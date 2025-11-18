Potrivit estimărilor Comisiei Europene, creșterea PIB este stabilită la 0,7% pentru 2025, însă dinamica economică ar urma să se îmbunătățească semnificativ în 2026 și 2027, odată cu accelerarea investițiilor private și cu creșterea cheltuielilor realizate prin programe cu finanțare europeană.

În același timp, deficitul bugetar înregistrează o tendință de scădere. Conform evaluărilor europene, acesta coboară de la nivelul de 9,3% din PIB în 2024 la 8,4% în 2025, iar pentru 2026 este previzionat un nivel de 6,2%, ceea ce indică faptul că măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultima perioadă își produc efectele.

Ministrul Finanțelor subliniază că piața muncii rămâne stabilă și că estimările Comisiei indică o scădere a ratei șomajului până la aproximativ 5,6% în 2027, în paralel cu întărirea economiei. Totodată, inflația ar urma să se reducă treptat, după presiunile din 2024 și 2025. Prognoza europeană prevede o scădere sub pragul de 6% începând cu 2026, aspect care ar contribui la consolidarea consumului intern și la creșterea încrederii populației.

„Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvern. România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă, cu investiții în creștere și o economie care se stabilizează. Investițiile cresc și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE. Deși creșterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare”, a scris Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare arată că schimbările din modul de gestionare a finanțelor publice oferă semnale importante partenerilor internaționali, indicând că România avansează în direcția corectă.

În același timp, Comisia Europeană și-a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei românești. În previziunile economice de toamnă, Executivul comunitar reduce creșterea PIB-ului pentru acest an la 0,7%, de la 1,4% cât estima în primăvară, și avertizează că deficitul guvernamental va rămâne ridicat în anii următori, cu o proiecție de 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% din PIB în 2026. Deficitul de cont curent ar urma să se reducă la 7,9% din PIB în 2025 și la 6,4% în 2026.

„Deficitul bugetar scade, conform evaluării CE: de la 9,3% din PIB în 2024, la 8,4% în 2025, Comisia proiectând un deficit de 6,2% în 2026. Un semnal important, ce confirmă, de asemenea, eficiența măsurilor de consolidare fiscală. Piața muncii rămâne stabilă, estimează Comisia, cu o revenire a ratei șomajului la aprox. 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întărește”, a mai scris ministrul.

Comisia apreciază că evoluția redusă a PIB-ului pentru perioada 2025-2027 este influențată de consolidarea fiscală necesară, care temperează consumul privat și public, în condițiile unui nivel al inflației încă ridicat. Chiar și în acest context, economia României continuă să crească datorită redresării treptate a investițiilor private, intensificării utilizării fondurilor europene și îmbunătățirii exporturilor nete. Pentru anul 2027 se estimează chiar o accelerare a ritmului de creștere economică la peste 2%, susținută de diminuarea presiunilor consolidate de consolidare fiscală.

Pe piața muncii, Comisia anticipează o ușoară temperare, iar în privința comerțului exterior, scăderea importurilor combinată cu reziliența exporturilor ar urma să reducă deficitul extern. În ceea ce privește dinamica economică, previziunile europene indică o încetinire a creșterii PIB-ului în anul în curs la 0,7%, după avansul de 0,9% înregistrat în 2024.