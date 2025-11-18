El a subliniat că depozitarea banilor acasă, la saltea, este cea mai nesigură soluție, atât din punct de vedere al deprecierii economiilor, cât și al siguranței personale. Biriş a explicat că banii din contul curent nu pot fi furați, însă dobânzile sunt foarte mici, iar depozitele bancare reprezintă o alternativă mai sigură și mai avantajoasă, atâta timp cât nu există nevoie imediată de aceștia.

Pensionarii au fost îndemnați să ia în considerare investițiile în titluri de stat, care oferă dobânzi bune, comparabile cu inflația, sunt neimpozabile și pot fi vândute la nevoie contra unui mic comision. De asemenea, Biriş le-a recomandat să nu scoată toți banii de pe card imediat după primirea pensiei, pentru a evita comisioanele inutile și a beneficia de eventualele bonusuri oferite de bănci.

„Despre educaţia financiară este mai important să discutăm la începuturile vieţii, ca să putem beneficia de ea. Sunt sigur că dacă sunteţi aici deja aveţi un anumit nivel de educaţie financiară. (…) S-a vorbit de economii, să puneţi bani deoparte – important, dacă putem – dar grijă mare, că economiile au un mare duşman care a revenit printre noi. Se numeşte inflaţie. Ce bine ar fi fost să fi avut educaţie financiară în ’89, la Revoluţie, când familia mea avea la CEC echivalentul a 3-4 apartamente în Bucureşti, din lucrat grădină, şi care s-au evaporat cu inflaţia! Nu am avut-o, în fine! Ţineţi cont de inflaţie! Cel mai rău este să ţii banii la saltea. Banii la saltea sunt un rău şi din alt punct de vedere – că vă creează un pericol personal, la siguranţa dvs. Nu ţineţi bani acasă, bani mulţi în special. Ţineţi doar cât aveţi nevoie într-o săptămână, maxim. Banii în contul curent nu vă pot fi furaţi, dar se depreciază, dobânzile la contul curent sunt micuţe. Banii în depozite sunt mult mai buni – atât timp cât nu ei nevoie de ei – decât banii în contul curent sau, şi mai rău, la saltea”, a declarat Gabriel Biriş.

Un alt aspect abordat a fost legătura emoțională cu bunurile materiale. Biriş a sfătuit pensionarii să nu fie „sclavii lucrurilor”, recomandând să nu lase grijile legate de proprietăți să le afecteze sănătatea. Costurile crescute ale întreținerii caselor, inclusiv impozitele și utilitățile, pot fi reduse prin închirierea proprietăților mari și mutarea într-un spațiu mai mic. Accentul a fost pus pe menținerea sănătății prin alimentație sănătoasă, mișcare și evitarea grijilor inutile.

„Uitaţi-vă şi la titlurile de stat, că sumele nu sunt mari, dobânzile sunt bune, comparabile cu inflaţia în momentul de faţă şi sunt şi neimpozabile, ţineţi minte lucrul ăsta, şi pot fi şi vândute contra unui mic comision, dacă aveţi nevoie. Iarăşi, încă un sfat: majoritatea primiţi pensiile în cont, pe card. Nu vă duceţi să scoateţi banii a doua zi, că nu aveţi de ce. În momentul în care scoateţi bani din bancomat plătiţi un comision. Dacă plătiţi cu cardul la comerciant, nu plătiţi niciun comision. Ba, mai sunt şi bănci care dau nişte puncte, nişte bonusuri, pe care după aia le poţi folosi, deci, practic, un discount că ai folosit cardul lui. Mic, dar se adună”, a mai spus avocatul.

De asemenea, Biriş a avertizat pensionarii să nu se lase manipulați de promisiunile politicienilor, care deseori promit creșteri sau beneficii care nu se materializează, generând instabilitate fiscală și lipsă de predictibilitate.

„Dacă îmi permiteţi un sfat care nu va rezona cu multă lume: nu vă legaţi de lucruri! Aţi muncit, aţi făcut o casă mare, aţi crescut copii în ea, v-au plecat copiii, casa e mare. Mănâncă mult casa mare. Şi energie, şi impozite – vedeţi că impozitele se cam dublează de la anul, cu 70-80% cresc. Nu vă legaţi de bunuri. Ok, nu puteţi, nu vă lasă sufletul să o vindeţi şi să cumpăraţi o casă mai mică şi vreţi să lăsaţi ceva generaţiilor care vin sau aţi moştenit-o şi nu e de vânzare: luaţi în considerare să o închiriaţi şi să luaţi un apartament care vă costă mult mai puţin. Costurile astea de zi cu zi, utilităţile, impozitele, reparaţiile pot să vă facă sclavul lucrurilor. Nu vă legaţi, nu fiţi sclavul lucrurilor! Şi lăsaţi copiii! Aţi investit în educaţia lor, i-aţi făcut mari, i-aţi pus pe un drum, e treaba lor să se descurce, vedeţi-vă de viaţa dvs. şi aveţi grijă să rămâneţi sănătoşi! Şi asta se face prin mişcare, prin alimentaţie sănătoasă şi prin cât mai puţine griji inutile. Nu vă mai faceţi griji pentru orice – discuţia asta o am mereu cu mama. Grijile vă îmbolnăvesc”, a mai susținut el.

Fondatoarea Institutului, Alexandra Dobre, a explicat că îmbătrânirea activă reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate pentru întreaga societate, iar politicile publice trebuie să devină o prioritate și în România, urmând exemplul altor țări precum Germania. Congresul își propune să găsească soluții concrete pentru ca vârsta a treia să fie o etapă a vieții cu sens, demnitate și participare activă.

„Îmbătrânirea activă reprezintă una dintre cele mai importante provocări şi, în acelaşi timp, oportunităţi ale întregii societăţi. În ceea ce priveşte politicile publice în domeniu, acestea trebuie să devină o prioritate şi în România, ca în Germania. Prin Congresul Naţional pentru Îmbătrânire Activă, ne propunem să aducem la aceeaşi masă experţi din diverse domenii pentru a găsi soluţii concrete care să transforme vârsta a treia într-o etapă a vieţii cu sens, demnitate şi participare activă”, a declarat Alexandra Dobre.

Datele oficiale arată că România se confruntă cu unul dintre cele mai accelerate procese de îmbătrânire demografică din Uniunea Europeană. În prezent, aproape două persoane din zece au peste 65 de ani, iar până în 2060, șase din zece români ar putea avea această vârstă, dacă natalitatea nu va crește. În plus, persoanele de 65 de ani și peste sunt cele mai afectate de deprivare materială și socială, procentul fiind de 32,9%, urmate de cei cu vârste între 50 și 64 de ani, cu 28,4%. Deși există o strategie pentru îmbătrânirea activă, România nu dispune de un buget dedicat pentru susținerea calității vieții seniorilor.

Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă a reunit peste 100 de specialiști din România și străinătate, reprezentanți ai statului, mediului privat, academic, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile, pentru a discuta provocările și soluțiile privind îmbătrânirea activă.