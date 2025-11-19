Ilie Bolojan a precizat că măsura creșterii impozitelor pe proprietate, aplicată din 1 ianuarie 2026, este necesară pentru ca administrațiile locale să își poată continua investițiile.

Premierul a explicat că, în ultimii ani, bugetul central a transferat constant sume mari către primării pentru proiecte de infrastructură, educație, sănătate sau reabilitare energetică. Potrivit lui Bolojan, deficitul ridicat și dependența tot mai mare de împrumuturi fac imposibilă menținerea acestor transferuri la nivelul cunoscut.

El a spus că statul se află într-o situație financiară dificilă și nu mai dispune de resurse suficiente pentru a acoperi necesarul bugetelor locale. El a subliniat că autoritățile locale vor avea nevoie de venituri suplimentare, iar impozitele majorate rămân integral la nivelul administrațiilor locale, urmând să fie folosite pentru cofinanțarea proiectelor.

„Impozitele pe proprietate, așa cum s-a stabilit în pachetul doi, care a fost amânat și a fost închis în aceste zile în Parlament, vor crește de la 1 ianuarie. Și trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare an, de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde de euro anual, pe diferite programe: drumuri, școli, spitale, anvelopări de clădiri, de blocuri și așa mai departe. Nu mai există capacitatea statului de a face aceste transferuri la nivelul la care s-a făcut până acuma. Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm. Ca să poată continua investițiile în local, aceste impozite au fost crescute, în așa fel, încât, ele fiind încasate de autoritățile locale, sunt veniturile lor. Ceea ce trebuie să facă ei este să nu le ducă la cheltuieli de personal, să nu le risipească, ci să asigure cofinanțare a acestor investiții. Pentru că Guvernul, indiferent cine va fi premierul României și ce partide vor fi în guvernare, nu mai are capacitatea financiară în anii următori să transfere sume la nivelul la care l-a transferat până acum”, a declarat premierul Ilie Bolojan la ProTV.

Bolojan a afirmat că majorarea impozitelor nu este destinată bugetului central și că sumele colectate rămân la primării. Premierul a spus că primarii trebuie să folosească aceste venituri pentru investiții, evitând redirecționarea lor către cheltuieli de personal. El a arătat că administrațiile locale nu pot continua să depindă de fonduri pe care Guvernul le împrumută.

Premierul a observat că în unele localități gradul de colectare a impozitelor locale este scăzut, iar acest lucru nu poate fi compensat prin solicitarea de fonduri suplimentare de la bugetul central. Bolojan a explicat că, în lipsa unor venituri locale suficiente, autoritățile nu își pot susține propriile investiții și nici nu își pot acoperi nevoile financiare.

Premierul a subliniat că situația economică actuală impune o responsabilitate mai mare la nivel local. În opinia sa, măsura este necesară pentru continuitatea investițiilor, în condițiile în care Guvernul nu mai poate susține financiar proiectele în același mod ca în anii precedenți.