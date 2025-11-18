Schimbarea de abordare a administrației fiscale în privința verificărilor documentare este vizibilă, mai ales prin rapiditatea cu care sunt adoptate măsurile asigurătorii. Verificarea documentară este o procedură în care contribuabilul nu este anunțat în prealabil că se află sub control, comunicarea intervenind abia la finalul procesului, odată cu decizia de impunere.

Spre deosebire de primele luni ale anului, în ultimele trei luni ANAF a început să blocheze conturile și să instituie sechestru odată cu emiterea deciziei de impunere.

Schimbarea devine și mai semnificativă în perspectiva Pachetului 2 de măsuri fiscale, aflat în discuție, care prevede amenzi mult mai ridicate, între 100.000 și 300.000 de lei.

Aceste sancțiuni vor putea fi și ele vizate de măsuri asigurătorii, iar autoritatea fiscală va avea posibilitatea de a atrage răspunderea solidară a asociaților și administratorilor fără obligația de a demonstra o eventuală rea-credință.

În practică, noul tip de abordare este vizibil deja în procesele curente. Conform explicațiilor avocaților specializați în litigii fiscale, măsurile sunt adoptate cu o viteză care nu lasă contribuabililor un interval rezonabil pentru a formula apărări. Această procedură, care ar trebui utilizată doar în situații excepționale, devine astfel o etapă standard a finalizării verificărilor documentare.

„Verificarea documentară este o procedură fulger care se soldează cu o decizie de impunere, adică nu precum controlul Antifraudă cu procese verbale. Mai nou, concomitent cu deciziile de impunere se emit și decizii de instituire a unor măsuri asigurătorii. Practic, nu doar că ești dator la ANAF într-un timp record, dar ai și conturile blocate din prima secundă”, a declarat avocata Luisiana Dobrinescu, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA.

Măsurile asigurătorii se traduc, în practică, prin sechestru și poprire instituită în scopul conservării sumelor ce ar putea fi executate silit. Codul de procedură fiscală prevede însă că astfel de măsuri trebuie utilizate numai în cazuri de excepție, atunci când există un risc real ca patrimoniul contribuabilului să fie diminuat sau înstrăinat.

Conform legislației, măsurile asigurătorii ar trebui adoptate doar în momentul în care inspectorii constată indicii concrete că un contribuabil își poate înstrăina bunurile sau poate încerca să evite executarea. Situațiile avute în vedere includ vânzarea unor active cu încasări ulterioare sau transferul unor sume importante de bani către terți. În practică însă, avocații susțin că măsura este dispusă mult mai ușor.

Deși legea cere caracterul excepțional al unor astfel de măsuri, motivarea lor include uneori elemente generale, fără identificarea unor riscuri reale. Astfel, decizia poate ajunge să fie emisă automat, imediat după decizia de impunere, fără verificarea situației financiare a contribuabilului.

„Din păcate, printre motivele invocate de ANAF când pune sechestru și poprire, ca măsuri asigurătorii, se află și faptul că societatea nu are în conturi suma pe care ar trebui să i-o plătească. Într-o astfel de interpretare, oricine se va califica pentru instituirea de măsuri asigurătorii, pentru că puține sunt situațiile în care firmele chiar au în conturi disponibilități la nivelul potențialelor sume pe care ar putea să le impună Fiscul”, a mai afirmat Luisiana Dobrinescu.

Această interpretare extinde considerabil aplicabilitatea măsurilor asigurătorii, afectând nu doar firmele aflate în dificultate, ci și pe cele care au un flux de numerar normal pentru activitatea lor. În același timp, procedura rapidă lasă contribuabilului puțin spațiu pentru a reacționa.

Problema majoră generată de această procedură este legată de modul în care contribuabilii își pot exercita dreptul la apărare. Verificarea documentară are un calendar accelerat și nu permite contribuabilului să pregătească un set complet de explicații sau probe. În mod obișnuit, prima solicitare de clarificări este și ultima din această procedură, iar răspunsul trebuie pregătit în câteva zile.

„Poziția procesuală din care începi să te aperi este principala problemă. În cadrul verificării documentare, nici Fiscul și nici contribuabilul nu au timp să furnizeze explicații detaliate și nici să administreze un probatoriu amplu. Ești dator dintr-o dată, la câteva zile distanță de momentul la care Fiscul îți solicită primele (și ultimele) explicații. Adică nu ai apucat să elaborezi mai mult ca în cadrul unei inspecții fiscale, să ai discuții cu inspectorii. În același timp, te trezești și cu conturile blocate și bunurile sechestrate, fără a avea un minim răgaz între momentul impunerii și momentul executării silite”, a mai declarat reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA.

Deciziile de măsuri asigurătorii devin executorii odată ce expiră termenul de plată prevăzut în decizia de impunere. Termenul este mai mic de 30 de zile, fiind influențat de data comunicării documentului: până la 5 ale lunii următoare dacă decizia este comunicată înainte de 15, sau până la 20 dacă este comunicată după această dată.

„Este imposibil în sistemul de drept actual ca cineva să formuleze contestație împotriva deciziei de măsuri asigurătorii și un judecător să o judece în acest timp. Din acest motiv, chiar dacă ai încerca asta în instanță, în așteptarea termenului ești deja cu conturile blocate și ele devin executorii. Deci se trag banii. Atunci, potrivit legii, contestația rămâne fără obiect pentru că deja s-a întâmplat executarea”, explică Luisiana Dobrinescu.

În ultimele două luni, aceste măsuri au început să fie emise nu doar pentru sumele stabilite prin verificările documentare, ci și pentru amenzile aplicate. Dacă Pachetul 2 fiscal este aprobat în forma anunțată, numeroase amenzi între 40.000 și 300.000 de lei vor putea fi însoțite de popriri și sechestre.

În evaluarea avocatei, din primăvară este posibil ca autoritatea fiscală să aplice în mod automat și răspunderea solidară a asociaților și administratorilor, fără analiza unei eventuale intenții de eludare.