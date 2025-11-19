Radu Georgescu pune lupa pe economia României: „Explicații contabile, pe bune, nu din date statistice sau bla-bla-uri de la TV”
Radu Georgescu oferă o analiză amplă și necosmetizată a felului în care funcționează economia României în 2025, explicând că adevărata stare a economiei nu poate fi înțeleasă din titluri de presă, statistici scoase din context sau din discursurile așa-zișilor „analiști economici”.
El insistă că singurul mod realist de a evalua situația economică este analiza datelor contabile reale, în special situațiile financiare ale companiilor listate, care prezintă în timp real evoluția consumului și a activității economice.
Radu Georgescu a evidențiat modul confuz în care sunt prezentate adesea informațiile despre Produsul Intern Brut. Acesta arată că, în aceeași zi, după publicarea PIB-ului pe trimestrul al treilea, un site a prezentat o interpretare negativă – că economia ar fi scăzut cu 0,2% , pentru ca după doar 30 de minute să apară o altă interpretare, de data aceasta pozitivă, care afirma o creștere de 1,4%.
În opinia lui Georgescu, cine nu știe să interpreteze singur seriile de date ajunge să nu mai înțeleagă absolut nimic.
El subliniază și că foarte multe opinii publice sunt influențate de persoane fără pregătire de specialitate, pe care le cataloghează drept „analisți economici” autodeclarați, oameni care nu au lucrat niciodată într-un departament financiar, dar își dau cu părerea despre economie.
Date din rapoartele financiare ale marilor companii
Pentru a explica starea reală a consumului din România, Georgescu citează date din rapoartele financiare ale marilor companii. Carrefour a raportat, în trimestrul al treilea din 2025, o scădere a vânzărilor din România de 2,5% față de aceeași perioadă din 2024, în condițiile unei inflații de 10% și ale deschiderii a 30 de magazine noi. Concluzia: românii cumpără cu cel puțin 10% mai puține produse.
Situația se repetă și în sectorul de food-service: Sphera Franchise Group, compania care operează KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a raportat o scădere de 0,2% a vânzărilor, tot în condițiile unei inflații de 10% și ale extinderii rețelei cu trei noi unități.
Semnalul, spune Georgescu, este clar – consumul se contractă puternic, fie pentru că oamenii mănâncă acasă, fie pentru că au trecut la meniuri mai mici, de la 8 la 5 aripioare.
Situația în 2026 nu se va îmbunătăți
În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, economistul explică faptul că situația este mult mai dificilă decât pare. PIB-ul României este de aproximativ 2 trilioane de lei, iar deficitul bugetar actual este de 9% din PIB.
Uniunea Europeană obligă România să reducă deficitul la 3% în trei ani, iar primul pas, pentru anul viitor, este reducerea la 6%. Asta înseamnă un efort bugetar de 60 de miliarde de lei doar în 2026. La această sumă se adaugă majorarea costurilor cu dobânzile, estimate între 14 și 17 miliarde de lei. Totalul economiilor necesare ajunge astfel la aproximativ 80 de miliarde de lei.
Specialistul subliniază proporțiile acestui efort: 80 de miliarde de lei echivalează cu salariile anuale ale 800.000 de bugetari și depășește totalul fondurilor europene absorbite de România în ultimii cinci ani.
În opinia lui, firmele și populația trebuie să se pregătească financiar și mental pentru 2026, un an care se va situa, după calculele sale, între scenariul „pesimist” și cel numit sugestiv „Aoleo”.
Postarea integrală
„Azi iti explic cum merge economia Romaniei in 2025
Dar cu explicatii contabile, pe bune
Nu din date statistice
Sau bla-bla-uri de la TV
Nu poti sa stii cum merge economia de la TV sau din media
Saptamana trecuta cand s-a publicat PIB-ul pe trim 3, un site a publicat un articol in care spunea ca este o veste proasta deoarece economia a scazut cu 0,2%
Dupa o jumatate de ora a aparut un articol nou care spunea ca este o veste foarte buna deoarece economia a crescut cu 1,4%
Daca nu stii sa te uiti singur in evolutia PIB-ului, te scarpini in cap si nu stii daca sa te bucuri sau sa fii trist
Nu poti sa stii cum merge economia nici macar de la “analistii economici” de la TV sau media
Acestia au aparut ca ciupercile dupa ploaie
Ca o paranteza, eu fac urticarie cand cineva imi spune ca sunt analist economic
Nu exista meseria de analist economic
Daca faci o facultate economica , atunci esti economist
Daca dai examen si la CECCAR esti economist si expert contabil
Analistii economici sunt cei care nu au nicio pregatire economica
Nu au lucrat in viata lor intr-un departament financiar
Dar isi dau cu parerea despre economie
Daca vrei sa stii cum merge economia trebuie sa citesti date contabile
Eu citesc apoape toate rapoartele financiare ale companiilor listate la bursa
Saptamana trecuta Carrefour a scris in situatiile financiare ca in trim 3 2025 vanzarile din Romania au scazut cu 2,5% comparat cu trim 3 2024
In conditiile in care inflatia din trim 3 este de 10%
Plus ca au deschis 30 de magazine noi in 2025
Asta arata o scadere accentuata a consumului
Ca s-au vandut cel putin 10% mai putine produse
Ieri, KFC a publicat situatiile financiare pe trim 3
Sphera Franchise , care detine KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, spune ca vanzarile din Romania au scazut in trim 3 cu 0,2% fata de trim 3 2024
Aceleasi explicatii ca la Carrefour
In conditiile in care inflatia din trim 3 este de 10%
Si ca s-au deschis 3 noi magazine in 2025
Deci in trim 3 s-au vandut cel putin 10% mai putine aripioare comparat cu 2024
Unii mananca aripioare acasa
Altii au trecut de la meniul de 8 aripioare la meniul de 5 aripioare
Un client mi-a cerut sa-i fac 4 bugete pentru 2026
Unul optimist
Unul conservator
Unul pesimist
Si unul Aoleo
Daca faci niste calcule matematice simple, intelegi ca la anul economia va fi intre pesimism si Aoleo
Explic mai jos
PIB-ul Romaniei este de 2 trilioane lei
Romania are un deficit de 9% din PIB
UE ne obliga sa reducem deficitul la 3%
Deci sa reducem deficitul cu 6% in 3 ani
Guvernul Romaniei a primit anul acesta un ultim avertisment de la UE
La anul deficitul bugetar trebuie sa fie 6%
Adica Guvernul trebuie sa reduca deficitul bugetar cu 3%
Asta inseamna 60 miliarde lei ( 2 trilioane X 3%)
Bonus
Cheltuielile cu dobanzile vor creste in 2026 cu 14-17 miliarde fata de 2025
Deci Guvernul trebuie sa faca o economie de 80 miliarde lei in 2026
Multi nu realizeaza ce inseamna 80 miliarde lei
Hai sa ne gandim ce inseamna 80 miliarde lei
Inseamna salariile medii anuale ale 800.000 de bugetari
Si mai mult decat toate fondurile europene luate de Romania in ultimii 5 ani
Concluzii
Trebuie sa ne pregatim financiar si mental pentru 2026
Probabil la anul vor fi firme care vor avea si meniul cu o aripioara”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
