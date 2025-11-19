Din cuprinsul articolului

Radu Georgescu pune lupa pe economia României: „Explicații contabile, pe bune, nu din date statistice sau bla-bla-uri de la TV”

Radu Georgescu oferă o analiză amplă și necosmetizată a felului în care funcționează economia României în 2025, explicând că adevărata stare a economiei nu poate fi înțeleasă din titluri de presă, statistici scoase din context sau din discursurile așa-zișilor „analiști economici”.

El insistă că singurul mod realist de a evalua situația economică este analiza datelor contabile reale, în special situațiile financiare ale companiilor listate, care prezintă în timp real evoluția consumului și a activității economice.

Radu Georgescu a evidențiat modul confuz în care sunt prezentate adesea informațiile despre Produsul Intern Brut. Acesta arată că, în aceeași zi, după publicarea PIB-ului pe trimestrul al treilea, un site a prezentat o interpretare negativă – că economia ar fi scăzut cu 0,2% , pentru ca după doar 30 de minute să apară o altă interpretare, de data aceasta pozitivă, care afirma o creștere de 1,4%.

În opinia lui Georgescu, cine nu știe să interpreteze singur seriile de date ajunge să nu mai înțeleagă absolut nimic.

El subliniază și că foarte multe opinii publice sunt influențate de persoane fără pregătire de specialitate, pe care le cataloghează drept „analisți economici” autodeclarați, oameni care nu au lucrat niciodată într-un departament financiar, dar își dau cu părerea despre economie.

Date din rapoartele financiare ale marilor companii

Pentru a explica starea reală a consumului din România, Georgescu citează date din rapoartele financiare ale marilor companii. Carrefour a raportat, în trimestrul al treilea din 2025, o scădere a vânzărilor din România de 2,5% față de aceeași perioadă din 2024, în condițiile unei inflații de 10% și ale deschiderii a 30 de magazine noi. Concluzia: românii cumpără cu cel puțin 10% mai puține produse.

Situația se repetă și în sectorul de food-service: Sphera Franchise Group, compania care operează KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a raportat o scădere de 0,2% a vânzărilor, tot în condițiile unei inflații de 10% și ale extinderii rețelei cu trei noi unități.

Semnalul, spune Georgescu, este clar – consumul se contractă puternic, fie pentru că oamenii mănâncă acasă, fie pentru că au trecut la meniuri mai mici, de la 8 la 5 aripioare.

Situația în 2026 nu se va îmbunătăți

În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, economistul explică faptul că situația este mult mai dificilă decât pare. PIB-ul României este de aproximativ 2 trilioane de lei, iar deficitul bugetar actual este de 9% din PIB.

Uniunea Europeană obligă România să reducă deficitul la 3% în trei ani, iar primul pas, pentru anul viitor, este reducerea la 6%. Asta înseamnă un efort bugetar de 60 de miliarde de lei doar în 2026. La această sumă se adaugă majorarea costurilor cu dobânzile, estimate între 14 și 17 miliarde de lei. Totalul economiilor necesare ajunge astfel la aproximativ 80 de miliarde de lei.

Specialistul subliniază proporțiile acestui efort: 80 de miliarde de lei echivalează cu salariile anuale ale 800.000 de bugetari și depășește totalul fondurilor europene absorbite de România în ultimii cinci ani.

În opinia lui, firmele și populația trebuie să se pregătească financiar și mental pentru 2026, un an care se va situa, după calculele sale, între scenariul „pesimist” și cel numit sugestiv „Aoleo”.

Postarea integrală

„Azi iti explic cum merge economia Romaniei in 2025

Dar cu explicatii contabile, pe bune

Nu din date statistice

Sau bla-bla-uri de la TV

Nu poti sa stii cum merge economia de la TV sau din media

Saptamana trecuta cand s-a publicat PIB-ul pe trim 3, un site a publicat un articol in care spunea ca este o veste proasta deoarece economia a scazut cu 0,2%

Dupa o jumatate de ora a aparut un articol nou care spunea ca este o veste foarte buna deoarece economia a crescut cu 1,4%

Daca nu stii sa te uiti singur in evolutia PIB-ului, te scarpini in cap si nu stii daca sa te bucuri sau sa fii trist

Nu poti sa stii cum merge economia nici macar de la “analistii economici” de la TV sau media

Acestia au aparut ca ciupercile dupa ploaie

Ca o paranteza, eu fac urticarie cand cineva imi spune ca sunt analist economic

Nu exista meseria de analist economic

Daca faci o facultate economica , atunci esti economist

Daca dai examen si la CECCAR esti economist si expert contabil

Analistii economici sunt cei care nu au nicio pregatire economica

Nu au lucrat in viata lor intr-un departament financiar

Dar isi dau cu parerea despre economie

Daca vrei sa stii cum merge economia trebuie sa citesti date contabile

Eu citesc apoape toate rapoartele financiare ale companiilor listate la bursa

Saptamana trecuta Carrefour a scris in situatiile financiare ca in trim 3 2025 vanzarile din Romania au scazut cu 2,5% comparat cu trim 3 2024

In conditiile in care inflatia din trim 3 este de 10%

Plus ca au deschis 30 de magazine noi in 2025

Asta arata o scadere accentuata a consumului

Ca s-au vandut cel putin 10% mai putine produse

Ieri, KFC a publicat situatiile financiare pe trim 3

Sphera Franchise , care detine KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, spune ca vanzarile din Romania au scazut in trim 3 cu 0,2% fata de trim 3 2024

Aceleasi explicatii ca la Carrefour

In conditiile in care inflatia din trim 3 este de 10%

Si ca s-au deschis 3 noi magazine in 2025

Deci in trim 3 s-au vandut cel putin 10% mai putine aripioare comparat cu 2024

Unii mananca aripioare acasa

Altii au trecut de la meniul de 8 aripioare la meniul de 5 aripioare

Un client mi-a cerut sa-i fac 4 bugete pentru 2026

Unul optimist

Unul conservator

Unul pesimist

Si unul Aoleo

Daca faci niste calcule matematice simple, intelegi ca la anul economia va fi intre pesimism si Aoleo

Explic mai jos

PIB-ul Romaniei este de 2 trilioane lei

Romania are un deficit de 9% din PIB

UE ne obliga sa reducem deficitul la 3%

Deci sa reducem deficitul cu 6% in 3 ani

Guvernul Romaniei a primit anul acesta un ultim avertisment de la UE

La anul deficitul bugetar trebuie sa fie 6%

Adica Guvernul trebuie sa reduca deficitul bugetar cu 3%

Asta inseamna 60 miliarde lei ( 2 trilioane X 3%)

Bonus

Cheltuielile cu dobanzile vor creste in 2026 cu 14-17 miliarde fata de 2025

Deci Guvernul trebuie sa faca o economie de 80 miliarde lei in 2026

Multi nu realizeaza ce inseamna 80 miliarde lei

Hai sa ne gandim ce inseamna 80 miliarde lei

Inseamna salariile medii anuale ale 800.000 de bugetari

Si mai mult decat toate fondurile europene luate de Romania in ultimii 5 ani

Concluzii

Trebuie sa ne pregatim financiar si mental pentru 2026

Probabil la anul vor fi firme care vor avea si meniul cu o aripioara”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.