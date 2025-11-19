Guvernul pregătește pentru anul viitor un nou mecanism de taxare a autovehiculelor, menit să diferențieze proprietarii de mașini vechi de cei care dețin autoturisme noi, a declarat premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, sistemul va lua în calcul atât capacitatea cilindrică a motorului, cât și nivelul de poluare al vehiculului.

În interviul acordat Știrilor PRO TV, premierul a explicat că proprietarii de mașini mai vechi vor plăti o sumă mai mare la impozit, în timp ce deținătorii de autoturisme noi vor beneficia de reduceri.

”Există o formă (a legii – n.r.) în care o mașină are un discount de aproximativ 20% dacă este nouă, iar o mașină veche, cu cât este mai veche, are o penalizare de aproximativ 20% față de impozitul standard. Deci, în propunerile care sunt făcute, practic deținerea unei mașini Euro 2 sau Euro 3 înseamnă o penalizare de câteva procente, iar deținerea unei mașini noi înseamnă un discount de câteva procente. Aceasta este realitatea”, arată premierul României.

Propunerea a stârnit însă controverse în rândul industriei auto. Producătorii și importatorii de vehicule au atras atenția că diferențele de taxe ar putea fi prea mici pentru a descuraja achiziția mașinilor vechi și poluante.

Astfel, impozitul de bază va crește odată cu mărimea motorului, iar vehiculele cu motoare mici vor fi taxate mai puțin. În paralel, proprietarii de mașini vechi vor suporta costuri suplimentare, în timp ce achiziția unui autoturism nou va fi încurajată prin reduceri fiscale.

”Până acum nu era fel de prevedere de genul acesta. Nu știu ce au criticat până acum sau ce nu au criticat. Acum există o logică în aceste impozite pe proprietate, în sensul în care, așa cum v-am spus, se penalizează – e adevărat, cu o valoare rezonabilă – deținerea unei mașini vechi, și ți se acordă un discount la o mașină nouă. Dar impozitul de bază, sigur, este pe capacitatea cilindrică. Cu cât ai o capacitate cilindrică mai mare, cu atâta vei plăti mai mult. Cu cât este o capacitate cilindrică mai mică, cu atâta vei plăti mai puțin. Deci, există cele două logici – plata direct proporțională cu capacitatea cilindrică și plata invers proporțională cu vechimea mașinii”, a mai spus Ilie Bolojan.

Criticii susțin că măsurile ar putea să nu aibă efectul scontat asupra reducerii poluării, din cauza diferențelor reduse între taxe. Guvernul, însă, consideră că introducerea unei logici clare în impozitele pe proprietate auto este un pas înainte față de reglementările anterioare, care nu făceau distincție între vehiculele noi și cele uzate.