectorului turistic autohton. Oficialul BNR a subliniat, în cadrul INVEST Summit 2025, că doar îmbunătățirea infrastructurii, ridicarea nivelului serviciilor și atragerea mai multor investiții străine pot reduce acest decalaj.

„Deci 5 miliarde de euro mai mult cheltuim ca români în afara ţării, decât cheltuiesc străinii în România. Arată deficienţe de competitivitate. Este nevoie de creşterea competitivităţii, este nevoie de o infrastructură mai bună, este nevoie de servicii mai bune, este nevoie de investiţii străine directe în sectorul turistic pentru a reduce acest deficit. În România avem cel mai mare deficit extern din Europa, ca şi cel mai mare deficit fiscal”, a spus reprezentantul BNR.

El a amintit că România se confruntă deja cu cel mai mare deficit extern și cu cel mai ridicat deficit fiscal din Europa, iar slăbiciunile turismului nu fac decât să amplifice vulnerabilitățile economice. Deși stocul investițiilor străine directe depășește 120 de miliarde de euro – capital intrat în țară încă din anii ’90 și care a susținut industria și locurile de muncă – turismul rămâne în urmă.

„Capitalul curge acolo unde este cel mai bine primit. Este un motto, este un principiu pe baza căruia funcţionează lumea din zilele noastre. În România avem un stoc de investiţii străine directe de peste 120 de miliarde de euro. Un stoc care a crescut din anii ’90 şi până în prezent. Miliarde care au venit, au creat fabrici, au creat unităţi de producţie, au creat joburi în România”, a spus el.

Problema este confirmată și de reprezentanții industriei. La începutul lunii noiembrie, Asociația Națională a Agențiilor de Turism a avertizat că România este singurul stat din Europa care atrage astăzi mai puțini turiști internaționali decât în perioada comunistă. Dacă în 1980 peste 3,4 milioane de vizitatori străini ajungeau în țară, în prezent abia se depășește pragul de 2 milioane.

ANAT subliniază că turismul nu a fost niciodată tratat ca un domeniu strategic, în ciuda potențialului uriaș. Cu o viziune coerentă și investiții adecvate, contribuția sectorului la PIB ar putea depăși 10%, generând dezvoltare regională, locuri de muncă și un brand de țară solid.

În lipsa unor schimbări clare, România riscă să rămână o destinație ignorată, în timp ce românii continuă să-și petreacă vacanțele în alte colțuri ale lumii, lăsând economia locală mai săracă cu miliarde de euro.