În fața mediului de afaceri, Radu Miruță a admis că în ultimul an Guvernul a fost nevoit să introducă măsuri fiscale nepopulare, dar spune că acestea au fost inevitabile pentru a menține stabilitatea financiară.

„Este dificil pentru un membru al guvernului să stea în faţa unor investitori împotriva cărora Guvernul a adăugat noi taxe. Dar, dacă vrem să fim sinceri, trebuie să analizăm situaţia reală: cine a fost responsabil pentru ajungerea în acea situaţie şi ce s-a făcut şi ce este de făcut din acel punct înainte. Pentru că nu putem da timpul înapoi, nu putem extinde perioada, dar putem, cu mult profesionalism, să observăm unde suntem şi să fim realişti în a spune ce putem face din acea poziţie.”

Ministrul a subliniat că, în acest moment, Guvernul nu mai are în plan introducerea altor taxe.

„Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care guvernul reuşeşte să colecteze ceea ce trebuie colectat şi să reducă cheltuirea banilor în autoritatea publică.”

Miruță a precizat că discuțiile privind TVA-ul redus din sectorul turistic sunt deschise la Ministerul de Finanțe, însă obiectivul este de a nu modifica actualul nivel.

El spune că acest lucru ar oferi predictibilitate și ar evita o povară suplimentară asupra industriei, aflată încă în proces de recuperare.

Ministrul a vorbit și despre controversatul impozit minim pe cifra de afaceri, mărturisind că s-a opus inițial introducerii sale.

„Pe de altă parte, trebuie să fiu sincer: sunt tânăr în politică. Am făcut ce am putut în cariera mea profesională ca inginer software. Şi nu pot fi de acord cu acel impozit minim pe cifra de afaceri. Am fost unul dintre miniştrii care, la acel moment, nu au acceptat să semneze ordonanţa; pentru că suntem într-o coaliţie, a trebuit.”

În prezent, spune ministrul, această taxă este din nou analizată și ar putea fi eliminată.

„Vestea bună este că am reuşit să redeschidem discuţia… şi zilele acestea discutăm intens despre multe motive pentru care acel impozit minim pe cifra de afaceri aplicat în prezent trebuie eliminat… Aşadar, ceea ce s-a decis acum două luni – vestea bună, repet – este că este din nou în discuţie.”

Radu Miruță a mai anunțat că lucrează la simplificarea procedurilor de evaluare pentru proiectele de cercetare, astfel încât acestea să fie mai clare și mai ușor de aplicat începând de anul viitor.

În paralel cu declarațiile ministrului Economiei, Parlamentul a aprobat legea care majorează impozitele pe locuințe și mașini începând cu 2026. Premierul Ilie Bolojan a explicat că administrațiile locale vor fi nevoite să își suplimenteze propriile venituri, în condițiile în care statul nu mai poate acoperi deficitul bugetar uriaș.

Noul sistem de taxare va afecta în special:

-locuințele, unde impozitele ar putea crește cu aproximativ 70%, potrivit Asociației Municipiilor;

-mașinile vechi și poluante, pentru care impozitul va fi chiar dublu.

Industria auto critică noile reguli, avertizând că diferențele mici între taxele pentru mașini vechi și noi ar putea descuraja achiziția de vehicule moderne, mai puțin poluante.