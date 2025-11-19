Radu Georgescu oferă o analiză amplă și necosmetizată a felului în care funcționează economia României în 2025, explicând că adevărata stare a economiei nu poate fi înțeleasă din titluri de presă, statistici scoase din context sau din discursurile așa-zișilor „analiști economici”.

El insistă că singurul mod realist de a evalua situația economică este analiza datelor contabile reale, în special situațiile financiare ale companiilor listate, care prezintă în timp real evoluția consumului și a activității economice.

Radu Georgescu a evidențiat modul confuz în care sunt prezentate adesea informațiile despre Produsul Intern Brut. Acesta arată că, în aceeași zi, după publicarea PIB-ului pe trimestrul al treilea, un site a prezentat o interpretare negativă – că economia ar fi scăzut cu 0,2% , pentru ca după doar 30 de minute să apară o altă interpretare, de data aceasta pozitivă, care afirma o creștere de 1,4%.

În opinia lui Georgescu, cine nu știe să interpreteze singur seriile de date ajunge să nu mai înțeleagă absolut nimic.

El subliniază și că foarte multe opinii publice sunt influențate de persoane fără pregătire de specialitate, pe care le cataloghează drept „analisți economici” autodeclarați, oameni care nu au lucrat niciodată într-un departament financiar, dar își dau cu părerea despre economie.

Pentru a explica starea reală a consumului din România, Georgescu citează date din rapoartele financiare ale marilor companii. Carrefour a raportat, în trimestrul al treilea din 2025, o scădere a vânzărilor din România de 2,5% față de aceeași perioadă din 2024, în condițiile unei inflații de 10% și ale deschiderii a 30 de magazine noi. Concluzia: românii cumpără cu cel puțin 10% mai puține produse.

Situația se repetă și în sectorul de food-service: Sphera Franchise Group, compania care operează KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a raportat o scădere de 0,2% a vânzărilor, tot în condițiile unei inflații de 10% și ale extinderii rețelei cu trei noi unități.

Semnalul, spune Georgescu, este clar – consumul se contractă puternic, fie pentru că oamenii mănâncă acasă, fie pentru că au trecut la meniuri mai mici, de la 8 la 5 aripioare.

În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, economistul explică faptul că situația este mult mai dificilă decât pare. PIB-ul României este de aproximativ 2 trilioane de lei, iar deficitul bugetar actual este de 9% din PIB.

Uniunea Europeană obligă România să reducă deficitul la 3% în trei ani, iar primul pas, pentru anul viitor, este reducerea la 6%. Asta înseamnă un efort bugetar de 60 de miliarde de lei doar în 2026. La această sumă se adaugă majorarea costurilor cu dobânzile, estimate între 14 și 17 miliarde de lei. Totalul economiilor necesare ajunge astfel la aproximativ 80 de miliarde de lei.

Specialistul subliniază proporțiile acestui efort: 80 de miliarde de lei echivalează cu salariile anuale ale 800.000 de bugetari și depășește totalul fondurilor europene absorbite de România în ultimii cinci ani.

În opinia lui, firmele și populația trebuie să se pregătească financiar și mental pentru 2026, un an care se va situa, după calculele sale, între scenariul „pesimist” și cel numit sugestiv „Aoleo”.